 Россию в ПАСЕ еще не вернули, но ситуация "паскудная", - Арьев

Об этом написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Совете Европы – паскудная. Но Россию в ПАСЕ еще не вернули", – написал он.

По словам Арьева, для возвращения России в ПАСЕ необходимо, чтобы Парламентская ассамблея изменила свой регламент. Для этого необходимо принять два решения: сначала на заседании регламентного комитета Ассамблеи 3 июня, а после – на сессии 25 июня.

"Риск безусловного возвращения России велик. Очень велик. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в ВР (неважно, роспуск или без коалиции – все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, который на момент голосования уже получит свою булаву", – считает глава украинской делегации.

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По словам Арьева, те, кто продвигает возвращения РФ в ПАСЕ, опираются именно на ослабление Украины в момент передачи власти.

"Последствия очевидны: начало разворота санкций против России и существенный подрыв доверия к ключевой организации, 70 лет назад основанной для защиты демократии, прав человека и верховенства права", – предполагает политик.

"Но будем бороться до конца. Мы выстоим, даже если в Совете Европы бетон европейских ценностей начнет разваливаться", – подытожил Арьев.

Напомним, ранее сегодня Комитет министров ЕС принял решение, что Россия должна остаться в ПАСЕ. Заявление комитета министров Совета Европы на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи.

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Как сообщалось, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

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Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.