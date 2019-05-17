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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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 Россию в ПАСЕ еще не вернули, но ситуация "паскудная", - Арьев

РФ нельзя вернуть в Парламентскую ассамблею совета Европы без внесения изменений в регламент. Все решится до конца июня.

Об этом написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Совете Европы – паскудная. Но Россию в ПАСЕ еще не вернули", – написал он.

По словам Арьева, для возвращения России в ПАСЕ необходимо, чтобы Парламентская ассамблея изменила свой регламент. Для этого необходимо принять два решения: сначала на заседании регламентного комитета Ассамблеи 3 июня, а после – на сессии 25 июня.

"Риск безусловного возвращения России велик. Очень велик. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в ВР (неважно, роспуск или без коалиции – все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, который на момент голосования уже получит свою булаву", – считает глава украинской делегации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Совет Европы позволил России принять участие в выборах нового генсека

По словам Арьева, те, кто продвигает возвращения РФ в ПАСЕ, опираются именно на ослабление Украины в момент передачи власти.

"Последствия очевидны: начало разворота санкций против России и существенный подрыв доверия к ключевой организации, 70 лет назад основанной для защиты демократии, прав человека и верховенства права", – предполагает политик.

"Но будем бороться до конца. Мы выстоим, даже если в Совете Европы бетон европейских ценностей начнет разваливаться", – подытожил Арьев.

Напомним, ранее сегодня Комитет министров ЕС принял решение, что Россия должна остаться в ПАСЕ. Заявление комитета министров Совета Европы на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи.

Также на Цензор.НЕТ: Страны, поддерживающие возвращение РФ в ПАСЕ просто так, являются соучастниками подрыва минских соглашений, - Климкин

Как сообщалось, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

Читайте также: Логвинский: Многие делегаты в ПАСЕ открыто говорили, что получали команду от руководства их стран поддерживать Россию

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3127500
 
 
 Топ комментарии
 
Как урожай собирают осенью, так и настоящие результаты деятельности потужной петиной международной команды всплывают под конец петиной каденции.
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Так виноват Арьев в том,что рашу возвращают в ПАСЕ
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Мне кажется европейцы раньше думали, что у Пети какая-то несокрушимая поддержка существует и боялись его. А теперь не боятся. И решили, что ежегодный взнос от Раши дороже.
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Мне кажется европейцы раньше думали, что у Пети какая-то несокрушимая поддержка существует и боялись его. А теперь не боятся. И решили, что ежегодный взнос от Раши дороже.
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А теперь они должны начать думать, что у Зе есть несокрушимая поддержка...
Можно европейцам это на форуме Цензора втолковать...
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фу..беларашка какая-то ничтожная тявкает
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Они еще не знают, чего ждать от Зе. И мы тоже не знаем.
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Они знают то, что нам в СМИ не рассказывают...
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Ха,ну насмешил,кто пецу боялся так это скромные кролики
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ну а шо? только пете можно снимать санкции с рашапарашно-приднестровских заводов?
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Ну, не самого Петю, а людей, которые его поддерживали. Помнишь, кто на майдане был? Если бы не победа Трампа, и сейчас бы боялись. Во всяком случае, предпочитали бы не связываться.
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Тут не кажется, а примерно так и есть. И хорошо, что уже до некоторых это начинает доходить...
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Як на мене, то вони просто за%бались зазати, що треба боротися з коррупцією, що в Україні коррупція, треба починати боротьбу з коррупцією і все це на тлі зростання товарообігу з росією, збільшенням російських інвестицій й відсутністю будь яких дій. Звісно, що європейцям це набридло й почався зворотній процесс- північний потік, повернення росії, тощо.
Дякуємо, Петро Олексійович!!!
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Какие еще российские инвестиции? Давно их нет. Правда, других тоже нет. Что говорит о нежелании связываться.
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Россия, как это ни кажется странным, вложила в экономику Украины больше всего средств, в этом году ее инвестиции составили 34,6% от всего объема. Вкладывают средства также Кипр, Нидерланды, Австрия, Польша, Британия, Франция, Германия, Италия и Венгрия. Правда, последние три страны в 2018-м еще в Украину не инвестировали.
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Кипр можно не считать. Это деньги украинских бизнесменов, выведенные из Украины и по мере необходимости заводимые обратно. Интерпайп (Пинчук) - зарегистрирован на Кипре, SCM Limited (холдинг Ахметова) - на Кипре, Group DF Holdings Limited (Фирташ) - на Кипре и т.д.
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Как урожай собирают осенью, так и настоящие результаты деятельности потужной петиной международной команды всплывают под конец петиной каденции.
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при порохе все было норм, а при зеле уже все посыпалось. если было как ты говоришь сыпалось бы не так строго после выборов
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Зеля еще не вступил в должность - сегодня - это еще "при порохе".
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я сказал после выборов, когда уже ясность есть что настала эпоха реванша
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Не ну а как можно реагировать Западу на новоизбранного дурачка с его тактикой страуса (голова в песке),
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Пусть немцы ее и в Берлин возвращают вместе со стеной .
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Так виноват Арьев в том,что рашу возвращают в ПАСЕ
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Существует расстановка сил и группы влияния и европейцам начхать на то, что решил зелекторат...
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прикольная, и сказать почему, просто не которые решили тоже сделать по приколу, единственно, что прикол от Украины или от других не на руку Украине, НО! Это только на первый взгляд - вспомните заявления от рашен СМИ и их презза.
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А что будет иметь РФ от ее присутствия в этой организации кроме обязательных финансовых взносов? Я бы на месте местных патриотов лучше бы на Данию молился которая реально может создать РФ проблемы притормозив на месяцы строительство СП-2.
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Вона буде мати свій голос і блокувати рішення.
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Європа свого ворога повернула до себе в Раду. А Меркель завершує політкар'єру. На носі велика зміна кадрів.
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Арьев не представлял и не представляет Украину в ПАСЕ! Он ей там вредил и вредит!
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Все решится не до конца июня, все уже решено давно. И не Советом Европы, а Германией и ее пидсвынками. Если Штаты не вмешаются, а в связи с последними событиями это вряд ли , то в конце июня у кацапов будут блины с лопаты подавать на всеобщем празднике боярышника.
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Ну не можна торгувати з ворогом і не заляпатись. А у кожної країни свої інтереси.
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Значит преступник не раскаялся в содеяном, не извинился, продолжает свою преступную деятельность..... а виновата Украина в том, что у нее просто очередные выборы.......
Так себе голимая отмазка!
Хотя если вспомнить как рашка отмазывалась за сбитый Боинг - и НЛО и покушение на Путю и т.д. то ничего удивительного!
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ПАРЕ- абсолютно імпотентна і нікчемна контора
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вова тут бессилен, что один, что другой, что оба вместе взятые.
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Или Арьев лукавит или ПАСЕ смотрит че там у хохлов не имея своей твердой позиции.
Вообже вот єта скользкая позиция ПАСЕ рассматривается кацапами как слабость и вьізьівает желание дать подножку.
Кацапам доходит только грубость и когда четко жа
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а если план - дать им право голоса и ещё раз отобрать, ведь выглядело прикольно + аплодисменты зала + информация о воровстве рюских = ведь козломордных опускать можно много раз и каждый раз перед этим событием они надувает щёки вяличия.

https://youtu.be/71mnxG4Uzpg?t=19
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Метод кнута и пряника не работает на кацапов.
Єто подльій народец которьій считает что на#бать єто признак успеха ума.
Для них хитрость и ум єто тождественньіе понятие, хотя на самом деле все наоборот.
Хитрость єто показатель недостатка ума.
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И так... клован,булава,булава,клован! Шо хотели то получили... 73%. Скоро вам по 4000евро зарплату начислят, зедебилы готовь карманы.😁
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ну а что европа ? если мы сами выбрали преза - который приехал в европу и сообщил -"что рашен народ его любит" ...(((
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Ну якщо Рашку в червні вернуть, то Україні треба демонстративно припинити участь в ПАРЄ хоча б на короткий час...
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нет ничего более постоянного, чем временное.
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Європейці собі тако думають,"якщо Україна торгує з окупантом під час війни, то чому б нам не повернути підерацію в ПАРЕ
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тепер кожного разу треба додавати -"і обрала прєзіком кловуна."
Россию в ПАСЕ еще не вернули, но ситуация "паскудная", - Арьев - Цензор.НЕТ 3028
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Чого ти тішешся, раденьке бо дурненьке ? Хіба клоун був президентом України останні 5 років ? Радше соєвий президент був клоуном
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Ну да новый презик даже для России пропагандисткие фильмы типа Сватов снимает!
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Бригада ЗЁ радуется, царя видеть желает!!!
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Судя по странице Арьева в ФБ последние месяцы он просто порохоботил
До всего ему есть дело: клоуны, Конституционный суд, все пропало, Приват.
Полный набор порохобота, короче

Когда ему там работать в том ПАСЕ
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Єдине що ПАСЕ боїться - скандалу. Треба ставити питання ребром - або Україна зі скандалом виходить - або ПАСЕ все таки дотискає рашку.
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А так же розпиналися, змальовуючи власні нищівні п-ремоги, які тепер виявилися "паскудними"...
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О, я знаю этого персонажа!
Он на Селегере перд путинюгендом выступал - учил, как на улицах протестующих бить...
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следующий просер зели будет отзыв иска гаспрему
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все прозрели от потужних реформ олигарха порошенко
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так и есть, как голосовали то и получаете, хотите добавки, дайте знать.
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Украинская позиция ослаблена - да ладно, просто прикольная, а что, думали балтийцы только фошизды, неа, мы и прикольники, при том мстительные прикольники.
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Ситуація буде "паскудною",поки в Європі будуть тертися такі наші представники як ар"єви,гончаренки,берези тощо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссию в ПАСЕ еще не вернули, но ситуация "паскудная", - Арьев
 
 
 
 
 
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