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 Пресечена попытка незаконного перемещения через линию разграничения 1,2 млн грн наличных, - ГФС. ФОТО

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии наличных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Пресечена попытка незаконного перемещения через линию разграничения 1,2 млн грн наличных, - ГФС 01

Так, на КПВВ "Новотроицкое" был остановлен автомобиль под управлением жителя Донецкой области, который двигался из Макеевки в Мариуполь. При осмотре в автомобиле были обнаружены наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,2 млн грн, спрятанные в тайнике, специально оборудованном в конструкциях автомобиля. Происхождение указанных средств водитель объяснить не смог.

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Сейчас принимаются меры для регистрации в ЕРДР уголовного производства по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.212 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3127497
 
 
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І з якого дива хтось дерев'яні папірці за кордон віз?
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Везли из Лугандона в Украину, что само по себе удивительно, обычно наоборот везут.
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продал квартиру кто-то . в чем проблема? и да.. при чем тут статья "уклонение от уплаты налогов?" или хранить бабло можно только депупадлам?
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Нє, ето іщо нє Пєтя...))) Ето пєтін попугай вирішив випорхнути першим на Ростов...
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а что нельзя везти бабло за которое хату продал? как отобрали- так и вернут
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