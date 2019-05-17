 Пресечена попытка незаконного перемещения через линию разграничения 1,2 млн грн наличных, - ГФС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, на КПВВ "Новотроицкое" был остановлен автомобиль под управлением жителя Донецкой области, который двигался из Макеевки в Мариуполь. При осмотре в автомобиле были обнаружены наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,2 млн грн, спрятанные в тайнике, специально оборудованном в конструкциях автомобиля. Происхождение указанных средств водитель объяснить не смог.

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Сейчас принимаются меры для регистрации в ЕРДР уголовного производства по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.212 УК Украины.