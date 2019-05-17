 "Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский. ДОКУМЕНТ

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я не гражданин Румынии, это неправда. Я тоже видел эту публикацию про паспорт еще год назад, и готов ответить официально. Я официально обратился с письмом к властям Румынии, чтобы они дали ответ. И вот у меня официальный ответ, я вам показываю документ, делайте скан - Грановский гражданином Румынии не является. В интернете все что хочешь может быть", - отметил нардеп.
Отметим, некоторые СМИ ранее сообщали, что у нардепа Грановского есть двойное гражданство - Украины и Румынии.
Грановский также уверил, что не собирается покидать Украину.
"Я не собираюсь покидать Украины и менять место жительства. Считаю, что меня не за что "догонять" (да и само слово странное, конечно). Я, как мне кажется, знаком со всеми важными игроками политических баталий в Украине, с держателями разного политического успеха в этой стране, и знаю, что у этих людей нет ко мне претензий. Они могут быть либо а) у правоохранителей, либо б) у тех людей, кто умеет управлять сложными политическими ситуациями. У меня в Украине конфликтов нет", - заявил нардеп.
Полный текст интервью читайте здесь.
А ведь кто то ему это уже донес в уши, не на Цензоре ведь он это прочитал.
Скасування візиту в Україну та планованої зустрічі з новобраним впливового американського політика, а за сумісництвом ще й особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані чули й проговорили вже всі. Дещо менше число тих, хто розуміють, що це фактичний розрив взаємовідносин між чинною американською адміністрацією, Держдепом з одного боку та новою владою в Україні, яке відбулося ще до вступу на посаду преЗЄдента-новічка.
https://independentview.net/2019/05/13/taras-chornovil-nam-dovedetsia-rokamy-rozghribaty-lykho/?fbclid=IwAR20pss4UkbFWkU4bHZm2VyPJfR2qh592WieTF8uvFVK46HFlSZJ2DEcI68
похоже, что сделал всё правильно, начав вывод бизнеса в Европу.
він у бариг у авторітетах на підтанцьовці.
Думаю, що він правий.
З Джуліані він абсолютно все правильно розкрутив - США не будуть співпрацювати з зеленими дегенератами, це вже факт!
триждычетырежды не судимого, и ПРочей братвы
https://strana.ua/news/168790-millionera-aleksandra-hranovskoho-mohut-vydat-izrailju-po-zaprosu-prokuratury-.html
🤣