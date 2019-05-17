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 Политика Украины
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Все про:Блок Петра Порошенко (1621) Грановский (66)

 "Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский. ДОКУМЕНТ

Один из ближайших к Петру Порошенко людей, нардеп от БПП Александр Грановский уверяет, что у него нет румынского гражданства.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не гражданин Румынии, это неправда. Я тоже видел эту публикацию про паспорт еще год назад, и готов ответить официально. Я официально обратился с письмом к властям Румынии, чтобы они дали ответ. И вот у меня официальный ответ, я вам показываю документ, делайте скан - Грановский гражданином Румынии не является. В интернете все что хочешь может быть", - отметил нардеп.

Я не гражданин Румынии, это неправда, - нардеп от БПП Грановский 01

Отметим, некоторые СМИ ранее сообщали, что у нардепа Грановского есть двойное гражданство - Украины и Румынии.

Грановский также уверил, что не собирается покидать Украину.

"Я не собираюсь покидать Украины и менять место жительства. Считаю, что меня не за что "догонять" (да и само слово странное, конечно). Я, как мне кажется, знаком со всеми важными игроками политических баталий в Украине, с держателями разного политического успеха в этой стране, и знаю, что у этих людей нет ко мне претензий. Они могут быть либо а) у правоохранителей, либо б) у тех людей, кто умеет управлять сложными политическими ситуациями. У меня в Украине конфликтов нет", - заявил нардеп.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я принял для себя решение идти в парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость" - нардеп от БПП Грановский

Источник: https://censor.net.ua/n3127496
 
 
 Топ комментарии
 
це той тарасык що и батька ПРодав?
він у бариг у авторітетах на підтанцьовці.
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А не брехати ти спробував?
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Це ти прохвесіонал у собачій брехні, Аліхандро
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Дякую, бо розумію твою суть.
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"Я не собираюсь покидать Украины и менять место жительства. Считаю, что меня не за что "догонять" Источник: https://censor.net.ua/n3127496

А ведь кто то ему это уже донес в уши, не на Цензоре ведь он это прочитал.
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Точно. Тепер по кожному абзацу з інтерв"ю казок гниди буде окремий заголовок.
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Тарас Чорновіл: «Нам доведеться роками розгрібати лихо, яке накоїли 73% бездумного населення»



Скасування візиту в Україну та планованої зустрічі з новобраним впливового американського політика, а за сумісництвом ще й особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані чули й проговорили вже всі. Дещо менше число тих, хто розуміють, що це фактичний розрив взаємовідносин між чинною американською адміністрацією, Держдепом з одного боку та новою владою в Україні, яке відбулося ще до вступу на посаду преЗЄдента-новічка.

https://independentview.net/2019/05/13/taras-chornovil-nam-dovedetsia-rokamy-rozghribaty-lykho/?fbclid=IwAR20pss4UkbFWkU4bHZm2VyPJfR2qh592WieTF8uvFVK46HFlSZJ2DEcI68

похоже, что сделал всё правильно, начав вывод бизнеса в Европу.
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це той тарасык що и батька ПРодав?
він у бариг у авторітетах на підтанцьовці.
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може й так, але в нього інформації більш ніж у нас з вами.
Думаю, що він правий.
З Джуліані він абсолютно все правильно розкрутив - США не будуть співпрацювати з зеленими дегенератами, це вже факт!
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Тарасик ********* продаётся всем кто платит - заплатит ему *****, он и за ***** мазу потянет.
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можливо, але в данному випадку він написав правду.
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ну набрали БПП говнидла себе. тарасик - тварь рыговская. гончаренко- сопляк рыговский...фу..отбросы сплошные...
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Верю, гражданство Румынии - это так для среднего уровня, у него уровень выше, надо искать гражданство Англии, Швейцарии и его исторической родины
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Шукай геморой у себе в дупі.
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ты на ответное оскорбление нарываешься, а оно тебе надо?
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Та давай, зебілушка. Я тобі один раз відповім, кацап.
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зебіли, та дебіли всі, хто не так думає, агенты кремля, кацапы, у нашей украинской "элиты" по несколько паспортов, в том числе российские есть
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А я бачу, що він румун. Чому? Бо зебіли про це запитують?
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Тобі? Ти ж сховаєшся після того, як твій зебіл обробить все навколо рідким лайном "Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский - Цензор.НЕТ 8730
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о, скільки тут "пАганял" зміниться з часом - а ввірувавших адептів церкви зЄбіло-холобородьків зі свічкою і днем не знайдеш "Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский - Цензор.НЕТ 3256
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я не удивлюсь, что скоро у свынарчукив как из ларца окажутся паспорта Земли Обетованной или Северного Мордора как и у их предшественников Кили Азирова ,Выти трижды четырежды не судимого, и ПРочей братвы
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ХаВсанчики ще 🍫🍫 відробляють, 🍫токсікоз..🤗
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"Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский" - я тоже так подумал, он сильно похож на румына, но, на всякий случай загран паспорт надо забрать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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