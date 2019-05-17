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Все про:боевик (16452) Чехия (867) наемники РФ (832)

 Чешский суд приговорил к 3 годам условно военнослужащего Эшту, воевавшего за наемников РФ на Донбассе

Суд в чешском городе Пардубице в пятницу, 17 мая, признал военнослужащего Эрика Эшту виновным в участии в боевых действиях на стороне наемников РФ на востоке Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Суд приговорил Эшту к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года и лишил воинского звания капрала. Относительная мягкость приговора подсудимому, обвиняемому в террористической деятельности, была вызвана тем, что следствие не доказало его участие в конкретном теракте.

В обвинительном заключении говорится, что в 2015 году Эшту получил транзитную визу в Россию. В начале апреля он вылетел в Ростов-на-Дону, откуда на автобусе добрался до Донецка, где вступил в ряды вооруженных формирований сепаратистов. По данным прокуратуры, Эшту четыре недели охранял окопы, ухаживал за оружием и непосредственно участвовал в обстрелах.

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Вернувшись на родину, Эшту решил поступить на службу в десантные войска, но во время отбора рассказал будущим сослуживцам, как воевал в Украине. Информация об этом дошла до военной полиции, которая обнаружила в социальных сетях фотографии Эшту в Украине, где он позировал в военной форме с автоматом.

Сам чех заявил, что ездил в Донецк в гости и не участвовал в боевых действиях. Капрал утверждает, что стрелял из пистолета "в руинах одного подземелья", а форму и оружие одолжил для фотосессии. Его адвокат намерен обжаловать приговор.

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По информации чешских СМИ, правоохранители Чехии расследуют еще более десяти дел об участии граждан страны в боевых действиях на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3127492
 
 
 Топ комментарии
 
3 года условно.Столько за мелкую кражу дают .Потужно

Слегка пожурили шалуна
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С уходом "шоколадных" уже и чехи начали российским наёмникам условные сроки давать...
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последняя победа Клим-чугункина
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С уходом "шоколадных" уже и чехи начали российским наёмникам условные сроки давать...
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А-ХА-ХА!

Капец! А я думал, что юлькины - сектанты.
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Чё мычишь чмошник ватный? Этот чех не воевал за *****... он по жадности съездил в лугандон и провел там пару фотосесий за большое бабло... В Украине кто тех кто туда ездит, даже к админответственности не привлекают...
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3 года условно.Столько за мелкую кражу дают .Потужно

Слегка пожурили шалуна
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После этого "приговора",всем украинцам совершившим преступления в чехии,приговор,-выговор...
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Позитивненько....но вот это "условно" как то немного омрачает позитив.
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Классно! Убивал в чужой стране её жителей- и получил за это АЖ 3 ГОДА УСЛОВНО!!! ПЗДЦ.
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А как там в Италии нацгвардейца Маркива уже осудили или еще "судят"?
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"Азов" - справжній не ряжений. Накрили кацапську батарею Д-30-х на розгортуванні

Відево.
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Какое примерное соотношение местных и приезжих боевиков в рядах ЛДНР? Кто нибудь вкурсе?
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Плевок в лицо всей Украинской армии и всем воюющим!С уходом пороха вся гейропа наперегонки кинулась гадить и мазать дерьмом Украину,на радость ЗЕдыбилам и хохляцкому быдлу - цыбуляподесятьгрывень!И это только начало.Гордимся!!!
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Это как раз итог работы 5-и лет "пороха".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧешский суд приговорил к 3 годам условно военнослужащего Эшту, воевавшего за наемников РФ на Донбассе
 
 
 
 
 
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