 "Я принял для себя решение идти в парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость", - нардеп от БПП Грановский

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Грановский заявил, что не нуждается, чтобы Петр Порошенко взял его в список партии на парламентские выборы.

"Я не нуждаюсь в защите. Я в принципе сам в состоянии за себя постоять, если вдруг в этом появится такая необходимость. Политика для меня - это не прикрытие, это инструмент достижения целей, в отличие, наверное, от каких-то других людей, фамилии которых я не стану сейчас комментировать", - заявил нардеп.

Он отметил, что за эти 5 лет были парламентские голосования, с которыми он не был согласен, но считал, что не мог себя вести иначе как член команды.

"Сейчас я принял для себя решение идти в парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость, автономность. Это, наверное, дорогого стоит. Но я считаю, что прикрываться кем-то и чем-то не стоит, каждый должен отвечать за себя. Чем больше влияния в политике у тебя есть, тем больше самостоятельности следует проявлять, думаю так", - отметил Грановский.

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