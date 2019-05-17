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 Политика Украины
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 Нужно открывать рынок электроэнергии с 1 июля, - гендиректор украинского офиса Unicor Systems

Запускать оптовый рынок электроэнергии необходимо по плану, с первого июля 2019 года, не перенося срок запуска на девять месяцев, как предлагают некоторые эксперты.

Такое мнение озвучил Владимир Погойда, генеральный директор компании "Юникор Системс УА" (украинский офис чешской компании, которая поставляет программное обеспечение для энергорынков Европы), пишут Украинские новости.

"Сегодня нет смысла переносить запуск рынка на 9 месяцев, это принесет больше проблем. Если бы перенос был озвучен два года назад, то можно было бы, а сейчас нужно запускать и начинать работать в новых условиях. На мой взгляд , если решить отодвинуть запуск на 9 месяцев, то, что не было сделано до сих пор, то за этот срок сделано и не будет", - уверен Владимир Погойда.

Владимир Погойда подчеркнул, что операторы рынка уже выразили готовность к запуску рынка с июля.

"Чем скорее запустим, тем быстрее можно будет провести реформу, в которой нуждается Украина. Нет смысла отодвигать срок, рынок нужно запускать, затем смотреть на возникающие проблемы и решать их", - считает генеральный директор "Юникор Системс УА".

Как сообщалось, с 1 июля должен быть запущен новый рынок электроэнергии.

Министр энергетики Игорь Насалик завил, что у большинства участников нет претензий к реформе рынка. Министр подчеркнул, что в отношение населения введена норма поставщика со специальными обязанностями, которая страхует от возможного изменения цен.

Источник: https://censor.net.ua/n3127488
 
 
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Значит будут грабить ( "Свадьба в Малиновке")
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ДТЕК Ахметки готов отРОТТЕРДАМить+ карманы украинцев.
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Во первых, - те, кто приурочивают какие то кардинальные перемены (бросить пить, курить...) или начало чего либо к первым числам или понедельникам НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНЯЮТ.


Во вторых, - я так и не поняла что собственно произойдёт с тарифами? Этот дядька ничего конкретного не сказал, сволочь!.
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Думаю будет сюрприз... Так как часто кричат, надо открывать, дальше так нельзя и т.д. значить это кому-то будет выгодно.
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Это открытие не рынка, а базара, цены на котором контролируют смотрящие от рината и Ко.
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я думаю вскокуреки этой соевой свиномрази затихнут, как и иной мыролюбный реформизм. С продажей земли у шыкаладных тварей обломилось, обломится и с этим кидком.
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А Бене с его феросплавами это не нужно....отсюда вывод зебени похерят всЕ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно открывать рынок электроэнергии с 1 июля, - гендиректор украинского офиса Unicor Systems
 
 
 
 
 
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