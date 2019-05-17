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 Политика Украины
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Все про:отставка (2362) Турчинов (3137)

 Секретарь СНБО Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Украины.

Об этом говорится в его заявлении на увольнение, сообщили в пресс-службе СНБО Украины.

Секретарь СНБО Турчинов подал в отставку 01
"В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении.

Александр Турчинов занимал должность Секретаря СНБО Украины с января 2015 по май 2019, за этот период были сделаны существенные шаги по укреплению обороны и безопасности страны.
Секретарь СНБО Украины обеспечивал координацию реформирования сектора безопасности и обороны Украины. Впервые в истории независимой Украины проведен комплексный обзор сектора безопасности и обороны, и на основе его результатов обновлена ​​система стратегических документов безопасности и оборонного планирования с учетом соответствующих принципов и стандартов ЕС и НАТО.

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Благодаря его усилиям и настойчивости принята:
новая Стратегия национальной безопасности Украины,
Военная доктрина Украины,
Концепция развития сектора безопасности и обороны Украины,
Стратегия кибербезопасности Украины,
утвержден Стратегический оборонный бюллетень Украины,
Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период,
Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине,
Доктрина информационной безопасности Украины,
пакет нормативно-правовых актов по санкционной политике государства. В соответствии с Законом Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по применению санкций в отношении 3140 физических и 1193 юридических лиц.

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Разработан ряд законодательных актов, регулирующих деятельность сектора безопасности и обороны Украины и обеспечивающих социальные гарантии и защиту военнослужащих.
Принят новый Закон Украины "О национальной безопасности Украины". Усовершенствован механизм координации деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны. Создан Военный кабинет СНБО Украины, Главный ситуационный центр Украины, активно развивается сеть ситуационных центров органов сектора безопасности и обороны.
По инициативе секретаря СНБО Украины был разработан Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", согласно которому вместо Антитеррористической операции под руководством СБУ на Донбассе началась Операция Объединенных сил под руководством Генерального штаба ВСУ, а также Россия была признана агрессором и оккупантом.
Разработан и принят ряд других законов Украины, регулирующих вопросы безопасности. Речь идет о Законе Украины "О военно-гражданских администрациях", новая редакция Закона Украины "О правовом режиме военного положения" и другие.
По инициативе А. Турчинова начато реформирование разведывательных органов. Институциализирована система координации деятельности этих органов, разработана и утверждена Главой государства Национальная разведывательная программа на период до 2020 года. Налажено информирование высшего военно-политического руководства государства. Принят ряд решений по совершенствованию контрразведывательного режима, укреплению безопасности государственной границы, модернизации миграционного законодательства в соответствии с новыми вызовами.


Создается система стратегических коммуникаций органов сектора безопасности и обороны, предусматривающая скоординированное и надлежащее использование коммуникативных возможностей государства - публичной дипломатии, связей с общественностью, гражданско-военных связей, информационных и психологических операций, мероприятий, направленных на реализацию национальных интересов. Налажено взаимодействие с НАТО и ЕС в этой сфере.
Формируется национальная система кибербезопасности и киберзащиты, обеспечивающая оперативное и адекватное реагирование на киберугрозы. Четко определена ответственность составляющих этой системы.

Секретарь СНБО Украины возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности, который обеспечил безопасность государственных информационных ресурсов, в частности, во время выборов Президента Украины, и системное противодействие киберугрозами, разворачивается Национальная телекоммуникационная сеть.
Турчинов всячески способствовал возрождению украинского оборонно-промышленного комплекса, который превратился в один из приоритетных секторов экономики: в кратчайшие сроки восстановлено производство и созданы новые предприятия, обеспечивающие ВСУ и другие силовые структуры всем необходимой оружием и военной техникой. На современном оборудовании началось производство боеприпасов, которые в Украине раньше никогда не производились.


Секретарь СНБО Украины обеспечивал координацию стратегических оборонных программ, в частности, восстановление ракетного щита нашей страны. Под его непосредственным руководством в кратчайшие сроки начали производиться ракетные комплексы, в частности, "Вильха", "Вильха-М", "Нептун" и тому подобное.
Для четкого анализа ситуации по вопросам безопасности и обороны нашего государства Турчинов регулярно посещал зону боевых действий, где находился на передовой в самых горячих точках.

Источник: https://censor.net.ua/n3127487
 
   
 Топ комментарии
 
Дякую за службу Україні, Олександр Валентинович!!!
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Зрадіти відставці Турчинова може лише КАЦАП, СЕПАР, або беня. ДУМАЙТЕ !!! Ave, Пастор !!!Секретар РНБО Турчинов подав у відставку - Цензор.НЕТ 6798
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Кривавий Пастор був на своєму місці. Займався оборонкою і дотепно тролив московитів.
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один из немногих секретарей СНБО ,кто находился на своём месте и давал реальный результат
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Комсомольці ніколи не втікають. Хіба в асфальт закатати.
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какой ты нафиг танкист... сектант
закрывайте границы
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Пастор вошел в историю, а про Петю все забудут.
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Спасибо Вам , Александр Валентинович,за всё,что Вы сделали для Украины и ещё сделаете!
Дзякуй Вам ,,крывавы пастар!''
Слава Украине!
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У юга-вастока сьогодні велике свято. Пастор пішов - скоро буде Новоросія-***!
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Ой, не каркайте! І так на душі гірко. Не наврочте!
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спасибо Александр!За спасение Украины,как государства,за создание боеспособной армии и единение народа в критический период! Надеюсь Вы ещё больше послужите на благо украинского народа.
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Все проходит. Эпоха, когда он был секретарем райкома комсомола тоже прошла. Нужны новые люди, свежие идеи.
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Да, я только за. Это поминки просто )
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сцикунам диванним в полеміку не заходити Секретар РНБО Турчинов подав у відставку - Цензор.НЕТ 1297
зрадофілів та запоребриків ще покорчить Секретар РНБО Турчинов подав у відставку - Цензор.НЕТ 7877
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Ни один нормальный человек не будет с клоуном работать... Останется зеля со своими советниками...
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"Кривавий пастор" - легендарна постать. Щиро дякую! ЗЫ Пане Пастор, далеко не заходьте. Коли зебіки обісруться, а вони зроблять це зовсім скоро, ваш талант і кривава вдача ще ************ Україні.
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Заметили, что фамилию президента Турчинов не написал? А это значит, что он будет на своей должности, пока Зеленский не примет решение по его поводу. Не истерите раньше времени, Турчинову место найдется в новой власти.
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Хотя я считаю, что со свой должности Турчинов должен уйти - Свинарчуков не заметил/не захотел замечать. Но Россия наш враг очень надолго, есть еще множество должностей, связанных с безопасностью Украины.
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Турч ще повинен відповісти за все - починаючи ще з ДО майданних часів , а особливо за події весни 2014
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При комуністах був при владі... при Вільній Україні теж при владі... цікаво, а як що марсіани захватять Землю, то піде до марсіан?
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за комсомольско-КДБшне минуле Пластиря , які і за багаторічну його дружбу з ЮВТ писати не можна - табу ! ..))
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Турчинов человечище с большой буквы именно он первым будешь вешать флаг Украины над останками кремля, вместе и до победы. Слава Украине!!!
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ну чтож командиров пулеметных взводов всегда не хватало
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сцятись..як ці диванні писаки точно не буде
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AVE PASTOR
Секретар РНБО Турчинов подав у відставку - Цензор.НЕТ 2960

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Прямо отак підійшов до Путіна і каже: "На, забирай Крим!". Не пишіть нісенітниць.
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пластер невиноват? онжыдети? только серливые дети?
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за здачу Криму , Пластир і його подільники , все одно будуть відповідати !
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А шо в это время зебилоид делал , не напомните?
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Красава пастор, респект! Турчинов один из немногих патриотов, на которых все еще держится Украина от окончательного упадка. Пожалуй, он единственный из старой команды, которого можно было бы взять Зеленскому в своё правительство. Про Михо нельзя забывать, парень тоже не промах.
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Це один із керівників майдану який казав у нас є план, а плану не було. Під час захвату крима те саме. Майже 4 місяця знадобилось щоб почати щось робить на донечінні, так зване АТО, вже було пізно. Кремль діяв в Криму і в інших регіонах швидко, а ці ділили портфелі і казали що є план. Врятували добровольці волонтери і сам народ. Багато сказано, мало зроблено.
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Вся його суть в одній фразі - Майдан виконав свою місію, Майдан повинен розійтися...
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У тебя ветер в голове. В разгар весенней российской интервенции, когда большинство активистов уже давно покинули майдан и пошли либо в добробаты либо в волонтеры - на майдане остались только гастролеры-бездельники, бомжи и алкоголики. Которые требовали внимания и водки.
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Нет, не кацапська брехня, а сущая правда. Видел я тот весняный майдан с алкашами. Там уже нечего было делать попросту. Или идти помогать стране. Или трусливо бухать на майдане в бомжатне.
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На кого ты нас, Пастор, оставил? На хитрого сребролюбивого олигарха и его глупого зеленого клоуна...
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Через пару місяців ми взнаємо, ЯК на протязі 5 років приймалися рішення про оборонні замовлення...Чи є ідіоти, які вважають, що свиня свої оборудки без Пастора прокручував? Секретар РНБО Турчинов подав у відставку - Цензор.НЕТ 8176
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Моя повага! "Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении Турчинова.
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