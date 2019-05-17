 Секретарь СНБО Турчинов подал в отставку

Об этом говорится в его заявлении на увольнение, сообщили в пресс-службе СНБО Украины.



"В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении.



Александр Турчинов занимал должность Секретаря СНБО Украины с января 2015 по май 2019, за этот период были сделаны существенные шаги по укреплению обороны и безопасности страны.

Секретарь СНБО Украины обеспечивал координацию реформирования сектора безопасности и обороны Украины. Впервые в истории независимой Украины проведен комплексный обзор сектора безопасности и обороны, и на основе его результатов обновлена ​​система стратегических документов безопасности и оборонного планирования с учетом соответствующих принципов и стандартов ЕС и НАТО.

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Благодаря его усилиям и настойчивости принята:

новая Стратегия национальной безопасности Украины,

Военная доктрина Украины,

Концепция развития сектора безопасности и обороны Украины,

Стратегия кибербезопасности Украины,

утвержден Стратегический оборонный бюллетень Украины,

Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период,

Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине,

Доктрина информационной безопасности Украины,

пакет нормативно-правовых актов по санкционной политике государства. В соответствии с Законом Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по применению санкций в отношении 3140 физических и 1193 юридических лиц.

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Разработан ряд законодательных актов, регулирующих деятельность сектора безопасности и обороны Украины и обеспечивающих социальные гарантии и защиту военнослужащих.

Принят новый Закон Украины "О национальной безопасности Украины". Усовершенствован механизм координации деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны. Создан Военный кабинет СНБО Украины, Главный ситуационный центр Украины, активно развивается сеть ситуационных центров органов сектора безопасности и обороны.

По инициативе секретаря СНБО Украины был разработан Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", согласно которому вместо Антитеррористической операции под руководством СБУ на Донбассе началась Операция Объединенных сил под руководством Генерального штаба ВСУ, а также Россия была признана агрессором и оккупантом.

Разработан и принят ряд других законов Украины, регулирующих вопросы безопасности. Речь идет о Законе Украины "О военно-гражданских администрациях", новая редакция Закона Украины "О правовом режиме военного положения" и другие.

По инициативе А. Турчинова начато реформирование разведывательных органов. Институциализирована система координации деятельности этих органов, разработана и утверждена Главой государства Национальная разведывательная программа на период до 2020 года. Налажено информирование высшего военно-политического руководства государства. Принят ряд решений по совершенствованию контрразведывательного режима, укреплению безопасности государственной границы, модернизации миграционного законодательства в соответствии с новыми вызовами.



Создается система стратегических коммуникаций органов сектора безопасности и обороны, предусматривающая скоординированное и надлежащее использование коммуникативных возможностей государства - публичной дипломатии, связей с общественностью, гражданско-военных связей, информационных и психологических операций, мероприятий, направленных на реализацию национальных интересов. Налажено взаимодействие с НАТО и ЕС в этой сфере.

Формируется национальная система кибербезопасности и киберзащиты, обеспечивающая оперативное и адекватное реагирование на киберугрозы. Четко определена ответственность составляющих этой системы.

Секретарь СНБО Украины возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности, который обеспечил безопасность государственных информационных ресурсов, в частности, во время выборов Президента Украины, и системное противодействие киберугрозами, разворачивается Национальная телекоммуникационная сеть.

Турчинов всячески способствовал возрождению украинского оборонно-промышленного комплекса, который превратился в один из приоритетных секторов экономики: в кратчайшие сроки восстановлено производство и созданы новые предприятия, обеспечивающие ВСУ и другие силовые структуры всем необходимой оружием и военной техникой. На современном оборудовании началось производство боеприпасов, которые в Украине раньше никогда не производились.



Секретарь СНБО Украины обеспечивал координацию стратегических оборонных программ, в частности, восстановление ракетного щита нашей страны. Под его непосредственным руководством в кратчайшие сроки начали производиться ракетные комплексы, в частности, "Вильха", "Вильха-М", "Нептун" и тому подобное.

Для четкого анализа ситуации по вопросам безопасности и обороны нашего государства Турчинов регулярно посещал зону боевых действий, где находился на передовой в самых горячих точках.