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 Политика Украины
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 Перенос запуска нового рынка электроэнергии невозможен, - Гройсман

По словам премьера, правительство координирует действия по запуску рынка с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о невозможности переноса запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля этого года на другую дату. Об этом он заявил во время Часа вопроса к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народных депутатов, пишет УНИАН.

"По поводу переноса – такой опции нет. Есть четко определенная дата 1 июля 2019 года, и правительство обязано ввести все необходимые документы. Но вводит рынок, в том числе, и Национальная комиссия (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. - Ред.), которая является независимой от правительства. Мы координируем эту работу, чтобы не было никаких сбоев", - сказал он.

По словам премьера, его задачами сегодня являются подготовка страны к запуску нового рынка электроэнергии и внедрение механизмов, которые не допустят повышение цены на электричество на первых порах.

"Мне, как премьер-министру, важно, чтобы на период внедрения рынка не допустить никакого роста цены на электроэнергию как для населения, так и для промышленности", - сказал премьер.

Как сообщалось, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Источник: https://censor.net.ua/n3127485
 
 
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тогда придеться перезапустить Кабмин.
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не кабмин.
Тогда придется перезапустить гильотину для мыролюбных реформистов и прочей шыкаладной мрази.
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На бочку с порохом(вместе) посадить!
😇
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Я вам кака пакужжжуууУУУУ КАКА страной рукоблудить_итить!
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И что на это скажет новоизбранный Игорь Валерьевич Беня?
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Давай вже запускай ще один базар - Ахметов з Фірташем - 2 продавця, і Гройсман - син дирехтора прилавків.
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Которые не допустят повышение цены на электричество на первых порах ,а вторых порах допустят повышение цены на электричество. Владимир Гройсман
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А нечего запускать. Рынок эл.энергии только на бумаге. Нет никаких механизмов действия. Вообще нет электроэнергетики. Ее тот же Гройсман с НКРЭ и развалили. Уничтожили Облэнерго. Лишили людей работы. Проспали все профессионалов. Короче в энергетике хаус уже 2 года.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПеренос запуска нового рынка электроэнергии невозможен, - Гройсман
 
 
 
 
 
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