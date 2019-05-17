 Экс-депутат Госдумы РФ, единственный проголосовавший против аннексии Крыма Пономарев получил украинское гражданство

Об этом Пономарев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то, это случилось! Сегодня, действующий президент Украины - Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственному интересу. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и большая честь, и огромная ответственность. Буду использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета - все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России", - заявил Пономарев.

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Напомним, 1 марта 2014 года президент РФ Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до "нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". За ратификацию договора 20 марта в Госдуме проголосовали 443 депутата и 1 против, а за принятие соответствующего федерального конституционного закона - 445, также при одном против.



В октябре 2015 г. Госдума дала Генеральной прокуратуре согласие на заключение Пономарева под стражу по подозрению в пособничестве в растрате 750 тыс. долл. из средств инновационного фонда "Сколково". Через год Госдума лишила Илью Пономарева депутатского мандата за неисполнение им должностных обязанностей.