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 Политика Украины
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Все про:гражданство (949) Порошенко (17481) Пономарев Илья (47)

 Экс-депутат Госдумы РФ, единственный проголосовавший против аннексии Крыма Пономарев получил украинское гражданство

Илья Пономарёв, который будучи в 2014 году депутатом Государственной Думы РФ, голосовал против оккупации Крыма, получил гражданство Украины.

Об этом Пономарев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то, это случилось! Сегодня, действующий президент Украины - Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственному интересу. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и большая честь, и огромная ответственность. Буду использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета - все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России", - заявил Пономарев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Северный поток-2" достраивается, но РФ не мешает строительству транскаспийского маршрута и не возражает против миротворцев на Донбассе, - Пономарев о договоренностях Путина и Меркель. ВИДЕО

Экс-депутат Госдумы РФ, единственный проголосовавший против аннексии Крыма Пономарев получил украинское гражданство 01

Напомним, 1 марта 2014 года президент РФ Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до "нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". За ратификацию договора 20 марта в Госдуме проголосовали 443 депутата и 1 против, а за принятие соответствующего федерального конституционного закона - 445, также при одном против.

В октябре 2015 г. Госдума дала Генеральной прокуратуре согласие на заключение Пономарева под стражу по подозрению в пособничестве в растрате 750 тыс. долл. из средств инновационного фонда "Сколково". Через год Госдума лишила Илью Пономарева депутатского мандата за неисполнение им должностных обязанностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3127482
 
 
 Топ комментарии
 
Леонид Днепр - потому что в доме приглашающего ноги на стол не кладут...

Этикет и благодарность ......
Если бы Пэтя вел себя так в Грузии, как Михо в Украине, то его бы там на 2-й месяц в ущелье скинули.. Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство - Цензор.НЕТ 6919
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Саакашвілі колись теж отримав громадянство України з рук петі.. А потім - мішок на голову..
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Щось в нас не дуже приживаються ексдепутати Держдуми.
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Просто не надо веровать, что в паРаше все - дебилы, так же, как не надо думать, что в Украине все - умные...
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Саакашвілі колись теж отримав громадянство України з рук петі.. А потім - мішок на голову..
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Леонид Днепр - потому что в доме приглашающего ноги на стол не кладут...

Этикет и благодарность ......
Если бы Пэтя вел себя так в Грузии, как Михо в Украине, то его бы там на 2-й месяц в ущелье скинули.. Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство - Цензор.НЕТ 6919
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не путай гражданство Украины с гражданством Рошена
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Не надо путать деятелей культуры с теми боевиками, которых Саакашвили привёз с собой...
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я бескорыстный антисоевый антипригожинский. ты дешёвый соевый пригожинский.
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Тебе ещё в третий класс надо перейти, а то маешься в нём три года, чтобы кем-то cтать.
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Всё правильно.Прошло 5 лет,срок с видом на жительство необходимый прожить в Украине.Так шо если подал ещё в 2014,то ему автоматически должны его вручить спустя 5 лет.Причем тут опять таки Порошенко?Это была бы заслуга Порошенко,если бы он вручил ему гражданство по приезду в Украину,как Саакашвили в своё время.А тут на лицо очередное приписывание себе каких-то заслуг или попытка подмять под себя данного чувачка.Мол я тебе гражданство,а ты идешь от меня в парламент и работаешь на меня.Шось уже порешали,решалы.
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лучше пономарев в Раде чем вилкулы шуфричи бойки и еще куча коллаборантов и мразей.
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Если у Пети Порошенко появится хоть один толковый технолог,то да.Я бы всунула его в команду Вакарчука,ко всем остальным двадцатипятипроцентщикам.Чисто для показушной демократии.А шо?Там одни западно мовни щири украинцы,перебор,если честно.А так опа-ча и русскАгАвАрящий новый украинец.Постепенно и показательно изучающий украинский язык.Какая показательная прелесть получилась бы!Тем более в жопоблоке такая"**** православная"давно имеет место быть!А этот чем хуже?
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.....Уверен, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России", - заявил Пономарев..... Вибачте, а яке нам діло до ізмєнєній в Росії, нам краще щоб її взагалі не було.
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Что есть, то есть и никуда не денешься, потому и нужны подходы, а не ожидания, что паРаша через пять минут ляснет...
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Не прошло и пяти лет. Неужели так сильно спортивляся Петя, что только перед уходом его заставили?
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Главное, что бы он не повторил судьбу другого российского депутата - перебежчика, Вороненкова. Киевская земля пока не слишком ласкова к беглецам из России.
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Хорошие парашники в хороших гробах, плохие парашники в плохих гробах.
Хочется надеяться, что Пономарёв не пополнит это железное и справедливое правило. Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство - Цензор.НЕТ 9494
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Он не просто честный человек. Это еще и смелый человек, который спокойно мог оставаться в зоне комфорта, вместо того, чтобы променять успешную карьеру и вольготную жизнь российского депутата на принципиальную позицию по Украине, по которой у 90% русских фантомные имперские боли.
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Это тот, который выступил один против всех-1 за Украину...
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И только этим он хорош? А если он выступил не за Украину, а против России?
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Все хороши, которые выступают против войны с соседями...
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Тем, что он устраивал приёмные на дороге, как дешёвый пиарщик, а не как реформатор...
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Я к тому, что считаю его нехорошим человеком. И не считаю, что он за Украину.
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Он выступил против политики паРаши в отношении Украины...
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Я после президентских выборов в Украине 2019 года сомневаюсь, что здесь большинство понимает - что такое добро, а что такое зло...
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Почитал. Очень интересно. Признаю свою ошибку. Не 22 млн за лекции. Всего 9 млн за 10 лекций. Если я правильно понимаю, то это ~30 000$ за 1 лекцию. Реально грамотный человек, наверное. Теперь есть кому Украину обучать.
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Проголосовать в госдуре против оккупации Крыма дорогого стоит. Это поступок. Тут вопросов нет. Добро пожаловать, Пономарев. Надеюсь, что не разочаруешь, как Миша. Тот слишком обнаглел в гостях.
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Тут некоторые Саакашвили вспомнили. Если бы он в то время обратился к Порошенко и сказал: "Уважаемый господин президент. Я вам благодарен за оказанную высокую честь быть гражданином Украины и возможность служить Украине, но увидев, кто назначен на те, или иные должности я не могу больше работать по назначению, т.к. мне мешает мафия в креслах гос. структур. У меня недостаточно полномочий для проведения реформ. Я подаю в отставку".
Вот это было бы сильно и на парламентских выборах за такого цивилизованного Мишу я бы проголосовал. А то, что я увидел, как говорят "хай мене бог милує". Истеричка и пиарщик. Этим он оттолкнул многих адекватных людей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-депутат Госдумы РФ, единственный проголосовавший против аннексии Крыма Пономарев получил украинское гражданство
 
 
 
 
 
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