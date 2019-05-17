 Экс-депутат Госдумы РФ, единственный проголосовавший против аннексии Крыма Пономарев получил украинское гражданство

Об этом Пономарев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Наконец-то, это случилось! Сегодня, действующий президент Украины - Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственному интересу. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и большая честь, и огромная ответственность. Буду использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета - все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России", - заявил Пономарев.
Напомним, 1 марта 2014 года президент РФ Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до "нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". За ратификацию договора 20 марта в Госдуме проголосовали 443 депутата и 1 против, а за принятие соответствующего федерального конституционного закона - 445, также при одном против.
В октябре 2015 г. Госдума дала Генеральной прокуратуре согласие на заключение Пономарева под стражу по подозрению в пособничестве в растрате 750 тыс. долл. из средств инновационного фонда "Сколково". Через год Госдума лишила Илью Пономарева депутатского мандата за неисполнение им должностных обязанностей.
Этикет и благодарность ......
Если бы Пэтя вел себя так в Грузии, как Михо в Украине, то его бы там на 2-й месяц в ущелье скинули..
Хочется надеяться, что Пономарёв не пополнит это железное и справедливое правило.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
не в самой лояльной сРу википедии...
Вот это было бы сильно и на парламентских выборах за такого цивилизованного Мишу я бы проголосовал. А то, что я увидел, как говорят "хай мене бог милує". Истеричка и пиарщик. Этим он оттолкнул многих адекватных людей.