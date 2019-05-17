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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1265) инаугурация (326) Литва (1310) Грибаускайте (182)

 Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского

Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского будет посетит президент Литвы Даля Грибаускайте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт президента Литовской республики.

"Как отметила глава государства, Украина – очень близкая для нас страна. Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности", – сказано на сайте.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

В этот же день президент Петр Порошенко создал оргкомитет по подготовке инаугурации.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Польше еще не определились, кто будет представлять страну на инаугурации Зеленского, - посол

НАТО на церемонии инаугурации Владимира Зеленского будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Альваргонзалес.

Евросоюз будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Источник: https://censor.net.ua/n3127478
 
   
 Топ комментарии
 
Отличная новость! Всегда рады видеть Далю в Украине! Настоящий друг страны, а не персоналий.
Дякуємо.
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Приємно буде бачити Далю на інавгурації Володимира Олександровича..
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Я прямо слышу, как скрипнули зубы попоботов. Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 3826
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Выбрать клоуна главнокомандующим в воюющей стране -

это как на зоне петуха короновать на вора в законе,

если тебе так понятнее.
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клоуна выбрали,

а ты, если не местный и не знаешь, то не гунди из-за поребрика под чужим флагом
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нет нет -клоуна выгнали

после пяти лет этого шута шоколадного выпровадили с треском -без шансов 73% против 24%
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После 5 лет обсирания клоуном Президента Украины, люди, превратившиеся в стадо зебилов, выбрали президентом того самого клоуна со сцены
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А кто сказал, что я не понимаю? Мне непонятно другое - чего ты на меня так "ощерился"?...
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я на всех ощерился.

и на себя больше всего за то, что подкармливал этих жлобов
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та не тебя.

своих работников, знакомых, бывших уже товарищей
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Ну, спасибо и на этом... А то я уже "испереживался"...
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ви не втомилися? всі знають кого вибрали - ну як ті папуги!!! Ви б мабуть за ляшка так не переймалися))) може ви не знаєте - воєнними справами займається генштаб, є міністерство оборони є РНБО - то порох вирішив що він всюди може своє рило сунути, навіть топографічну карту читати)))))
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генштаб, министерство обороны и снбо
до пороха
так укрепили армию,
что в кедах поевать пришлось
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так порох же був в уряді папередніків міністром економіки - чого вони довели армію "что в кедах поевать пришлось"???
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от именно министр экономики за год и довёл армию
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Приємно буде бачити Далю на інавгурації Володимира Олександровича..
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она как и порох - последние дни президент, только Литвы, хорош или нет, это с литовцами обсудить можно
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Po oprosam Litve vsegda Dalia byla na pervom meste posle togo kak ejio vybrali prezidentom 10 let vsegda na pervom meste i vsgeda uvereno lydyrujet sredi vsex politikov.
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Володимира Олександровича - это ты так про кретина клоуна?
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Привыкай, ватан
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Я прямо слышу, как скрипнули зубы попоботов. Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 3826
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почему? ты не додумался что это только твоии воображения?
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Дурик, наоборот хорошо, что такие люди, как Даля приедут на инаугурацию. Не дадут кловану сойти с пути реформ и уйти в сторону таёженного союза. Чем больше таких людей будут встречаться с этим нытиком, тем лучше для всех, включая его самого. Ума может наберется.
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С прибалтами у нас должен бьіть мир, дружба, жвачка
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Отличная новость! Всегда рады видеть Далю в Украине! Настоящий друг страны, а не персоналий.
Дякуємо.
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Даля любить екзотичних тваринок. Не пам'ятаю яких саме, зайдуть на Цензор литовці, треба буде спитати.
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Цей політик і прекрасна жінка дала зрозуміти, що для неї ****** з 144 реформами. Дякуємо, що завжди підтримували Україну.
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73% забыли уточнить у Зеленского какого именно народа он слуга. Ситуация немного прояснилась после интервью старого жида.
Артикль- володимир олександрович- это шутка на 10 баллов!
еще одна
-Ну я ж не знал, что Зеленский окажется кремлевской шлюхой Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 4368 - Блин, да специально для таких как ты, даже на заборах об этом писали Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 4368.
Съезжаются на инаугурацию, шоб гидранту вправить мозги, а то уже все фашисты европы на него смотрят , как на своего(*****, додон, про рашу не говорю даже!)
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Как отметила глава государства, Украина - очень близкая для нас страна. Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу Источник: https://censor.net.ua/n3127478\\\\\\\\\\

А мы "350 лет ждали и молились"©(Петко)
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Даля хорошо владеет саблей, поэтому кремлёвский ***** ***** не разу не встретился с ней
Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 1508

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почему же, вы же понимайте что нет пока нам претензии к зе, есть вопросы к обществу голосовавшему по приколу, к обществу гаджетов и другой хрени.
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Она просто настоящий друг Украины.
Даже в такой сюрреальной ситуации пытается помочь... по -своему
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Наверное Даля - самый адекватный и приятный политик в ЕС, и большой друг Украины.
Если даже приедет только одна Даля, то и этого вполне хватит...
Нам не нада порошенковской помпезности, шо устраивал мальдивский мародер.
Щас не до праздников... Щас нада поправить страну, после пятилетнего грабежа и надругательства над нею.
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На фоне Дали Зе будет выглядеть особо уныло.
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Отвечая на запрос о инавугурации от рФ было мнение ,что надо было раньше делать это торжество ,то может быть и успел бы Кобздон .А так -УВЫ !
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У соєвих черговий розрив **рдаків))) Стецько вже замахався темники клепати щогодини)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского
 
 
 
 
 
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