 Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт президента Литовской республики.

"Как отметила глава государства, Украина – очень близкая для нас страна. Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности", – сказано на сайте.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

В этот же день президент Петр Порошенко создал оргкомитет по подготовке инаугурации.

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НАТО на церемонии инаугурации Владимира Зеленского будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Альваргонзалес.

Евросоюз будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.