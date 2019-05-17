 Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт президента Литовской республики.
"Как отметила глава государства, Украина – очень близкая для нас страна. Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности", – сказано на сайте.
Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.
В этот же день президент Петр Порошенко создал оргкомитет по подготовке инаугурации.
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НАТО на церемонии инаугурации Владимира Зеленского будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Альваргонзалес.
Евросоюз будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.
это как на зоне петуха короновать на вора в законе,
если тебе так понятнее.
а ты, если не местный и не знаешь, то не гунди из-за поребрика под чужим флагом
после пяти лет этого шута шоколадного выпровадили с треском -без шансов 73% против 24%
и на себя больше всего за то, что подкармливал этих жлобов
своих работников, знакомых, бывших уже товарищей
до пороха
так укрепили армию,
что в кедах поевать пришлось
Спасибо, Даля!
Дякуємо.
Артикль- володимир олександрович- это шутка на 10 баллов!
еще одна
-Ну я ж не знал, что Зеленский окажется кремлевской шлюхой - Блин, да специально для таких как ты, даже на заборах об этом писали .
Съезжаются на инаугурацию, шоб гидранту вправить мозги, а то уже все фашисты европы на него смотрят , как на своего(*****, додон, про рашу не говорю даже!)
А мы "350 лет ждали и молились"©(Петко)
Даже в такой сюрреальной ситуации пытается помочь... по -своему
Если даже приедет только одна Даля, то и этого вполне хватит...
Нам не нада порошенковской помпезности, шо устраивал мальдивский мародер.
Щас не до праздников... Щас нада поправить страну, после пятилетнего грабежа и надругательства над нею.