 Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с и.о. председателя Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал Луценко.

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Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.

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