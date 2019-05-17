 Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с и.о. председателя Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал Луценко.
Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.
Может кто и поверит, но не я...
Так что приговор один - всех на помойку! Во главе с Ген Прокурором.
муйня вже не допоможе
https://antikor.com.ua/articles/189842-delo_valery_grebnja._glava_gosssluhby_zanjatosti_jaroshenko_zaderhan_na_vzjatke
Юра Бутусов! А накакую базовую проблему государства указывает сей прискорбный факт с очередным задержанием фрукта с позывным "Валера Гребень" или официально Валера Горбань?
Я как заголовок прочитал, чуть не поперхнулся кофе)))
Его же почти закрыли в 16 году за откат в 650 штук, за обслуживание ITсистемы министерства)) Но "почти" не считается! Затем "Гребень" исправно разворовывал средства соцстраха. Покрывает его дружбан Розенко. Тогда они доили с каждого областного центра занятости по 1-2 ляма ежеквартально. Дело было громкое. Роль собирателей «дани» выполняли начальник Управления организации материально-технического обеспечения Сидоренко Андрей Андреевич и начальник Юридического управления Кикина Сергей Емельянович. На фото на "манеже" всё те же! Да а в 15 году предшественник замом которого служил "Гребень" и по совместительству кум - Кошуба, был пойман на взятке в 600 000 штук. Потом на его место заплыл Валерик. Так что ловить таких вороватых обезьян можно по три раза на квартал. Они на фоточках и ржут сами от этого. Ну а Луценко - дегенерат!
Очевидно, ми стали очевидцями народження ще одної потішної української національної забави.