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 Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко. ФОТО

Группа чиновников во главе с и.о. председателя Государственной службы занятости Украины задержаны за получение откатов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко 01

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с и.о. председателя Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал Луценко.

Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко 02

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Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко 03

Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.

Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3127476
 
   
 Топ комментарии
 
Пошли аресты! Каждый день! Работа кипит! Вот только поздно Юра. Поздно. Да и сдают всякую разменную шушеру. Часто просто по заказу. А вот про брилиантовых прокуроров, Свинарчуков и прочих Тузов в Прокуратуре по прежнему не помнят. Ну в упор не замечают! Ну а то, что Насиров вообще на старое место рвется. И отнюдь не под одеяло, это вообеще нормальным считают.

Так что приговор один - всех на помойку! Во главе с Ген Прокурором.
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Порох конечно, Зелень 21.05. будет виноват Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 3504
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Порох конечно, Зелень 21.05. будет виноват Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 3504
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о, юГік показує роботу - з "карасів" переходить на "карпів", до "сомів" ще далеко
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А как связана служба занятости со строительством интересно.
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центри зайнятості будують, ремонтують) це так вони проводять конкурс серед підрядчиків, потвори( не нажеруться ніяк, бідують
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так же как и с военной прокуратурой. Матиос жопу рвет
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Щось затриманий дуже радісний на першому фото. Самому смішно.
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так був в.о.,а тепер на постійно призначать)))
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Это точно, меньше 20 тыс. долларов за контракт на строительство за счет госбюджета )
Может кто и поверит, но не я...
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Пошли аресты! Каждый день! Работа кипит! Вот только поздно Юра. Поздно. Да и сдают всякую разменную шушеру. Часто просто по заказу. А вот про брилиантовых прокуроров, Свинарчуков и прочих Тузов в Прокуратуре по прежнему не помнят. Ну в упор не замечают! Ну а то, что Насиров вообще на старое место рвется. И отнюдь не под одеяло, это вообеще нормальным считают.

Так что приговор один - всех на помойку! Во главе с Ген Прокурором.
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так, этот задержанный лыбу давит и это на фото видно)
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Ну це повний триндець.Реально брали і як бачимо відпустили.І знову взяли, логічно, що так само відпустять за "долю малую".
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луцик вирішив видимість роботи створити,а сам затриманий думає,*** яка дешева постановка,значить в долі з луценком.
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Скільки вже раз затримували, навіть памятаю було шоу коли на засіданні кабміна затримали і що хоч одного посадили)))) Спортивна рибалка зловив і випустив
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Хорошо. Но главное, чтобы следующий не брал откаты.
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Сядите усе, твари. Вместе с теми, кто начал "арестовывать" за 2 дня до своего конца. Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 9450
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Испортили человеку выходные....
Юра Бутусов! А накакую базовую проблему государства указывает сей прискорбный факт с очередным задержанием фрукта с позывным "Валера Гребень" или официально Валера Горбань?
Я как заголовок прочитал, чуть не поперхнулся кофе)))
Его же почти закрыли в 16 году за откат в 650 штук, за обслуживание ITсистемы министерства)) Но "почти" не считается! Затем "Гребень" исправно разворовывал средства соцстраха. Покрывает его дружбан Розенко. Тогда они доили с каждого областного центра занятости по 1-2 ляма ежеквартально. Дело было громкое. Роль собирателей «дани» выполняли начальник Управления организации материально-технического обеспечения Сидоренко Андрей Андреевич и начальник Юридического управления Кикина Сергей Емельянович. На фото на "манеже" всё те же! Да а в 15 году предшественник замом которого служил "Гребень" и по совместительству кум - Кошуба, был пойман на взятке в 600 000 штук. Потом на его место заплыл Валерик. Так что ловить таких вороватых обезьян можно по три раза на квартал. Они на фоточках и ржут сами от этого. Ну а Луценко - дегенерат! Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 8707
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юГа иди на Х,,Й в месте с другим "специалистом" сАбаковым......
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Ну и кому такая служба нужна, еще и зарплату им платят и пенсии потом большие так как гос. служащие. Ликвидировать надо, а виплати передать соц. защите.
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Спешите читать. С понедельника коррупция в стране кончится и таких новостей уже не будет. Не, ну 73 процента ещё будут ждать 100 дней когда посадят Пороха, Ахметова и всех, всех, всех. Беню, кстати, тоже не посадят...
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Їх так багато кожного дня ловлять, що вже не зрозуміло, хто буде цим займатися в майбутньому. Складається враження, що ці гроші постійно рухаються між ними і це виглядає як якась паралельна фінансова система. Якщо вони повністю самі себе переловлять, то наступним кроком буде її узаконення, тому що притягнути до відповідальності когось з них неможливо через те, що всі вони знають один про другого дуже багато цікавого.
Очевидно, ми стали очевидцями народження ще одної потішної української національної забави.
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В оборонке и армии порядок навели, теперь военная прокуратура взялась за гражданских. Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 2948
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"Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко." - начнёт кивать на Гройсмана и отпустят. Гройсман недоплатил 600 тыс грн налогов за машину жены.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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