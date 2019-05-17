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 Политика Украины
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Все про:банки (1629) лоббирование (65) НБУ (4440) Бахматюк (74)

 Нужно ввести закон о лоббизме, и не будет никакой политической коррупции, - Бахматюк

Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что всегда готов к переговорному процессу с НБУ относительно дальнейшей судьбы ликвидированного ВиЭйБи банка и признанного неплатежеспособным банка "Финансовая инициатива" и рассказал о причинах коррупции в Украине и о том, почему последствия "банкопада" от НБУ не привели к развитию экономики.

С такими заявлениями бизнесмен и владелец банков выступил на Международной инвестиционной конференции Game of Thrones: Final Season?, которую проводила инвестиционная компания Concorde Capital, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Он заявил, что ответ на вопрос, как побороть коррупцию в стране, есть, и лежит он в первую очередь в плоскости борьбы с бедностью, цивилизованном лоббизме и приватизации: "Нужно ввести закон о лоббизме, и не будет никакой политической коррупции, и каждый из нас может защищать свои интересы. Ввести полную приватизацию - не будет коррупционных связей. Надо бороться не с коррупцией, надо бороться с бедностью, потому что недополучает учитель, врач, тот, кто берет взятки".

Также Олег Бахматюк рассказал, что всегда готов к переговорному процессу о судьбе своих банков, фактически уничтоженных в результате политики НБУ по их ликвидации и признанию неплатежеспособными, и почему результат такой политики не привел к росту экономики Украины. "Я всегда открыт к переговорному процессу и хочу это сделать, насколько это возможно. А следственность этих вещей или в данном случае этот процесс мы уже пережили. Банковского или так называемого экономического финансирования групп в Украине уже не будет. Хорошо ли это? Да, это хорошо. Единственное, что нехорошо - последствия. Где финансирование частного сектора? Где финансирование в экономику государства? Почему ОВЗ являются спекулятивным инструментом, который высасывает кровь из экономики, не давая развиваться? Почему они подталкивают систему внутреннего выезда за границу, систему не стимуляции инвестиционных вкладов, почему не дают возможности доступа к ресурсу? Вот и все. На эти вопросы надо отвечать. И это не я, Бахматюк, должен их давать ", - заявил бизнесмен.

Напомним, что Олег Бахматюк предлагал Национальному банку (НБУ) и Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) провести реструктуризацию долгов своих банков. Для организации переговорного процесса по реструктуризации долгов банков "Финансовая инициатива" и VAB Бахматюк предложил нанять международную компанию и оплатить их услуги. ФГВФЛ поддерживает идею реструктуризации долгов, поскольку рассчитывает, что такой опыт удастся перенести на другие выведенные с рынка банки, но НБУ ответа на это предложение до сих пор не дал.

Источник: https://censor.net.ua/n3127474
 
 
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А якщо відмінити кримінальний кодекс, то і кримінальних злочинів не буде.
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Треба ввести закон про харчування людським м'ясом і не буде ніякого канібалізму.
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А якщо відмінити кримінальний кодекс, то і кримінальних злочинів не буде.
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100%
А если начать их вешать на каштанах на Крещатике, то половина коррупционеров сбежит в Ростов, а вторая в Израиль. И тоже не будет никакой политической коррупции.
Вариант тоже рабочий! Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 542
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Кроме закона о лоббизме, нужно убрать олигархов - основную причину коррупции.
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Так уже начали. ИгорьВалерьич, к примеру, нихрена не олигарх. На Г+Г его иначе как бизнесмен не называют.

И это ещё неоткенгурён булавой его ставленник в политике.
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ИгорьВалерьич не при делах. Он сегодня единсвенный капиталст не олигарх.
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Это да. Ни одного признака олигархии в ИгорьВалерьича не наблюдается. Вот сколько его весь КАЛлектив Г+Г ни рассматривает, а олигарха в нём хоть убей не видит.

Как и большинство зЕ!билов.
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основной признак олигарха - связь с влстью! чего не може быть у беглого Бени.
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А с понедельника 20-го мая 2019-го года?

Или Вы из тех, что руку Коломойского, на которую надет кукольный персонаж зЕ!ленский, не замечаете?
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скоро увидим, скорее всего ничего не измениться.
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А что там смотреть? Конечно, что не изменится. ИгорьВалерьичь как был олигархом- так им и останется. Только больше влияния на власть будет иметь, чем ранее.
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если он не будет влиять на Правительство, то не будет олигархом.
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он УЖЕ влияет на будущего( с понедельника) ПРЕЗИДЕНТА. Целиком и полностью.
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Извините, уважаемый, но я преподавателем школы для альтернативно одарённых не работаю и у меня нет ни сил, ни желания объяснять Вам простые истины. Напрягайте извилины сами. Знаю, что попервах Вам будет тяжело, но Вы старайтесь и у Вас всё получиться. Я в Вас верю.
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...еще более любопытно. Какие же это простые истины, что вы не можете изложить простыми словами, нужно обязательно мордочки корчить?
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Я Вам простыми словами уже сказал. Коломойский целиком и полностью управляет, содержит и контролирует свою марионетку ( своего виртуального аватара, если желаете) Зеленского.

Куда уж проще? А Вы опять с вопросами.
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Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8161

На первом плане очень хорошо видно. Зрячим,конечно. Тем, кому зЕ!ленский сдал анализы в глаза, конечно не видно.
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Как где? А чья то рука у вовы в заднице, думаешь?
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по фото не видно. моищи что-то по убедительней.
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...вот скажи, допустим ты стрижешься у известного парикмера, который стрижет допустим Трампа. Это значит что вы с ним знакомы и он на тебя влияет?
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Личный адвокат олигарха - это как-то совершенно отличающийся от личного парикмахера человек, не?
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...не адвокат, а юрист, не личный, а по контаркту каких у него сотни, и не олигарха, а бизнесмена. Разницу чувствешь между парикмахером?
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долго думашь, даю подсказку. Зеля ездил на Бенином Мерсе. Может отсуда можно что-то выдавить?
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―Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
―Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.(с)
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Согласен только лоббизм должен в жестких рамках, и всё должно быть прозрачным и открытым. Лоббизм-это в первую очередь убеждение,а финансирование допускается только на предвыборную компанию и пожертвования на всякие благотворительные,социальные проекты которые связаны с политиком, и к счетам которых у политика нет прямого доступа. Если же будет прямое финансирование политика и другое его поощрение то это и есть коррупция.
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Что-то этот фаворит Порошенко стал слишком говорливым. Неужто жаренным запахло?!
Подробности:
http://**********.od.ua/important/pochemu-oleg-bahmatyuk-boitsya-zelenskogo-sluzhba-v-kremle-shemy-s-garantom-i-fiktivnoe-bankrotstvo/
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Когда то такой закон предлагал Литвин, конечно же лучше, ели деньги которые платятся за принятие законов буду попадать в казну, а не свинорылым которые от этого жируют!
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Так они законы будут лоббировать такие, по которым из твоего кармана все и будет лоббировать!
Поверь, ни один олигарх не будет лоббировать законы, по которому простой украинец станет богаче или его жизнь улучшиться ))
Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7798
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Все надра,небо, вода,леса,земля, радиочастоты, и все предприятия где не выполнеы инвест забов'яззення и влада принадлежат народу. Погоди немного наше политическое сознание подростет и прийдем за своим наследством И все по закону без фанатизма.
Народная память она такая.Злопамятная.
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Треба ввести закон про харчування людським м'ясом і не буде ніякого канібалізму.
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Нужно ввести закон о финансово-экономической люстрации - тогда может и лоббистов поубавиться...
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Ну да, замечательно. Ну а там же можно ввести закон про оплату штрафа на месте гаишнику - и не будет коррупции на дорогах. Оплату штрафов налоговикам - и полностью исчезнет теневая экономика. А вообще, можно ввести закон, прямо утверждающий, коррупции в Украине НЕТ - а каждому, кто заявляет обратное - срок
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно ввести закон о лоббизме, и не будет никакой политической коррупции, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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