 КГГА нашла для кинотеатра "Киев" нового арендатора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

"Кинотеатр "Киев" имеет грандиозный потенциал. Это - культовое сооружение в самом центре города, которое имеет как историческую, так и эстетическую ценность для столицы. Поэтому мы ожидаем, что при новом арендаторе, с которым уже подписан договор, наш кинотеатр получит второе дыхание, при этом, конечно, останется со своим художественным направлением", - сообщил Владимир Слончак.

По его словам, арендная плата, определенная по результатам открытого конкурса путем аукциона от 15 апреля, составляет 2 млн 119 тыс. 253 грн с НДС. Обязательства арендатора по уплате арендной платы обеспечиваются в виде авансовой арендной платы в размере не менее арендной платы за два месяца.

Объектом аренды, согласно договору, является нежилой дом общей площадью 7 376,30 кв. м, в том числе подвал - 649,20 кв. м, цоколь - 1805,9 кв. м, 1 этаж - 2096,7 кв. м, 2 этаж - 1982,90 кв. м, 3 этаж - 841 кв. м.

"Поэтому в течение 30 дней мы планируем увидеть презентацию дальнейшей работы кинотеатра от его нового арендатора "Синема-Центр", - добавил Владимир Слончак.

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Напомним, Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" 4 января 1999 г. сроком на 10 лет. Позже договор был продлен, срок его действия завершился 4 января 2019 года. По данным КГГА, арендная ставка до 2019 г. составляла 47 тыс. грн в месяц, а некоторые помещения кинотеатра сданы в субаренду до 2020 года.

В начале 2019 стало известно, что Культурному центру "Кинотеатр Киев" не продлили договор аренды и объявили новый конкурс.

В январе директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь сообщил, что будет проведен тендер по поиску нового арендатора. В то же время дирекция кинотеатра обращалась за помощью к СМИ и общественности, чтобы не допустить прекращения работы заведения.

16 мая 2019 года работники ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" заявили, что будут отстаивать свои права в суде.