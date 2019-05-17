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 Политика Украины
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Все про:отставка (2362) СБУ (13455) Демчина Павел (22)

 Первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку

Первый заместитель главы СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах.

По информации издания, первый замглавы СБУ Павел Демчина написал заявление об отставке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: НАБУ подготовило первому замглавы СБУ Демчине подозрение в незаконном обогащении. ИНФОГРАФИКА

Напомним, ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

Также на Цензор.НЕТ: Судебное решение о "реальном семейном положении" Демчины вынесено на основании показаний родственников, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ

После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.

Источник: https://censor.net.ua/n3127470
 
 
 Топ комментарии
 
Воровские крысы бегут с тонущего корабля мародёра Порошенко
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На шпионах на личный дворец и автопарк не заработаешь.
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главное из страны никого не выпускать, особенного этого!!!
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Воровские крысы бегут с тонущего корабля мародёра Порошенко
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Ну а шо,ща клоуны лысые на их и место придут и заживём..Или не?
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Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения ©

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Так а чому вони такі агресивні, бо за просрані вибори їм оплату зняли!))))
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**** они по одному валят?....пора бы уже списками!)))
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А они и так по спискам!!!
Награждения!
Получил звание или награду- на пенсию!
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уходят крысы от свинячьей кормушки, а как же неохота , да и на нары можно присесть
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Это уже ясно, Климкин подал в отставку. И ходит слух что Турчинов тоже собирается.
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так положено по этикету. Вся квота перзидента уходит в отставку.
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турчинова попросите остаться! Ему ещё за сдачу Крыма лет 100 сидеть с конфискацией!
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СБУ не должно заниматься хозяйственными преступлениями, пусть ловят шпионов.
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На шпионах на личный дворец и автопарк не заработаешь.
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как это горе пережить ...? я не знаю.
"героическая мафия" пошла ...
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Вот это звездопад батончиков от рошен на выходные дружными стаями на запад

исход часть первая
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главное из страны никого не выпускать, особенного этого!!!
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А этот что тебе сделал, в кашу насрал?
Там все такие, и даже при Зеле будут, это же ещё с совка не выбрались, это как в Беларуси, отличий не видно, кроме демократических выборов))
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Столько органов по борьбе с коррупцией а коррупция только возросла
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весенний порохопад Первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку - Цензор.НЕТ 952 наверно в знак солидарности с шефом?
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"Борец с коррупцией" ети его в дышло. И ведь не посадят. Погуляет и опять полезет куда-то на теплое местечко.
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Надеюсь Петро перед уходом присвоил ему генералиссимуса или хотя-бы маршала?
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это не тот случай. на вашем будко-корабле, кроме крыс, никого и нет. Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку - Цензор.НЕТ 3887
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Это он сделал, чтобы сняли запрет на выезд за границу как госчиновника с государственно-коммерческими тайнами?
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Эй, ребята, вы там не все сразу, это негуманно даже в отношении клоунов. Подождите хоть до вечера. Президент Зе ещё даже не успел выбрать себе пресс-секретаря!
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а пускай шевелит булками... а то сам будет и министром МИД и спецом СБУ и председателем РНБО... и т.д..и т.п.... А шо такое, немного подучится и все дела....
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran 1 ч.1 час назад

Фельдмаршал "Куриная попка" (чувак, который подарил кацапам Крым) тоже уходит в отставку! Нужно начинать перекрывать аэропорты, а то потом будем этих упырей ловить по всему миру!
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а ты что хочешь ущемление своих гражданских прав будет решение суда будет все перекрыто не переживай за это ворье они накрали столько что просто в самолет все не влезет сразу будут по частям вывозить
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надо было раньше перекрывать, а то только крысы и слетаются обратно в Украину
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А что Трамп украл/смародерил у американского народа?
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по любе украл или смародерил по вашему, потому что и там в каком то звене по ниже есть коррупция и воровство, а в военной сфере подавно. Это по вашей логике, значит и соучастник = мародер = барига. Хотя барыга, это тот который перепродаёт и не чего не производит. Я уже не говорю про то, что Дональда уже давно подозревают отмывании денег,ради спасения своей бизнес империи от банкротства
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Команда влади йде у відставку. Комада зе готова до виконання обов"язків? Хтось бачив ту команду? Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку - Цензор.НЕТ 9714
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кошовий вже написв заяву на голову СБУ? чи він очолить МЗС? Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку - Цензор.НЕТ 448
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Побежали крысы из соевого свинарника,поняли-кормить их уже никто не будет.Даже сои гнилой не попадет.
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только ботва кацапская на сое зациклилась
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Ну да,только ботва кацапская на сое зациклилась.А нормальные украинцы понимают-соя уже все,погнали ее ссаными тряпками подальше.Но ботве кацапской кажется,что соя будет вечно
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Все ж чомусь служба в "конторі" навчила цього "великого державного діяча"... Так, треба вже негайно збирати "валізи" та тікати з країни, поки ще кордон не "закрили". А його шеф щось "лоханувся"... Чи насправді думає, що Зеленський його з посади не "турне" та не притягне до суворої відповідальності за всі його "досягнення" у протизаконній боротьбі з Патріотами України, які виступали проти порошенка, та за виконання його злочинних наказів? Або Грицак вважає, що зірка "хєроя" спасе від відповідальності? Якщо це так, то дурник! "Погудеш" разом з "луциком" з посад, аж гай зашумить! Ох вася, вася, - краще б ти продовжував "крутити баранку", а не ліз туди, де у тебе немає ані хисту, ані професійної "чуйки"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервый замглавы СБУ Демчина подал в отставку
 
 
 
 
 
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