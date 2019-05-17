 Первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку

Об этом сообщили Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах.
По информации издания, первый замглавы СБУ Павел Демчина написал заявление об отставке.
Напомним, ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.
В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.
В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.
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После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.
Награждения!
Получил звание или награду- на пенсию!
"героическая мафия" пошла ...
исход часть первая
Там все такие, и даже при Зеле будут, это же ещё с совка не выбрались, это как в Беларуси, отличий не видно, кроме демократических выборов))
Фельдмаршал "Куриная попка" (чувак, который подарил кацапам Крым) тоже уходит в отставку! Нужно начинать перекрывать аэропорты, а то потом будем этих упырей ловить по всему миру!