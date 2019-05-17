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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции

Новостью дня сегодня стал выход фракции "Народный фронт" из парламентской коалиции. Политические эксперты и журналисты, которые обсуждают это событие в сети, считают такой шаг партии Арсения Яценюка предохранителем от досрочного роспуска Рады новым президентом Владимиром Зеленским и его попыток узурпировать власть.

Журналист Роман Шрайк написал, что приветствует решение "Народного фронта": "Я считал и считаю избрание Зеленского решением рискованным. Еще меньше мне нравится идея обеспечить Зеленскому блицкриг, позволив по свежим следам получить процентов 40% на летних выборах. О партии "Слуга народа", напомню, мы не знаем ничего, кроме названия", передает Цензор.НЕТ.

В своем Telegram-канале он напомнил: у Зеленского уже заявили, что тот будет инициировать роспуск парламента. "Правда, как обычно, блеснули компетентностью. Цитирую: "Коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов".

"Вот только в Конституции написано, что не во фракциях, входящих в коалицию, должно быть 226 человек, а в коалиции, в которую входят фракции, должно быть 226 человек. То есть, кроме членов фракций коалиции туда еще кто-то может входить. Например, мажоритарщики. Этот пункт даже Конституционный суд в свое время разъяснял", - написал Роман Шрайк.

После объявления о распаде коалиции, подчеркнул журналист, теперь отсчет месяца, по истечению которого можно распускать Раду, будет вестись с сегодняшнего дня. "Срок истечет 16 июня, что намного позже юридически корректного дедлайна по роспуску - 27 мая (Согласно Конституции, президент не может распустить Верховную раду в последние шесть месяцев строка полномочий парламента"), - объяснил он

"Неожиденно забавный и толковый ход от "Народного фронта"", - написал Шрайк.

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Об этом пишет и народный депутат Мустафа Найем: "Чтобы распустись Верховную Раду, Владимиру Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию Украины".

В то же время, политический аналитик Карл Волох замечает, что, по его информации Владимир Зеленский "намерен все равно подписать указ о роспуске парламента сразу после инаугурации": "По крайней мере, такой вариант там всерьёз обсуждается". Карл Волох подчеркнул, что такой шаг команды Зеленского может породить высокий "уровень противостояния - в судах и на улице".

Политолог и журналист Тарас Березовец назвал выход "Народного фронта" из коалиции: "красивым уроком realpolitik": "Понятно, что Игорь Коломойский давит Зеленского на досрочные выборы, понимая, что в условиях спешки и неразберихи больше шансов уболтать новоизбранного взять в список как можно больше приватовских кадров. Только ставить людей будет Коломойский, а отвечать Зеленский. Вот и вся арифметика".

"Яценюк и НФ дают новому гаранту шанс избежать принятия антиконституционного решения. Ибо никакого законного способа распустить Раду у него теперь не остаётся... Пока больше шансов на то, что выборы пройдут по плану 27 октября", - написал Березовец.

Политолог Михаил Басараб также подчеркнул, что после выхода "Народного фронта" из коалиции Зеленский "лишен каких-либо оснований распустить парламент и узурпировать власть". "Надо дать возможность людям рассмотреть этого "слугу" в деле, пусть покажет себя на должности. А в октябре на срочных выборах люди все расставят на свои места", - написал он.
Позже Михаил Басараб добавил: "Медведчуковцы говорят, что распустят Раду по решению суда. Они известные рейдеры. Все же делается ради того, чтобы в следующем созыве Рады большинство составляли "Слуга народа" и Медведчук".

"Что ж, пусть попробуют. Только Зеленскому надо осознавать, что в какой-то Ростов придется давать деру ему, а не тем, кто его подталкивает к узурпации власти. Неужели парень еще не понял, что в большой игре он просто расходный материал", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции

В то же время некоторые комментаторы считают, что политическая целесообразность может взять верх над законом. "Легитимность имеет два измерения - юридическое и общественное. В стране, где на процедуры систематически смотрели положительно (от слова положить), а чаще всего руководствовались политической целесообразностью, я бы не удивлялся ничему", - пишет Сергей Щербина.

Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции 01
Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции 02
Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции 03
Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции 04
Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции 05
Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции 06
Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции 07

Источник: https://censor.net.ua/n3127467
 
   
 Топ комментарии
 
Распустить не смотря ни на что. И плевать на подонков. Как и они плевали 5 лет на народ
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Порохосвиноты уже экспертами стали.
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Зеленский очень быстро получит импичмент
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Импичмент - это если очень повезет. Потому как импичмент можно начать, но невозможно(на практике) довести до логического завершения. Но по роже он получит, тут не без этого.
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барыга 5 лет "ложил" и на законы и на конституцию.И ни че.Ещё лигитимный 2 дня
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ты забыл маленькую деталь! НЕТ ЗАКОНА ОБ ИМПИЧМЕНТЕ!! ПОКА ЧТО ЕГО НЕТ!! А еще если народ выйдет то как думаешь кого народ будет ******* депутатов или ЗЕЛЮ?!!
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Роспуск Радой Зеленского на нитки..
Три карликовых "богатыря" Беня Боголюбка и Зеля
Привет Привату и снова он не Ваш
Повстанцев Донбассу
Я Вам ничего не должен..
Запах Зели на личной встрече с Путиным...
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Распустить не смотря ни на что. И плевать на подонков. Как и они плевали 5 лет на народ
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Думаешь эти Слуги Еврейского народа будут честными? С их то харями.Это физически не возможно
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А щас керуют слуги какого народа? китайского шоли?
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Так, ватанчик, Зелька же обещал, что свалит с должности презика, если нарушит закон. А ещё даже кенгурации не было.Получается соврал нароту, поскрёбыш?
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Так он в день выборов его уже нарушал. И протокол по суду прошел.
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Что же это выходит, врёт Зебородько? Как же так?
Возможно, она даже не на велике на кенгурацию приедет, а с кортежем люксовых автомобилей Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции - Цензор.НЕТ 8049
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Тогда ему придется уйти...

Зеленский же обещал, что если нарушит закон - то уйдет...

По поводу плевков на народ - потерпите уже недолго осталось... до понедельника

Посмотрим на кого Зеленский плевать будет
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Вот проблема так проблема!!! Кто законы и Конституцию только не нарушал. Прийдеться і правонаступникам йти шляхом попередниів.
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Эта Рада будет до перевыборов,у ЗЕ обломилось.
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Они обгадят любого, даже святого, если пэдрот прикажет за гонорары.
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Зеле потрібно розчехляти прибор і давати концерт на фортепіано, інакше народ почне підозрювати що "цар не справжній"
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"Народный фронт" - молодцы! Арсений умоет клоуна!
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Для себя стараются, не для народа и государства. В бюллетенях будет написано был кандидат в ВР в период с 2014 по 2019 г.г.
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Болтун сколько Конституцию нарушал ???
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Это те «эксперты» которые ничего не видели в таком в Петином бизнесе все эти годы
Ты смотри, вернулось зрение
Они снова могут читать законы!
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Все хорошо,осенью БПП наберет прилично голосов.
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Рома Ніцер (Срайк) такий експєрд, що кручє тільки Падубій з ватагою Волохатих Карликів...
І всі, ***** - факівці як не від конституційного права, то, як мінімум, з питань регламенту.
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Народный фронт и ббп нарушают конституцию три года. Пусть покажут коалицию которая существовала
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Мустафа Найем: "Чтобы распустись Верховную Раду, Владимиру Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию Украины".
А за нарушение Конституции или законов - импичмент или Майдан (Ростов)!
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Многоходовочка. Подождем до 27 октября. Может снимут депутатскую неприкосновенность и т.п.
А может и нет. Будут опят кота за хвост тянуть обещаниями.
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Бл***ь! Всем умникам. Власть узурпировал спикер Верховной Рады, который скрывает от общества данные о том, что у коалиции де факто и де юре уже давно не существует. Поэтому - выполнить требование судов, огласить список состава коалиции и дать право Президенту принимать решение о судьбе такой Рады. То ли объявить о создании новой коалици ( с одновременным отправлением Парубия под суд), то ли объявлять перебыворы.
Теперь о решении Народного фронта! Как сказал классик: "В очередь, сукины дети!"
Сначала разобраться с решениеями судов и о том, шо прячет от общества Парубий. Т.е. следователи изымают документацию у Парубия и может быть Рада должна быть распущена полгода назад? И конституционный суд признает все решения Рады нелигитимными? Разве шо кроме решения об инагурации?
*****, может таки хоть кого-нибудь казнят расстрелом говнопулей за государственный переворот и узурпацию власти?
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Команда Уземойского - 1.брехуны 2. мародеры и 3. мошенники

1.Брехали они тогда когда обещали закончить быстро войну снизить тарифы и зарплаты а через пол часа после выборов сразу заявили что тарифы зависят не от президента а война быстро не заканчивается и будет не меньше 5 лет

2.А мародеры потому что сразу после выборов у зеленского заявили что у армии очень много избыточного имущества и его нужно продавать

3.Ну а мошейники - достаточно только поглядеть на их главного Заводилу Белемойшу

И это люди еще не успели даже власть получить.А что накуролесят эти Слуги Народа Еврейского когда власть получат ? Страшно подумать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции
 
 
 
 
 
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