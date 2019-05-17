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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:отставка (2362) Климкин (2170)

 Глава МИДа Климкин подал в отставку. ВИДЕО

Глава МИДа Павел Климкин подал в отставку и заявил о намерении принять участие в парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Климкин сказал в специальном видеообращении на своей странице в соцсети.

"Как и обещал, только что написал заявление об отствке. В понедельник в день инаугурации отправлю его в Верховную Раду и к новому Президенту Украины. Я считаю, что это правильно. Правильно по человечески и правильно с точки зрения нормальной политической культуры... Я иду вперед, иду в политику, иду в парламент. Конечно с коммандой, ценности, принципы, эмоции и видение которой, мне близки", - заявил Климкин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127464
 
   
 Топ комментарии
 
Клімкін однозначно найкращий міністр закордонних справ в новітній історії України. Подяка за роботу..
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ну а что ему еще оставалось? Зебил бы его снял бы все равно, а так хоть поступил как мужик и ушел сам Глава украинского МИДа Климкин подал в отставку - Цензор.НЕТ 807
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вони зараз лисого з кварталу поставлять) живітє чьотка і нє касячьтє(
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Так кто у нас наркоманы?
Порошенко идет в Раду, туда же премьер-министр и министры. Ни дня без корыта.
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Наркоманы у нас Зеленский и его команда. Доказано медициной!
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С петеылитой спорить бесполезно. Просто зомби.
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Точно клиника бизнесс партнера, брал анализы актер, справка сделана из другой в фотошопе.
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Танюха ну как назвать человека который сдавал анализы на наркоту в клинике своего бизнес партнера да и ещё актеру который акушер но даже и в справке накосячили слепили её с другого анализа в фотошопе?
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слово Вальцман (знаешь почему)))) и наркоманьі (тоже ) надо забьіть и вьібросить из лексикона... шо не понятно? Глава українського МЗС Клімкін подав у відставку - Цензор.НЕТ 1689
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Будет и.о. до следующих выборов.
Простой политический ход.
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Лучший министр без портфеля без диплома!
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Умный поступок умного человека. Грамотный и имеющий самоуважение человек в балагане не будет учавствоать. Вы представляете ,,картину маслом''- умный и грамотный политик приходит утром на работу и ему нужно слушать и подчиняться командам клоуна?! Причем клоуна и в прямом и в переносном смысле этого слова! В любом. Бред! Это хоть сквозь землю провались от стыда! И что самое печальное-сам Зе всё
это прекрасно осознаёт. Понимает,что для всех он был,есть и будет шутом. Ему будут смеяться в лицо или за спиной,на него никогда не будут смотреть,как на равного,уважать и прислушиваться к его мнению. Кивать головой-да.
Поддакивать-да.
Уважать-нет!
Молодец,г-н Климкин.
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Даже его наркоЗЕкоманда. Хотя кивать не будут скажут Вова это а Беня твой хозяин сказал делаем по другому!
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От хто дійсно повний "0" так це ось цей на половину кацапчик клімкін - просто "0" і толку з нього було "0"!!!
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Как и следовало ожидать никто из нормальных людей не будет работать с клоуном. Сейчас все адекватные помаленьку поуходят. Ну а клоун по совету непонятно кого понабирает всякую шушеру, которую никто на работу не брал. Или кто-то сорвется с хорошего места где-то в Канаде и попрется под руководством клоуна работать? Так что ждем приезда всякого мусора второсортного...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИДа Климкин подал в отставку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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