 Глава МИДа Климкин подал в отставку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Климкин сказал в специальном видеообращении на своей странице в соцсети.
"Как и обещал, только что написал заявление об отствке. В понедельник в день инаугурации отправлю его в Верховную Раду и к новому Президенту Украины. Я считаю, что это правильно. Правильно по человечески и правильно с точки зрения нормальной политической культуры... Я иду вперед, иду в политику, иду в парламент. Конечно с коммандой, ценности, принципы, эмоции и видение которой, мне близки", - заявил Климкин.
Порошенко идет в Раду, туда же премьер-министр и министры. Ни дня без корыта.
Простой политический ход.
без портфелябез диплома!
это прекрасно осознаёт. Понимает,что для всех он был,есть и будет шутом. Ему будут смеяться в лицо или за спиной,на него никогда не будут смотреть,как на равного,уважать и прислушиваться к его мнению. Кивать головой-да.
Поддакивать-да.
Уважать-нет!
Молодец,г-н Климкин.