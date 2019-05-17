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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1265) инаугурация (326) Польша (4768) Цихоцкий (12)

 В Польше еще не определились, кто будет представлять страну на инаугурации Зеленского, - посол

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что в Варшаве получили приглашения на инаугурацию избранного президентом Украины Владимира Зеленского, однако ещё не определились с тем, кто будет представлять Польшу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу.

"Приглашения были на имя президента, главы и членов правительства. Мы работаем над этим (вопросом того, кто именно будет представлять Польшу на инаугурации Зеленского. - Ред.)", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3127451
 
 
 Топ комментарии
 
клоуна или скомороха какого из цирка-польска найдите и пришлите. клован оценит В Польше еще не определились, кто будет представлять страну на инаугурации Зеленского, - посол - Цензор.НЕТ 1030
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Що там думати? Оголосіть конкурс серед артистів цирку, щоби "мордой в грязь не ударить" перед сусідами.
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клоуна или скомороха какого из цирка-польска найдите и пришлите. клован оценит В Польше еще не определились, кто будет представлять страну на инаугурации Зеленского, - посол - Цензор.НЕТ 1030
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Климкин покинул пост главы МИД 15:15, сегодня Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что уходит в отставку с поста главы ведомства.
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в них там є свій... тільки зхабув , як його звуть
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Ващиковского присылайте; он хоть и в отставке, но оба из одной Конторы.
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Поляки не хотят мараться, жребий наверно тянут.
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Що там думати? Оголосіть конкурс серед артистів цирку, щоби "мордой в грязь не ударить" перед сусідами.
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Бандитская группировка "НФ" пытаясь спасти свои ж**пы вышла из коалиции в ВР!!!

В Польше еще не определились, кто будет представлять страну на инаугурации Зеленского, - посол - Цензор.НЕТ 1884

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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Національної поліції, Служби безпеки та Адміністрації Державної прикордонної служби щодо заборони після проведення парламентських та президентських виборів виїзду з України топ-чиновників. Суд розглядатиме справу у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.
Нагадаємо, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Національної поліції України щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки та не протидії організованій злочинності особами, які обіймають політичні посади і які, на думку позивача, могли вчиняти корупційні злочини. Також позивач просить визнати протиправною і бездіяльність СБУ щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту національної безпеки від організованої злочинності цими особами.
Серед третіх осіб, окрім Президента України Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія та Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана зазначено понад 50 народних депутатів президентської фракції, більше ніж 40 членів Уряду, голова правління НАК «Нафтогаз України», а також судді Верховного Суду і члени ВККСУ. Загалом 180 третіх осіб.
Як відомо, раніше суд відкрив провадження у справі за позовом Олександра Дубінського, який також просить суд заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів.https://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/pres-centr/news/710015/
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Ну піаритися дехто вже почав, а інші до цирку захотіли, тільки їм до Бені треба бігти, а не ЗЕРО свою потрібність доводити.
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суд обязан открывать "провадження" по любому иску, даже по такому шизофреническому. можешь даже ты, болван, пожаловаться на бездеяльнисть санитаров, которые должны давно поставить клизму.
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Та не репетуй ти так натужно.. Як вважаєш - стеця та його співробітників теж будуть переслідувати в судовому порядку?
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м-да, задача сложная, найти того, кто сможет не заржать...
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Из современных рекомендую Борьку Шица (Polska), комедийные роли в его исполнении великолепны
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Интересно, а на инаугурации кловун будет сомолично, или только его ролик?
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Придется быть самому. Ролики он один потерял, а другой поломал.
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а мене цікавить теж його промовиста промова, план дій, action plan, хоч на СТО днів... я в цей час буду на стадіоні у 19 секторі і з задоволенням послухаю
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Так отож... Це тобі не ху\м булавою по клавішах стукати.
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В администрации уборщицы закончились?
А, будет конкурс, тады, ой!
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Интересуюсь деятелями кинокомедий (комики, комедиографы и др.) и культовыми комедиями Польши. У Польщі ще не визначилися, хто представлятиме країну на інавгурації Зеленського, - посол - Цензор.НЕТ 1680

Подскажите, пожалуйста! У Польщі ще не визначилися, хто представлятиме країну на інавгурації Зеленського, - посол - Цензор.НЕТ 1680
А то я знаю фильмы Махульского и "4 танкиста и собака"!
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А в принципе и все...
Махульский с его комедиями...более никого нет..но комедии у него неплохи...
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а в срср було багато клованів...було що троллити та кого веселити... я ще Карандашів памятаю і Попова)
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Порошенко и его фракция вместе с НФ жулики. Это было понятно давно. Сейчас же своим юридическим наперсточничеством они реально провоцируют в стране беспорядки.И это их не последний финт. Надо с ними что-то решать. Я сторонник Тимошенко, но сейчас ситуативно поддерживаю Зеленского и говорю: если он и его команда сейчас резко не среагируют на сегодняшнее парламентское хамство, то в дальнейшем его быстро превратят в того, кем он до этого был многие годы, несмотря на полученное высокое звание президента. Причем превратят вместе с семьюдесятьютремя процентами избирателей, отдавших ему свой голос.
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Кто же это беспорядки будет устраивать, бабушки Тимошенко и рыгов?
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а может жулик твоя Жулька? тебя уже не беспокоит контракт 2009 по цене газа 550$ ? в результате бюджет дотировал разницу в 3-5 млрд$ в год. сожгли 30 млрд ЗВР и еще хапнули 19 млрд у МВФ. может жулики БЮТ, которые обещали на выборах в парламент 2014 войти в коалицию, и участвовать в правительстве, но через пол года смылись, в правительство идти отказались, не хотели ответственности, и понеслась кукареку в стиле Жульки-поливай дерьмом окружающих, а сам в белом. для тебя принципиально выборы в августе или октябре? что решают 1,5 месяца? в какой стране мира выборы проводят летом, пример?
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Фу, блин. Ты в курсе, что выборы уже закончились? У Польщі ще не визначилися, хто представлятиме країну на інавгурації Зеленського, - посол - Цензор.НЕТ 7931
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Так уже отреагировали........ правда как всегда по зе-бильному.
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Да заробитчанина нашего отправте. И норм будет)))))))
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Ездят по польских цирках... ищут достойного
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Надеюсь, поляки пришлют квартет Tulia или хотя бы Мариуша Пудзяновского.
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оскільки Україна вкотре починає все спочатку та заходить на чергове коло, то доречно, щоби Польшу представлв Лех Валенса.
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Еще несколько перлов подобных сегодняшнему от Козломанды и желающих думаю вообще не найдётся.
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а що там? про ізнасілованіє і дєвушкутаксєбе? чи може ще було?
Разумков думав пожартувати, як у своєму колі, але трохи обісрався...бо не смішно.
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а що там? про ізнасілованіє і дєвушкутаксєбе? чи може ще було?
Разумков думав пожартувати, як у своєму колі, але трохи обісрався...бо не смішно.
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Так они думают, что раз народ ржал над Зе-беней в Квартале, то и в жизни так будет. Можно конечно держать людей за овец по мнению Коломойского, но не до такой же степени. Да и они на волков не похожи, так......... скорее Табаки из Маугли. Тигр правда еще способен на что-то, но это еще видно будет. Может и на Беню найдётся свой намордник.
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На коронацию жабы ЗеЕнда и его пробляди Лены Польша могла бы чисто по путлеровски в качестве поздравления прислать сериал мультиков Болика и Лёлика. А жаба ЗеЕнд другого и не поймёт ведь.
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Нехай Качинський представляє той сейм.
Один був толковий чолов'яга на всю Польщу і того орді злили.
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Да любого клоуна с цирка берите - не прогадаете.
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Пусть пошлют любителя цирковых представлений... Хотя-бы, удовольствие получит...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Польше еще не определились, кто будет представлять страну на инаугурации Зеленского, - посол
 
 
 
 
 
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