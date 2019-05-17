 В Польше еще не определились, кто будет представлять страну на инаугурации Зеленского, - посол

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу.

"Приглашения были на имя президента, главы и членов правительства. Мы работаем над этим (вопросом того, кто именно будет представлять Польшу на инаугурации Зеленского. - Ред.)", - сказал он.

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Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.