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 За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1280) Россия (72808) Маас (70)

 Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в ходе переговоров Комитета министров СЕ в Хельсинки было решено, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Лента".

"Это хорошая новость, что мы договорились, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Тем более, что это сохраняет право миллионов россиян обратиться в Европейский суд по правам человека", – написал Маас.

Заявление комитета министров Совета Европы на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций – только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Страны, поддерживающие возвращение РФ в ПАСЕ просто так, являются соучастниками подрыва минских соглашений, - Климкин

Ранее сегодня Совет Европы разрешил России принять участие в выборах генсека.

Как сообщалось, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: В ПАСЕ образовалась коалиция голосов в поддержку России. Готовьтесь к новой Европе, - Кулеба

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3127449
 
 
 Топ комментарии
 
или другими словами: "нам нада рускае бабло" Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Хаас - Цензор.НЕТ 5928
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Украине в этой организации делать больше нечего
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Так петя же только что вернулся из Брюсселя.)))
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________________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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Что ПАСЕ,что ОБСЕ(участие рашки в которой никого не волнует почему-то),что еще какое-то СЕ-всем этим можно лишь подтереть жопу и выбросить. Клубы по интересам,не дающие абсолютно никакого эффекта.
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А может Вы россию и в Берлин вернете , как было до Горбачева ?
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Можно было сказать так--интересы и никакой политики. Но,какая же политика без интересов,а особенно, что касается материальных---Россия является как бездонным потребителем,так и обладателем неисчерпаемых природных ресурсов. Германия, высокоразвитая в индустриальном плане страна,обладающая огромными денежными ресурсами,новейшими технологиями,интеллектуальным товаром в любой области, включая самих людей. Европейский рынок перенасыщен и чтобы весь этот ресурс действовал его нужно куда-то "спускать" . Нам нужно коренным образом менять экономическую политику--искать то,чего нет у других,а то, что имеем, совершенствовать.
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Все правельно, голосуєте за Зе і поступки росії, а німці мають воювати.
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Торгуя с агрессором рашкой, Порошенко типа так воевал с рашкой?
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Для преступника Порошенко и его холуёв войны нет, ибо торгуют с рашкой, не разрывают дипотношения с оккупантами, итд..
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Так Вы проголосовали за кандидата, получающего деньги от Министерства Культуры РФ и переводящего их в офшоры, потому, что Вам не нравится, когда президент имеет бизнес с Россией? Л - логика.
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Харош накидувать на ту Европу. Це вибір 70 відсотків хохлів-малоросів. Крапка.
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канешна, у порохоботов виноваты будущите попредники
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Это выбор 24% холуёв, голосовавших за торговые отношения с рашкой.
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Так наркоман закриє торгівлю з агресором?
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Только после посадки на нары, преступника Порошенко, работавшего на рашку и пуйла...
Что бы другим было не повадно.
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Это позор! Хотя от них стоило ожидать. Сяду, напишу ему письмо. сдп и хдс для меня политически умерли
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Всеми силами восстанавливать ЯО в минимальном необходимом объеме!!!
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Де була б зараз ця жирна, боягузлива Європа? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на рубежі з жахливою кривавої паРашою. Давно б уже ця жахлива фашистська кацапська орда захопила і вщет разтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті ординський світ москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможної Європи.
СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
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СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
SLAVA UKRAINI ! .HEROES GLORY
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас
 
 
 
 
 
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