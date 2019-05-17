 Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Лента".
"Это хорошая новость, что мы договорились, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Тем более, что это сохраняет право миллионов россиян обратиться в Европейский суд по правам человека", – написал Маас.
Заявление комитета министров Совета Европы на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций – только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ.
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Ранее сегодня Совет Европы разрешил России принять участие в выборах генсека.
Как сообщалось, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.
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Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Что бы другим было не повадно.
Де була б зараз ця жирна, боягузлива Європа? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на рубежі з жахливою кривавої паРашою. Давно б уже ця жахлива фашистська кацапська орда захопила і вщет разтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті ординський світ москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможної Європи.
СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
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СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
SLAVA UKRAINI ! .HEROES GLORY