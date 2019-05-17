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Все про:мобильная связь (314) Порошенко (17481) технологии (553)

 Порошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий для внедрения системы мобильной связи пятого поколения (5G).

Церемония подписания документа транслировалась в эфире некоторых украинских информационных телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня, во Всемирный день радиосвязи, определенный ООН, мы имеем еще одно историческое событие, понимая, что связь уже пятого поколения заработает в большинстве стран ЕС. Уже сейчас она работает и в США, и в Китае, мы не собираемся отставать", – сказал Порошенко перед подписанием указа.

"Сегодня я хочу подписать указ президента, которым четко определить график, который позволит нам запустить связь пятого поколения в 2020 году. Это план освобождения частот, это и скоординированная с правительством работа, это и необходимые законодательные инициативы Верховной Рады. А главное – это возможность получения абсолютно новых услуг связи для людей", – добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: С сегодняшнего дня в Украине можно менять мобильного оператора с сохранением номера

Порошенко подчеркнул, что стандарт 5G – это новые возможности для людей, новые возможности для IТ-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, новые инвестиции в Украину.

"Украина уже точно не отстает. И это главное изменение, которое произошло за пять лет. Украина – среди лидеров, и мы должны сделать все, чтобы в 2020 году стандарт 5G в Украине работал", – подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127445
 
   
 Топ комментарии
 
Чудо! Какая работоспособность и продуктивнось открылась у этого алчного персонажа! Порошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году - Цензор.НЕТ 9431
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Странно, что не подписал указ о полете на Марс в 2020. Не ему ж выполнять.
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Чудо! Какая работоспособность и продуктивнось открылась у этого алчного персонажа! Порошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году - Цензор.НЕТ 9431
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У него всегда была такая продуктивность.

Просто вы не замечали.

И что вам не нравится в 5G?
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нравится! Вот пусть с этой скоростью педро и пиз"" ует нахрен
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Нагадил, опять ! Не может уйти спокойно!
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а вы помните, как благодаря Брежневу появилось цветное телевидение? Надо ему памятники за это ставить
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по своей сути - свинья, а свинья гадит везде
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...с техникой, завязанной на компьютеры, надо осторожнее... Порошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году - Цензор.НЕТ 1333

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Вже і це мерзотникам не подобається.
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Так вони - зелеботи. Членом по роялю - це для них, з'язок наступного покоління - це для нас та наших дітей.
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Ага,твой рот уже приготовил.И таких же как ты,порохоглистов-все вы уже готовы.
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Всего за три дня до инаугурации Зеленского стало известно, что Порошенко таки договорился с Европой о продлении санкций против России. И, похоже, новому президенту не получится провернуть фарш назад: соглашение называют «принципиальным»!
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Санкции ввели за аннексию Крыма и Долбас. Потужными же усилиями великого рефформатора через 5 лет приходится клянчить санкции. На месяц!!!!
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"Это хорошая новость, что мы договорились, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Тем более, что это сохраняет право миллионов россиян обратиться в Европейский суд по правам человека", - написал Маас.Источник: https://censor.net.ua/n3127449

Домовився так домовився!
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4G еще нормально не работает, а уже торопятся частоты захапать 5G
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та и 3g не очень.про сёла я вообще молчу
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пиши пєте,он ещё 2,5 дня лигитимный.Всё сделает
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хочет чтобы в колонии строгого режима, где он будет сидеть был хороший интернет
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А че усемирное потепленийо не отменил??
Озоновую дюрку не закрыл??
🤔
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Подписал Порох, а запускать 5Г зибилу, ахахах Порошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году - Цензор.НЕТ 6226
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Странно, что не подписал указ о полете на Марс в 2020. Не ему ж выполнять.
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хватит и космопорта в тернополе чи де он там обещал
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Не вистачає ще свинячого указу про загальне забезпечення усіх усім до нового року.
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...вася, ты дурачок, что ли? Это ж слоган клованской коЗеманды, не в курсе?
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Ще не вечір. Далі буде 6G, потім 7G... До Понеділка встигне.
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От, блін, Мародер розгулявся!
Мабуть хоче дописати черговий том своїх обіцянок. Ню-ню...
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Зараз, зараз. Вже почали гортати "чорну бухгалтерію" ригів, а там цікаааааві такі призвища з підписами навпроти кругленьких сум в доларах...
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4g нормально не работает, 3g хотя бы в районные города, а то покрытие только ближе к центру.
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Молдец петруха,так искрене брехать и верить в свою ахенею что она может хоть кого то
обмануть Это много стоит. Талантище. Весь в роль вошел без остатка.Как бы шизофрения не приключилась. А то он бегает со своей брехней как белка в колесе.Таких людей теряем
От только бы применить его способности на что ни будь полезное. Цены б ему не было.
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Очередной фэйк от Мародера.Все,за что оно берется-прекращает нормально работать и начинает разваливаться.Ни одного дела толком не сделано и не доведено до логического завершения.Раз Мародер за 5ж взялся,то не видеть нам его в ближайшее время,увы....
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73% УКРАЇНЦІВ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗАПУСК ПАРАШЕНКА І КО К ІПІНЯМ 😎
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Зачем оно нужно, оно вредное что капец, вернее на нас это хотят протестировать..... Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року - Цензор.НЕТ 7936 Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року - Цензор.НЕТ 7936 Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року - Цензор.НЕТ 7936 для любителей поп*ть: 17 лет стажа в телекоме, расчет сан зон и прочей лабуды...
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Здогадуюсь, що скоро і посрати без пароля не зможеш. Якщо забувся - терпи Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року - Цензор.НЕТ 3627
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И таки да-Украина не отстает от Запоребрика по коррупции,воровству чиновников,вранью недоразумения уже 5 лет на посту президента,дерибану бюджета...Не зря партнер Мародера,кум пуйла-старается вовсю,при поддержке Мародера
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Міг би вже одразу підписати й указ про запуск 7G з 2030-го року...
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с такими тарифами я не вижу смысла ни в 4g и тем более в 5g
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Порошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году.

Слава,Богу, не о запуске украинских космонавтов на Марс !
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О как. А что, у нас уже есть связь 4-го поколения? Те жалкие потуги наших операторов мобильной связи едва-едва до 3G дотягивают. Да и то не везде. Хотя да, тарифы как за полновесные 4G лупят.
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ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» показав танкову гармату власного виробництва під час «Ліги оборонних підприємств».
Гармата пройшла повний цикл випробувань, витримала настріл у 800 підкаліберних снарядів з підтвердженням усіх інших вимог.Завод заявляє про готовність виробляти всю лінійку артилерійських стволів від 122 до 155 мм, як гладкоствольних, так і нарізних.Саме вона буде використана на експортних бойових машинах БМ «Оплот». Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року - Цензор.НЕТ 4696
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Представлена на виставці гармата КБА-3 призначена для встановлення на основні бойові танки Т-80УД, Т-84, і БМ «Оплот». Використовується також при модернізації інших танків, зокрема Т-64.
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через років 10 навіть ніхто і не згадає, що був такий Порошенко президентом.
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Думаю його ми будемо відхаркувати ще довго. Репарації по реструктуризації боргу будемо виплачувати відсотками ВВП до 2040-го року
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ви, що не бачите? час вже пішов на роки...країну розікрали та розтоптали, А перезавантаження не видно - алігархія продовжує гратися в приватизацію ще тих радянських активів...а їх посланцям в уряді та парламенті все те байдуже.
Народ втікає. Я не бачу напрямків для прориву в 2040, навіть в 2030. Зараз побачимо, хто прийшов і прийде в парламент.
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А яке відношення взагалі має президент до впровадження тієї чи іншої технології у виробництві? До того ж, всі мобільні оператори кацапські але Поросьонку то все по барабану. А головне, що 5G на території кацапії планується широко запроваджувати якраз 2020-го, про це вони прийняли рішення ще в 2014.
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Нет, у нас это рассыпется тысячь через десять км, а топливная от нашего говнобензина просто прогниет насквозь. Только Мерседес Варио 815 1985 - 1999 г.в., вот это машина для наших дорог (особенно, если ТНВД напильничком под левую соляру доработать)
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Я не розумію людей,вони що прибиті?Хочуть що було взагалі без ніяких технологій? Точно довбні.
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Щикаладное, не передергивай, у нас в Черкассах например 4г от лайфа вполне себе не плох, проблема только в том, что даже 20 - 30 мегабит он выдает только от Можайского до 700-летия и от жд Вокзала до поворота 10го троллейбуса. И то, если погода хорошая. Киевстар еще хуже. Хай лучше больно ****** говнооператоров на предмет полного покрытия территории 4г и снижения тарифов а не мечтают о несбыточном *********** под мудрым водительством главвора пецекрыса!
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииПорошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году
 
 
 
 
 
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