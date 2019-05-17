Порошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году.

Церемония подписания документа транслировалась в эфире некоторых украинских информационных телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня, во Всемирный день радиосвязи, определенный ООН, мы имеем еще одно историческое событие, понимая, что связь уже пятого поколения заработает в большинстве стран ЕС. Уже сейчас она работает и в США, и в Китае, мы не собираемся отставать", – сказал Порошенко перед подписанием указа.

"Сегодня я хочу подписать указ президента, которым четко определить график, который позволит нам запустить связь пятого поколения в 2020 году. Это план освобождения частот, это и скоординированная с правительством работа, это и необходимые законодательные инициативы Верховной Рады. А главное – это возможность получения абсолютно новых услуг связи для людей", – добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: С сегодняшнего дня в Украине можно менять мобильного оператора с сохранением номера

Порошенко подчеркнул, что стандарт 5G – это новые возможности для людей, новые возможности для IТ-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, новые инвестиции в Украину.

"Украина уже точно не отстает. И это главное изменение, которое произошло за пять лет. Украина – среди лидеров, и мы должны сделать все, чтобы в 2020 году стандарт 5G в Украине работал", – подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве выступил первый в мире киборг Нейл Харбиссон. ФОТО