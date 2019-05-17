 Самолет Киев-Египет совершил экстренную посадку в Одессе из-за сообщения о "минировании", - "Думская"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
Это связано с анонимным сообщением о взрывном устройстве, якобы находившимся на борту самолета. Оно поступило сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30.
Примерно в 4:00 авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов и подвергся тщательной проверке.
Никаких бомб взрывотехники не нашли, и в 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.
Это из ОРДИЛО обезьяны имейлы шлют, как вы их будете запрещать?
Разве шо свой Чебурнет заколбасить.