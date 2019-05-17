 Самолет Киев-Египет совершил экстренную посадку в Одессе из-за сообщения о "минировании", - "Думская"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Это связано с анонимным сообщением о взрывном устройстве, якобы находившимся на борту самолета. Оно поступило сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30.

Примерно в 4:00 авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов и подвергся тщательной проверке.

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Никаких бомб взрывотехники не нашли, и в 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.