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Все про:Египет (665) минирование (774) Одесса (5440) самолет (2214)

 Самолет Киев-Египет совершил экстренную посадку в Одессе из-за сообщения о "минировании", - "Думская"

Экстренную посадку в одесском аэропорту совершил Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, летевший из Борисполя в египетский Шарм-эш-Шейх.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Это связано с анонимным сообщением о взрывном устройстве, якобы находившимся на борту самолета. Оно поступило сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30.

Примерно в 4:00 авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов и подвергся тщательной проверке.

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Никаких бомб взрывотехники не нашли, и в 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

Источник: https://censor.net.ua/n3127440
 
 
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так задолбали эти лжеминеры! просто - задолбали...
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Я согласен с именными сим картами . Я не вижу других вариантов .
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А причём тут сим-карты?
Это из ОРДИЛО обезьяны имейлы шлют, как вы их будете запрещать?
Разве шо свой Чебурнет заколбасить.
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Киев -Египет.Это как?Где получится сесть,там и отдыхаем?А Киев-США или Киев-Европа тоже летают?
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Ну, может когда придумывали заголовок - подумали шо не все знают шо такое Шарм-эль-Шейх, а вот шо такое Киев - все точно знают.
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