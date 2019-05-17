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 Террористы расширили масштабы ведения воздушной разведки на Донбассе, - разведка

Командование российских оккупационных войск активизировало меры, направленные на провоцирование обострения обстановки вдоль линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник со ссылкой на ГУР.

По его словам, противник расширяет масштабы ведения воздушной разведки с использованием БПЛА, в т.ч. в оперативно-тактической глубине нашей обороны. При этом, увеличена интенсивность тренировок подразделений противника с выходом их на передовую. Также возросло количество провокационных и хаотических обстрелов сторону позиций Объединенных сил.

В то же время указанные действия противника приводят к увеличению его потерь, в т.ч. в военной технике.

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"15 мая с.г. в полосе ответственности одной из отдельных мотострелковых бригад противника, в результате открытия т.н. "Дружественного огня" был сбит собственный БПЛА, который был запущен противником для обнаружения целей на позициях Объединенных сил. Командование российских оккупационных войск принимает меры для сокрытия указанного инцидента и распространяет недостоверную информацию о что был сбит БПЛА, который якобы принадлежал подразделения Объединенных сил", - сообщил Мотузяник.

Источник: https://censor.net.ua/n3127435
 
 
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на дії окупантів треба не заяви робити спікеру, а давати згідну відсіч з усіх видів зброї.
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А клоун блеял шо эта бунтари, так че зепримат, он наврал?
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З США прибула велика партія озброєння для Збройних сил України. Терористи розширили масштаби ведення повітряної розвідки на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 8561
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Бачу дві швидкі це, добре. Замість Богданів Хамви роботу буде робити, Та й дві водовозки не зайві- літня спека наближається.
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