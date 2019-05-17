 Решение суда об аресте Аллерова связано с его заявлением о готовности продолжить службу при президенте Зеленском, - адвокат Мороз

Об этом заявил в комментарии Цензор.НЕТ адвокат Аллерова Игорь Мороз.

Он также рассказал, что вместе с подзащитным считает, что такое решение суда связано с тем, что в начале мая Аллеров заявил, что готов продолжить службу, если новоизбранный президент Владимир Зеленский предложит.

"Здесь основной вопрос в том, что не важно, что это хозяйственная операция, а то, что проводилось досудебное расследование спокойно, никаких проблем. И тут вдруг его берут под стражу. Чего бы это? Мы связываем с его выступлением, где он высказался, что можно продолжать службу при новом президенте и на соответствующих должностях. Таким образом, взяв его под стражу, проводя досудебное расследование в таком плане, он будет лишен возможности занятия воинской должности в рядах Вооруженных сил", - рассказал Мороз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. ВИДЕО

"Он (Аллеров, - Ред.) заявил в судебном заседании, что это определенное ограничение относительно его действий и должностей в дальнейшем. На сегодняшний день это реализовано в качестве заключения под стражу", - заявил адвокат.

На вопрос о том, можно ли это считать "наказанием" за подобные высказывания со стороны действующего президент Петра Порошенко, адвокат сказал: "Порошенко об этом может и не знает. Вы прекрасно знаете, что у него, более высокие задачи, как говорится. Другие вопросы он решает".

Адвокат рассказал, что сейчас друзья Аллерова собирают средства на внесение залога в размере 4,8 млн грн, поскольку сам подсудимый не имеет таких средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Это дело - политический заказ, - Аллеров. ФОТОрепортаж

На обжалование решения у защиты есть 5 суток с момента оглашения полного текста решения.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук.

17 мая суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. Экс-главу Нацгвардии арестовали в зале суда.