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 Экономика
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Все про:трудовая миграция (190) заробитчане (331)

 Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко

Негативных последствий от трудовой миграции, в которую вовлечены около четверти населения Украины, гораздо больше, чем позитивных. В результате массового отъезда украинцев на работу за рубеж страна лишается потенциала для экономического развития.

Привлекательность для вхождения инвесторов в экономику, которая не имеет достаточных трудовых ресурсов и соответственно не может генерировать экономический рост снижается. Такое мнение 112.ua озвучил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко в статье "Будем платить за себя и за того дядю: Почему трудовая миграция ведет Украину в тупик".

"Это напоминает голодный кризис в Ирландии в середине 19-го века. Тогда наблюдалась очень сильная миграция из страны, которая на долгий период потеряла трудовые ресурсы, а также возможности для экономического роста", - говорит Устенко.

Еще одним следствием трудовой миграции является рост фискальной нагрузки на граждан, которые из страны не выехали. "В частности, остро встает вопрос финансирования Пенсионного фонда, который уже сейчас испытывает серьезные проблемы с наполнением. И это на фоне ухудшения демографической ситуации и старения населения", - отмечает Устенко.

Те, кто остается трудиться в Украине, должны обеспечивать пенсии для родителей тех, кто временно выехал, и содержать социальную инфраструктуру страны (медицина, образование), также, финансировать выплату субсидий и прочие расходы бюджета.

По данным Министерства социальной политики, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек – четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн. Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами ЕС, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2700 евро, а в Западной Германии – 3300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии – 1600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1150 евро, а минимальная – около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4170 грн, или приблизительно 150 долл., а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3127429
 
   
 Топ комментарии
 
Да это проблема: дешёвая рабочая сила не хочет быть дешёвой.
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...это ненадолго, вот как начнут учителя по 4 тонны бакинских в месяц лопатой грести - инвестор сразу попрет Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко - Цензор.НЕТ 4971
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Після обрання зе міграція буде збільшуваться.
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...это ненадолго, вот как начнут учителя по 4 тонны бакинских в месяц лопатой грести - инвестор сразу попрет Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко - Цензор.НЕТ 4971
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Ну не все конечно смогут ...ем на пианино, поэтому кому то придется работать, ЗЕкоманде, я так думаю, 72% имеются)))
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..тобто з відкриттям сезону шапіто... Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 2422
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Та всё нашей стране пи*да, спасибо Пороху за обнищание украинцев которые вынуждены уезжать за границу
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В соседней теме зебилы уже выяснили что за обнищания президент не отвечает.
Будьте уважні)
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Лишь бы ляпнуть. А до Пороха было не обнищание? Это при том, что войны не было.
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З 1990 закарпатці масово виїжджали та виїжджають на заробітки, але дякувати потрібно Пеце? Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 8862
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Где вас, дебилв, плодят в промышленных масштабах?
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Після обрання зе міграція буде збільшуваться.
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Ні, але вона була і до Порошенка. Після зеленої гіперінфляції виїзд людей за кордон значно збільшиться.
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Що було зроблено за п'ять років для зупинення трудової міграції? Чи знову "наступнікі" у штані насрали?
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Від васа про це не було прохання! Тобто вина за вами!
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А я думал это из-за закона о обогащении, а воно ось як... заробитчаны виноваты!
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так ти невірно думав. Корупція і поруч не стоїть із тими наслідками які несе несплата та ухилення від податків. Навантаження лягає не на усіх хто залишився, а тих хто сплачує податки.
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Та ладно - инвестор щас пойдет косяком. После Привата)))
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Из за отсутствия инвесторов увеличивается трудовая миграция, из-за увеличенной трудовой миграции наблюдается отсутствие инвесторов.
Бідний бо дурний, а дурний бо бідний. Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко - Цензор.НЕТ 418
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Да это проблема: дешёвая рабочая сила не хочет быть дешёвой.
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вот чего они ноют - ПЛАТИТЕ БОЛЬШЕ и "проблема" уйдет!
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верхи не могут, низы не хотят...хороший "замес"!
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Берут данные по кол-ву вылетов/выездов через границу и ляпают что попало. Четверть....... да пишите уже сразу - половина на заработки уехала. В стране одни пенсионеры и дети остались.
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Это кацапы так своему лохторату впаривают. Только, что один кацап пытался мне доказать, что мы у них денег просим и половина украинцев у них на зароботках сидит Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко - Цензор.НЕТ 9600
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Пусть эти инвесторы платят работникам хотя бы по 800-1000Є и тогда проблем с рабсилой не будет. Не в карман чиновнику, а роботяге...
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а кому нужна тогда Украина с работниками по 800-1000 Евро? За такие деньги и в Польше желающих работать валом.
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Щось в нас багато директорів,політологів.юристів.та інших діячів.Якщо включити тв,то кожен раз інший такий діяч,а він точно за 15 тисяч не працює.
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У Києві не проблема заробити 12 тис грн звичайною роботою. Європейці не їдуть, а от азіатів та чорних я сьогодні багато бачив
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В Мукачево не проблема заробити 15, але проблема знайти того, хто хоче робити!
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Ну значит через 50 лет будут муслимы править
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Жадные до денег украинцы не хотят за огромую зарплату в $150-200 свою Родину любить. Может пора границу - на замок?
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Да, с безвизом неувязочка получилась, крепостные разбежались, а Янык знал...
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Ви реально знаєте депілів які зараз роблять за 200 євро??? а ким вони роблять?
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Зарплата дворника 100 - 150 є. недалеко от них ушли сиделки, медсёстры, воспитатели дошкольных учереждений, вахтёры, консьержи, начинающие преподаватели (без выслуги и стажа), няни, уборщицы и т.п.
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прибиральник на лижній фабриці Фішер - Мукачево - зарплата 11 тис.грн.
прибиральник в "Оптиці" - 50-60 м.кв, прибирати зранку і в кінці дня, далі ти вільний - 5 тис., за два місяця одна особа поцікавилась, але коли почула що зарплата біла - сказала та ні, у конверті згідна, а так субсидії заберуть...
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Медсестра? Ви в сосну ує.пались? від 3000 до 5000 у.є., що би туди влізти... Хто там живе на зарплату?

Решта просто мега-працівники. А які вимоги до вахтера? Скільки років потрібно вчитись, що вкласти заради цієї роботи?
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Вахтёрами, гардеробщиками, консьержами становятся не от хорошей жизни. И не стоит столь уверенно заявлять, что вы сами в старости не окажетесь в подобном положении. От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь. Наша жизнь полна импровизаций... Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 5423
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Не докуя честі мати вахтером практикуючого адвоката?
Тобто мова йде не про працездатне населення, а про підробітки пенсіонерів? Ну тоді так і пишіть - в Україні пенсіонеру важко знайти підробіток більше ніж 200 доларів США.
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Дворник и должен жить в дерьме и пахать за еду. Такова жизнь. Хочешь нормально жить - учись. Не хочешь - работай дворником.
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Никто в детстве не мечтал стать дворником, когда вырастет. Так выпьем же за то... Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 7978
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ну это не причина платить дворнику на одном уровне с теми кто учился.
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Просто инженеру, который учился, в Украине платят в разы меньше, чем дворнику в той же Польше.
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Все через одно место. Вопрос должен ставиться о достойной оплате труда в Украине, о полноценых налоговых платежах и отчислениях. А у нас толпы нищебродов завывают в ожидании халявы, и никто не спросит у сотен олигархов окуда их богатство, которое они усиленно преумножают на западе через офшерные компании, а в "своей" стране оставляют только долги и нищих трудящихся. В Польше есть олигархи, назовите хоть одного? Скоро тридцать лет как работает прекрасная схема манипуляции сознанием дураков, очередным стрелочником оказался Порошенко который безвизом сильно подпортил дела местным феодалам. Пока плебс гавкает на Пороха, олигархический бегемот идет своей дорогой...
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у статті є відповідь на проблему. Ліквідувати соціальний тягар - "безкоштовна" медицина, освіта, субсидії і т.п.
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А нам зачем такие инвесторы,которые хотят платить украинцам маленькую зарплату?А на нормальную зарплату люди вернутся за три дня из Польши и Португалии
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а на нормальную зарплату люди и в Польше работать будут, нет смысла инвестору открывать завод в Украине чтобы платить европейскую зарплату.
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у його паралельному світі - є. Гірше того, що він навіть не уявляє що таке працювати у розумінні поляка, і наскільки це не те, що працювати в розумінні таких як він.
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Ты баааааа.... Не хотят людишки на барыг за копейки горбатиЦА.... Уроды, платите достойную зарплату и никто не будет никуда ехать!
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Не барыги лутьше сокроют налоги и зп заплатят 4-6 тон и купит себе рэнж!
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Заробітчанам потрібно створити громадську організацію , яка допомогала б з отриманням громадянства європейських країн, перевезенням на захід родичів,допомога у пошуку житла, роботи і тд.. Щось на зразок ізраільського Сохнут, тільки з протилежними цілями.
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По официальной статистике Украину в прошлом году покинуло навсегда 100 тысяч украинцев и родилось на 21 тысячу меньше, чем в позапрошлом году.
Кто-то отсюда бежит всей семьёй, а кто-то сюда даже не хочет.
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При 2-х с лишним лимонов зарплаты кобелева, не хотят люди за так работать.
Повышайте зарплаты.
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как же так, Гройсман утверждают, что растут инвестиции
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а пэдро что живем по-новому
но не уточняют где и кто - панамская процветающая и в бпп - да живут и процветают Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 5566 Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 5566
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Раз инвестора не едут к нам, значит люди едут к инвесторам)))
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Ну что за люди, бегут от субсидий, госпенсий, госсоциальных подачек...))) Бегут неблагодарные из "соціальної держави"...)))
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так она социиальная и процветающая - для воров, бпп пэдров и розен...тей Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 1696 Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 1696
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Та це урівноважилося одним махом. Тобто поверненням одного Коломойського ))) Ще овощєй парочку повернуться - і всьо. Баланс восстановлєн! ))))))
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в смысле - миллион нищебродов сбежало = один миллионер вернулся ))))
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не дочекаєшся 20-го? Нічого, скоро "заживеш" по новому.
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Ничего страшного.
Про Прибалтику тоже плакали, что вымирает.
Как только средняя зарплата стала на 150-200 евро меньше средней по Евросоюзу - ломанулись домой
Дык за жильё платить не надо, продукты дешевле.

У нас так будет, когда люди смогут не бояться рейдеров рюкзакова и прочих нацкорпуса, а руководить будут те, кто знает свою работу, а не чужую
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и кто эти святые люди? из бпп наверное Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 5467
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Авакову один хрен кого грабить.
Принцип один - как это ты посмел тут что то делать, а у меня в кармане пусто.
Ну, Бене или живаго, да и Ахметову с Порошенко он этого сказать не посмеет.
А человеку, который своими мозолями заработал немного денег - святое дело.
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заскулили рабовладельцы Видишь ли подавай им крепостное право ЖЛОБЫ
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Учитывая как проголосовали Украинцы за границей они уехали туда не из-за Пороха а что-бы быть от 73% подальше!
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именно! У меня в Киеве в многоэтажке живут халявщики - марргиналы которые получили квартиру нашару (многодетные, и т.п.). Живут в дерьме, ездят пьяными на убитых машинах, зато их детки постоянно нашару в детские лагеря ездят, а я плачу за все, в т.ч. квартиры которые им "от государства" - тоже за мои деньги. И в институтах их детки учатся бесплатно, за мой счет.
Я не хочу жить вместе с ленивыми нищебродами, и видеть как они еще и голосуют чтобы им побольше халявы за мой счет насыпали.
Я хочу жить с равными людьми - теми кто платит за себя сам а не из моего кармана, работает и ведет себя как собственник а не халявщик-нищеброд.
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Ентузіастів перманентних реформ цікавить тільки комфорт інвесторів - причини, які спонукають людей полишати батьківщину їм похвіг. Від таких педротів не усунення тих причин очікувати доводиться, а спроб адміністративно перешкодити "відтоку дешевої робочої сили"...
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Так это вопрос к правительству. Пускай создадут рабочие места с зарплатой 1000 дол. в мес. и миграция пойдет на убыль, а если не могут, то не надо мешать это делать бизнесу. А то эти деятели только и умеют перекладывать расходы, недоработки, ошибки, хищения и т.д. на население. Для этого много ума не надо.
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1. В какой стране мира государство "создает рабочие места"? В совке разве что так совок сдох.
2. Инвесторы приезжают зарабатывать деньги, а не делать чью-то жизнь лучше. Им выгодно строить зхавод в Украине пока зарплата в 2 раза меньше чем в Польше.
Если зарплата будет по 1000 у.е., то инвесторам та Украина даром не нужна будет.
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Эти родимые инвесторы из офшоров очень удевлены что людям тут тоже жить хочется как людям.
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Вже нема кому за миску похльобки на бариг робити....
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Мало привлекательных рабов. И не раздают. Обманщики.
Куда инцесторам податься?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИз-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко
 
 
 
 
 
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