 Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко

Привлекательность для вхождения инвесторов в экономику, которая не имеет достаточных трудовых ресурсов и соответственно не может генерировать экономический рост снижается. Такое мнение 112.ua озвучил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко в статье "Будем платить за себя и за того дядю: Почему трудовая миграция ведет Украину в тупик".
"Это напоминает голодный кризис в Ирландии в середине 19-го века. Тогда наблюдалась очень сильная миграция из страны, которая на долгий период потеряла трудовые ресурсы, а также возможности для экономического роста", - говорит Устенко.
Еще одним следствием трудовой миграции является рост фискальной нагрузки на граждан, которые из страны не выехали. "В частности, остро встает вопрос финансирования Пенсионного фонда, который уже сейчас испытывает серьезные проблемы с наполнением. И это на фоне ухудшения демографической ситуации и старения населения", - отмечает Устенко.
Те, кто остается трудиться в Украине, должны обеспечивать пенсии для родителей тех, кто временно выехал, и содержать социальную инфраструктуру страны (медицина, образование), также, финансировать выплату субсидий и прочие расходы бюджета.
По данным Министерства социальной политики, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек – четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн. Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами ЕС, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2700 евро, а в Западной Германии – 3300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии – 1600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1150 евро, а минимальная – около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4170 грн, или приблизительно 150 долл., а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. грн.
Будьте уважні)
Бідний бо дурний, а дурний бо бідний.
прибиральник в "Оптиці" - 50-60 м.кв, прибирати зранку і в кінці дня, далі ти вільний - 5 тис., за два місяця одна особа поцікавилась, але коли почула що зарплата біла - сказала та ні, у конверті згідна, а так субсидії заберуть...
Решта просто мега-працівники. А які вимоги до вахтера? Скільки років потрібно вчитись, що вкласти заради цієї роботи?
Тобто мова йде не про працездатне населення, а про підробітки пенсіонерів? Ну тоді так і пишіть - в Україні пенсіонеру важко знайти підробіток більше ніж 200 доларів США.
Кто-то отсюда бежит всей семьёй, а кто-то сюда даже не хочет.
Повышайте зарплаты.
но не уточняют где и кто - панамская процветающая и в бпп - да живут и процветают
Про Прибалтику тоже плакали, что вымирает.
Как только средняя зарплата стала на 150-200 евро меньше средней по Евросоюзу - ломанулись домой
Дык за жильё платить не надо, продукты дешевле.
У нас так будет, когда люди смогут не бояться рейдеров рюкзакова и прочих нацкорпуса, а руководить будут те, кто знает свою работу, а не чужую
Принцип один - как это ты посмел тут что то делать, а у меня в кармане пусто.
Ну, Бене или живаго, да и Ахметову с Порошенко он этого сказать не посмеет.
А человеку, который своими мозолями заработал немного денег - святое дело.
Я не хочу жить вместе с ленивыми нищебродами, и видеть как они еще и голосуют чтобы им побольше халявы за мой счет насыпали.
Я хочу жить с равными людьми - теми кто платит за себя сам а не из моего кармана, работает и ведет себя как собственник а не халявщик-нищеброд.
2. Инвесторы приезжают зарабатывать деньги, а не делать чью-то жизнь лучше. Им выгодно строить зхавод в Украине пока зарплата в 2 раза меньше чем в Польше.
Если зарплата будет по 1000 у.е., то инвесторам та Украина даром не нужна будет.
Куда инцесторам податься?