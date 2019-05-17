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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Разумков о распаде коалиции: Это желание отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов

Прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" в Верховной Раде после выхода из нее фракции "Народный фронт" связано, прежде всего, с желанием отсрочить какие-либо действия, связанные с проведением досрочных парламентских выборов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что это, в первую очередь, связано с желанием отсрочить какие-либо действия, связанные с проведением выборов. Но в данной ситуации нужно будет жить по закону и поступать по закону. И хотелось бы, чтобы все-таки в Украине был парламент, который будет полностью легитимен, и к решениям которого не будет возникать никаких вопросов, как внутри государства, в том числе, у избирателей, так и у наших зарубежных партнеров", - сказал он.

Разумков указал, что "тяжело выйти из того, что прекратило свое существование фактически несколько лет тому назад", потому что отсутствие 226 депутатов в коалиции, по мнению команды Зеленского, является подтверждением того, что коалиция уже не существует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде. ВИДЕО

Отвечая на вопрос о том, возможен ли все-таки роспуск Верховной Рады, Разумков отметил: "Я думаю, что возможность, наверное, есть, исходя из того, что я сказал. А будет ли это происходить – зависит от юридических предпосылок и запросов украинского народа и общества, которое хотело бы видеть слаженную работу власти".

Ранее "Народный фронт" вышел из коалиции, призвав к переговорам по созданию новой. После этого спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Раде. Также он объявил о начале периода для консультаций по созданию новой коалиции в Раде.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Вместе с тем, стоит отметить, что при данных обстоятельствах, даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов, которые должны состояться в конце октября 2019 года.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3127425
 
 
 Топ комментарии
 
А де це Зеленський? Знову в героїновій комі?
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Пусть глашатай и дальше трындит, походу у ваЗЕлина полномочий будет не больше, чем у английской королевы, или чем у Додона в Молдове....)))
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логіка нОРМАЛЬНА.
НЕ команда Зе подавала у суд про визнання неіснування Коаліції.
Вона лише каже про НАЯВНІСТЬ ФОРМАЛЬНИХ ПІДСТАВ .Задовго до оголошення Парубія..
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Формальні підстави повинні бути формалізовані в певних формах. А не "казали-подавали".
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Головне, не те розпустять зРаду чи ні. Головне пам'ятати ці морди і правильно голосувати на виборах.
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в Коалиционном соглашении нету пункта что Коалиция прекращает свое существование после объявления спикер, там есть только что :

" 7. Припинення Коаліцїї
7.1 Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;

7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів меншої ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності."

ДЕ ЮРЕ КОАЛИЦИЯ ПРЕКРАТИЛА СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЕЩЕ В МАРТЕ 2016
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Да все это понты. Для Зекоманды ВР это громоотвод
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До осені Зєля наплужить під час зустрічей зі всякими там єврокомісарами і відповідно рейтинг впаде.
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Я ток одного не понимаю, 21 апреля народ Украины выбрал в Президенты Зеленского или Разумкова?
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якби це була не свинократія, то все робиться елементарно: звернення в КС щодо встановлення фактичної дати зникнення коаліції. І якщо КС визначає, що це сталося не сьогодні, то нах їх всіх -- В СПАМ!
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Кому би то приліпити погоняло "Лжедмитрий"?
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Як вже ці говорячі голови за...ли, а сам ЗЕ де? Вчить сценарій інаугурації? Чи останні корпоративи дає?
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Народный фронт с рейтингом минус 1% саботирует желание большой части населения Украины, я все правильно понимаю?
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В середні віки клоунів, циркачів, шутів, паяців ітп. не ховали на освячених церковних кладовищах. Памілка?!
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В средние века клуоны и паяцы, бродячие артисты были дном общества ибо они были нахлебниками - паразитами! Так как не производили никакого полезного продукта, а питались чисто на подаяния. Т.е были содержанцами. Это сейчас кловун кривляка может стать миллионером просто корча рожи с туповатым юморком по ящику.
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Я надеюсь Зеленского не удерживают силой приковав наручниками к батарее с кляпом во рту. Ато на Цензоре есть две новости -- 1) Бабломойский сказал, 2) Разумков сказал.
Хоть бы какой то вшивый клипик запилил что ли.., прост шоб мы поняли что у него всё нормально...
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Сегодняшняя Рада,это сброд мошенников,воров и прочих отбросов человеческого общества,не удивительно что эта раковая опухоль пытается продлить себе жизнь !
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А нехрен было на каждом углу трындеть про роспуск, аналитик хренов!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазумков о распаде коалиции: Это желание отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов
 
 
 
 
 
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