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Все про:Бахматюк (74) Ukrlandfarming (29) Укрлендфарминг (41)

 Трудовая миграция – самый большой вызов для будущей власти, - Бахматюк

Олег Бахматюк, владелец группы компаний "Укрлендфарминг", в рамках Международной инвестиционной конференции Game of Thrones: Final Season?, рассказал о новых возможностях для развития украинской экономики и поделился своим видением решения проблемы трудовой миграции в Украине.

Об этом пишетОбозреватель.

Из-за трудовой миграции по разным данным за пределами страны работает от 2 до 5 млн человек. Тема трудовой миграции стала отдельным предметом обсуждения представителей крупного бизнеса, финансового сектора, политикума и представителей международных организаций на Международной инвестиционной конференции Game of Thrones: Final Season?, которую проводила инвестиционная компания Concorde Capital. Группу компаний "Укрлендфарминг", которая по результатам различных рейтингов считается одним из самых привлекательных для трудоустройства в Украине работодателей, беспокоит массовый отток украинских кадров за границу, который остановить украинскому бизнесу самостоятельно, без ведения разумной государственной политики в этой сфере, невозможно.

Олег Бахматюк, владелец агрохолдинга, на предприятиях которого работает около 30 тыс. человек и который генерирует 1% ВВП Украины, считает, что геополитическая ситуация открывает новые возможности для развития экономики Украины, но без государственной политики протекционизма для украинского бизнеса остановить трудовую миграцию будет крайне трудно. "Есть огромная раковая болезнь, которая называется трудовой миграцией. Конфликт или спор между Китаем и Соединенными Штатами Америки открывает огромные возможности для Украины. В первую очередь в направлении, которое мы представляем - в агросекторе. Украина - одна из немногих территорий, которая может это сделать. Я согласен, что отодвигать политику от макропланирования невозможно. Это внешние рынки, это внутренний протекционизм, это экономическое видение, которое остановит миграцию. Это самый большой вызов для будущей власти, для бизнеса, эти вещи должны стать не просто политическими инструментами, они должны иметь экономическую основу. Должна поменяться самориторика. И когда глава Национального банка Польши выступает и говорит, что "Первое мое задание, условно, купить еще миллион украинцев - мы поднимаем минимальную зарплату, которая будет украинцам платиться на территории Польши", выступает наш глава Национального банка и говорит "Мы поднимаем учетную ставку до бесконечности". Мы сделали какое-то уникальное царство, которое живет по своим правилам", - заявил Олег Бахматюк.

По мнению украинского бизнесмена, в Украине есть все предпосылки для развития экономики. Но для этого нужен приток инвестиций и четкие месседжи от власти: "Украине не так много надо - 5-10 млрд дополнительного потока "гибких" денег, которые пойдут на капитальные инвестиции. Тем более, что для этого есть уникальные вещи: есть техническая база, есть уровень образованных людей и уникальность географического положения. Ну и присутствие в аграрном секторе, который сейчас превращается из экономического сектора в политический. В мировом обществе, что тоже можно превратить в ресурсные вещи, которые формируются в инфраструктуру, в развитие и в возможности этой территории. Достаточно этого постоянного умирания. Все хотят поверить - и бизнес, и власть, и простые люди, в новые вещи, которые дают надежду".

"Укрлендфарминг" является крупнейшим по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков. Всего на предприятиях Группы компаний в 600 населенных пунктах Украины работают около 30 тыс. человек. За два года средняя зарплата работников агрохолдинга выросла на 90%, в целом сумма выплат заработной платы в "Укрлендфарминг" составляет около 3 млрд грн в год.

Источник: https://censor.net.ua/n3127424
 
 
 Топ комментарии
 
Молодым вообще нех ловить в этом ЗЕ цырке...
Бегите глупцы! Пока граница открыта...пока
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Для сравнения:
В Италии, в Польше и в других европейских странах украинец может расчитывать на получение минимальной пенсии от 100 до 400 евро/месяц, если проработал и заплатил налоги на территории этих стран всего в течении 5 лет.
А в Украине, у себя дома, где власть неустанно "заботится" об украинце, где власть с утра до вечера заявляет о европейском курсе и о мегапуперсупер "реформах", украинцу заявляют, что для получения мегаподачки в размере 50 евро, которую могут публично и не стесняясь называть "повышенной пенсией", украинцу надо отбатрачить каких-то 35-40 лет.
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Забудь чувак, никаких бесплатных рабов тебе, сиди и работай в конкурентной среде
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Тобто агресія ***** на його думку це так, квіточки?
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Сейчас Беня бабло с привата срубит и расскажет как всем потом работать, чтобы он опять смог срубить, хотя может и ***** ему как яныку денег даст, думая что на этот раз проконает...
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Молодым вообще нех ловить в этом ЗЕ цырке...
Бегите глупцы! Пока граница открыта...пока
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Геракл Платонович
+100 плантации однако у него большие, а работать за копейки мало желающих
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Ему МОЛОДЫХ рабов не хватает,(ведь старые совковые рабы уже не котируются)...они "подлецы" наровят и имеют возможность найти лучшие условия для работы!)))
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Э, не брат, никаких пока... Тут евробляхеры вчера шины попалили, Рада обосралась и приняла отсрочку. Представь шо будет если границы закроют или не дай бог безвиз отменят. Не завидую я депутанам.
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))))
Ты думаешь Ирь Валерича это ипет?)
Мы все ему долны денег!)
И он их получит даже если страну нужно будет утопить в крови...
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Игорь Валерьевич умный мужик, у него мозгов хватит с народа денег взять шо тот и не заметит. Границы перекрывать для этого он точно не будет. Так шо, НЕВЕРЮ! Трудова міграція – найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 6434
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https://storage1.censor.net/images/6/1/9/6/61966203a9a658de14885f9ecd7a2f96/original.jpg
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ох, ты ш напугали-то как! дала отсрочку на что???))
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Половина Украины уже сбежала не при ЗЕ, а при нынешнем аферисте и мародере, и почему они сбежали, не скажете?
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война! брехлива, продажная, гибридная, ползучая, ихтамнетская...но никак не гражданская!!!
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так! з руцкім міром, з руцкой армією, з руцкою брехнею, з руцою історією, з руцкою аресією
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а головне, це війна з кацапізмом у владі і головах українців. "руSSкій мір" це не тільки георгієвська стрічка, а соціально-економічні відносини, коли чиновник вирішує, як має жити і що робити народ.
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Ага, кого бы так ещё каким налогом обложить? Коррупция пофиг, война с кацапами не то, о, трудовая миграция,гребаный сюр
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А він сам платить польську зарплату людям?
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По всему миру эта трудовая миграция
Вопрос в том есть ли наряду с трудовой эмиграцией трудовая иммиграция
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Только трудовая кастрация!))
С точки зрения этих псов...нужно закрывать границу....
Рабочим похлебку...
Панам замки и рабов..
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Та да
Похоже сейчас предложит вернуть крепостное право
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Надо понимать, что олигарха не устраивают медленные темпы миграции. Слишком нас еще много мешают им жить и дерибанить.
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Забудь чувак, никаких бесплатных рабов тебе, сиди и работай в конкурентной среде
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Для сравнения:
В Италии, в Польше и в других европейских странах украинец может расчитывать на получение минимальной пенсии от 100 до 400 евро/месяц, если проработал и заплатил налоги на территории этих стран всего в течении 5 лет.
А в Украине, у себя дома, где власть неустанно "заботится" об украинце, где власть с утра до вечера заявляет о европейском курсе и о мегапуперсупер "реформах", украинцу заявляют, что для получения мегаподачки в размере 50 евро, которую могут публично и не стесняясь называть "повышенной пенсией", украинцу надо отбатрачить каких-то 35-40 лет.
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Бахматюка и ему подобных надо банально оставить без захваченной земли.Ему не выстачае рабив.Без дармовых рабов он - лузер.Он получает прибавочную стоимость за счёт практически дармовой рабочей силы..
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Не только. Есть еще дотации и вливания из бюджета. Впрочем, тоже за счет "рабов". Также не следует забывать лопнувшие банки и вымытые оттуда средства. У меня, по сути, из-за него отец умер.
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Цензор цитирует ворюгу, уничтожившего VAB-банк! ДНИЩЕ!!!
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при чем тут власть, дебилы, зарплаты повышайте. Если не заробитчане вернуться, то зеленый клин назад переселим
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какое ценное мнение от самого бестолкового из украинских олигархов, умудрившегося просрать все. Конечно ему трудовая миграция и безвиз как кость в горле. Раньше на него селяне батрачили за 100-200 долларов в месяц, и желающих хватало, а теперь ему и подобным "бизнесменам" приходится выкладывать по 500 баксов чтобы найти хоть кого то непьещего и способного работать, не ломая технику.
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Он хочет чтобы государство получило как "инвестиции" или кредит, а ему отдали как безвозвратную субсидию "всего лишь" 10 миллиардов долларов. Они не базнсмены, они не зарабатывают, они грабят, Бахматюк хороший пример, а Косюк вообще хрестоматия как Президент и его человек грабят народ.
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Типичный плантатор. Витает в геополитических облаках не чуя земли.нуавориш хренов.
Прийдут к тебе скоро с вилами то биш с калашами и потребуют прадедовскую землю обртно.
И все по закону учти. Скоро кончится ваш барыжный устрий.Не ты первый надеюсь что последний.
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Для цих поців головне "гасударственний пратекціанізм" це, коли мільони з держбюджета виділяються їм за красиві очі. Не може він зупинити трудову міграцію, а хіба це, його задача? Плати гроші людям за роботу.
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Як відомо, заробітна платня є частиною собівартості продукції.
Наші роботодавці волають, що не можуть підняти заробітну платню, бо це призведе до значного збільшення собівартості продукції. І ціна продукції стане неконкурентною.
А як же тоді польська продукція конкурентна при тому, що мінімальний розмір зарплатні у Польщі складає 600$ у місяць, а в Україні складає 150$ і не конкурентна? (В Гондурасі - 370$)
Відповідь - роботодавці (які саме - це інше питання) не хочуть втрачати свої надприбутки.
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Думаю що, правильніше буде говорити не про ціну продукцію, а про співвідношення ціни та якості продукції. В такому розрізі різниця з Польщею стає ще більш драстичною.
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Он Ізраїль сім десятків років воює і не скиглить ні про трудову міграцію, ні про війну. Сусіда не зміниш, а ось президента, премьера і міністра енергетики вони таки посадили. І їм по-цимбалах хто й що там каже.
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Топ-чиновник и оллигархи-монополисты, жутко ненавидят капитализм, правовой конкурентный рынок...
А ведь люди бегут от вашей "социал-демократии", социального популизма, "соціальної держави"...)))
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люди біжать від Совка яким просякнуті всі українські політики, чиновники та бізнесмени.
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Де цей хитропробоярений вор знайшов кваліфіковану робочу силу в Україні.
Ще 5 років і не буде навіть некваліфікованої раб сили.
ЗП платіть як в Польщі а щодо протекціонізму то вже маємо ЗАЗ і т д.
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высказывалось разумное предположение, что протекционизм всегда идет во вред качеству продукта (в отличие от конкуренции, которую впрочем не все переживут). Тоесть жратва в Украине станет хуже и дороже
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Протекціонізм може бути для відчизняних компаній відносно зарубіжних. А ось в середені країни має бути не тільки конкуренція, а й жорсткий контроль якості та відповідності нормам. Європейським нормам. Ми ж то підписали Асоціацію і згідно з договором мали вже давно впровадити європейські стандарти.
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ну там для примера говорили о французком вине. Французы ввели протекцию французкого виноделия и по мнению интервьюера, то качество французкого вина снизилось, за то время которое он его помнит
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Якість вина залежить від багатьох факторів. В тому числі від старіння вкусових рецепторів споживача. В дитинстві все здається смачнішим, а на старість їжа та питво вже не так радують.
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еще один ЖЛОБ вылез требовать крепостного права Трудова міграція – найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 661
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Крепостное право - гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне! Трудова міграція – найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8603
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аще теплий ошийник і відсутність турботи за вибір.
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"По разним данним" тільки у Польщі українців батрачить більш, як півтора мільйони. Однак і вони, разом з незначною кількістю заробітчан "з країн СНД" не можуть повністю компенсувати відтоку польських працівників далі на Захід, де їх перебуває майже два з половиною мільйони.
Незважаючи на спроби польських власней зацікавити своїх громадян повертатися додому, напориклад, з Брекситанії (де їх майже мільйон), бажаючих знаходиться вкрай небагато. Тому при найнижчому показнику безробіття, у Польщі зараз незавповненими залишаються 150 тисяч ванкансій. Але й це ще дурниці - в Німеччині таких більше мільйона! І з наступного року їх зможуть заповнювати працівники з-за меж ЄС - в тому числі й українці.
Мабуть у підсумку варто нагадати тим місцевим рехвормастам, які хочуть тут все продавати за європейськими цінами, а купувати за українськими (в тому числі й робочу силу), що середня заробітна платня в Польщі втричі перевищує українську, а німці в себе платять утричі більше за поляків.
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Удевительно что 25 % порохоботов засрали весь интернет,идите в жопу дауны!Зеленский красавчик,и люди выбрали его одноголосно!
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Україна поки що виглядає як нещасна та практично приречена країна.
Сьогодні їду по Києву біля метро Лук'янівка будівництво йде і пилюга стоїть стовбом, курява летить - на метро, на зупинку, де стоять люди, діти йдуть в школу. На цю пилюгу навіть ніхто не звертає увагу! А потім захворювання шлунків, легенів, серця і тд. І всім пофіг - влади немає і вона сліпа.
Люди, тікайте від цього жахіття.
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Українці завжди вибирають найкращих серед себе.
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попробуйте висунутися - прибіжать бігуси та рухи чесно - обплюють з ніг до голови...мав досвід. Отака вся сволота і добиває країну.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТрудовая миграция – самый большой вызов для будущей власти, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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