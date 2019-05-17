 Трудовая миграция – самый большой вызов для будущей власти, - Бахматюк

Об этом пишетОбозреватель.
Из-за трудовой миграции по разным данным за пределами страны работает от 2 до 5 млн человек. Тема трудовой миграции стала отдельным предметом обсуждения представителей крупного бизнеса, финансового сектора, политикума и представителей международных организаций на Международной инвестиционной конференции Game of Thrones: Final Season?, которую проводила инвестиционная компания Concorde Capital. Группу компаний "Укрлендфарминг", которая по результатам различных рейтингов считается одним из самых привлекательных для трудоустройства в Украине работодателей, беспокоит массовый отток украинских кадров за границу, который остановить украинскому бизнесу самостоятельно, без ведения разумной государственной политики в этой сфере, невозможно.
Олег Бахматюк, владелец агрохолдинга, на предприятиях которого работает около 30 тыс. человек и который генерирует 1% ВВП Украины, считает, что геополитическая ситуация открывает новые возможности для развития экономики Украины, но без государственной политики протекционизма для украинского бизнеса остановить трудовую миграцию будет крайне трудно. "Есть огромная раковая болезнь, которая называется трудовой миграцией. Конфликт или спор между Китаем и Соединенными Штатами Америки открывает огромные возможности для Украины. В первую очередь в направлении, которое мы представляем - в агросекторе. Украина - одна из немногих территорий, которая может это сделать. Я согласен, что отодвигать политику от макропланирования невозможно. Это внешние рынки, это внутренний протекционизм, это экономическое видение, которое остановит миграцию. Это самый большой вызов для будущей власти, для бизнеса, эти вещи должны стать не просто политическими инструментами, они должны иметь экономическую основу. Должна поменяться самориторика. И когда глава Национального банка Польши выступает и говорит, что "Первое мое задание, условно, купить еще миллион украинцев - мы поднимаем минимальную зарплату, которая будет украинцам платиться на территории Польши", выступает наш глава Национального банка и говорит "Мы поднимаем учетную ставку до бесконечности". Мы сделали какое-то уникальное царство, которое живет по своим правилам", - заявил Олег Бахматюк.
По мнению украинского бизнесмена, в Украине есть все предпосылки для развития экономики. Но для этого нужен приток инвестиций и четкие месседжи от власти: "Украине не так много надо - 5-10 млрд дополнительного потока "гибких" денег, которые пойдут на капитальные инвестиции. Тем более, что для этого есть уникальные вещи: есть техническая база, есть уровень образованных людей и уникальность географического положения. Ну и присутствие в аграрном секторе, который сейчас превращается из экономического сектора в политический. В мировом обществе, что тоже можно превратить в ресурсные вещи, которые формируются в инфраструктуру, в развитие и в возможности этой территории. Достаточно этого постоянного умирания. Все хотят поверить - и бизнес, и власть, и простые люди, в новые вещи, которые дают надежду".
"Укрлендфарминг" является крупнейшим по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков. Всего на предприятиях Группы компаний в 600 населенных пунктах Украины работают около 30 тыс. человек. За два года средняя зарплата работников агрохолдинга выросла на 90%, в целом сумма выплат заработной платы в "Укрлендфарминг" составляет около 3 млрд грн в год.
Бегите глупцы! Пока граница открыта...пока
+100 плантации однако у него большие, а работать за копейки мало желающих
Ты думаешь Ирь Валерича это ипет?)
Мы все ему долны денег!)
И он их получит даже если страну нужно будет утопить в крови...
Вопрос в том есть ли наряду с трудовой эмиграцией трудовая иммиграция
С точки зрения этих псов...нужно закрывать границу....
Рабочим похлебку...
Панам замки и рабов..
Похоже сейчас предложит вернуть крепостное право
В Италии, в Польше и в других европейских странах украинец может расчитывать на получение минимальной пенсии от 100 до 400 евро/месяц, если проработал и заплатил налоги на территории этих стран всего в течении 5 лет.
А в Украине, у себя дома, где власть неустанно "заботится" об украинце, где власть с утра до вечера заявляет о европейском курсе и о мегапуперсупер "реформах", украинцу заявляют, что для получения мегаподачки в размере 50 евро, которую могут публично и не стесняясь называть "повышенной пенсией", украинцу надо отбатрачить каких-то 35-40 лет.
Прийдут к тебе скоро с вилами то биш с калашами и потребуют прадедовскую землю обртно.
И все по закону учти. Скоро кончится ваш барыжный устрий.Не ты первый надеюсь что последний.
Наші роботодавці волають, що не можуть підняти заробітну платню, бо це призведе до значного збільшення собівартості продукції. І ціна продукції стане неконкурентною.
А як же тоді польська продукція конкурентна при тому, що мінімальний розмір зарплатні у Польщі складає 600$ у місяць, а в Україні складає 150$ і не конкурентна? (В Гондурасі - 370$)
Відповідь - роботодавці (які саме - це інше питання) не хочуть втрачати свої надприбутки.
А ведь люди бегут от вашей "социал-демократии", социального популизма, "соціальної держави"...)))
Ще 5 років і не буде навіть некваліфікованої раб сили.
ЗП платіть як в Польщі а щодо протекціонізму то вже маємо ЗАЗ і т д.
Незважаючи на спроби польських власней зацікавити своїх громадян повертатися додому, напориклад, з Брекситанії (де їх майже мільйон), бажаючих знаходиться вкрай небагато. Тому при найнижчому показнику безробіття, у Польщі зараз незавповненими залишаються 150 тисяч ванкансій. Але й це ще дурниці - в Німеччині таких більше мільйона! І з наступного року їх зможуть заповнювати працівники з-за меж ЄС - в тому числі й українці.
Мабуть у підсумку варто нагадати тим місцевим рехвормастам, які хочуть тут все продавати за європейськими цінами, а купувати за українськими (в тому числі й робочу силу), що середня заробітна платня в Польщі втричі перевищує українську, а німці в себе платять утричі більше за поляків.
Сьогодні їду по Києву біля метро Лук'янівка будівництво йде і пилюга стоїть стовбом, курява летить - на метро, на зупинку, де стоять люди, діти йдуть в школу. На цю пилюгу навіть ніхто не звертає увагу! А потім захворювання шлунків, легенів, серця і тд. І всім пофіг - влади немає і вона сліпа.
Люди, тікайте від цього жахіття.