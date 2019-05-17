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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17481) Луценко Ирина (394)

 Порошенко в ближайшее время презентует обновленную партию БПП "Солидарность", - Ирина Луценко

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" работает над ребрендингом, ее лидер Петр Порошенко в ближайшее время презентует обновленную политическую силу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Мы будем обязательно рассматривать этот вопрос (ребрендинга политической силы. – Ред.). Уже работа идет по этому поводу. В ближайшее время, думаю, наш лидер Петр Порошенко презентует эти наработки", - сказала Луценко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если действия Зеленского будут против нашего курса, то БПП перейдет в конструктивную оппозицию, - Ирина Луценко

Как сообщалось, в начале мая первый зампредседателя фракции "БПП" в Раде Игорь Кононенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко - "Солидарность" намерена объединить проевропейские силы в Украине и идти на парламентские выборы единой организацией, а лидерство в ней Порошенко дискутируется.

Ранее Порошенко заявлял, что перед парламентскими выборами в своей партии он намерен провести праймериз (внутрипартийные выборы), чтобы в БПП прошли только самый достойные политики.

Источник: https://censor.net.ua/n3127421
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно просто надуть новый шарик.)))
Порошенко в ближайшее время презентует обновленную партию БПП "Солидарность", - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 4740
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По вчерашней социологии клуб 25% уже можно переименовывать в клуб 10%. Пусть дальше тянут время и надеются, что у Зеленского что-то там упадет. Они и перед вторым туром верили в это.
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А вы, друзья, как не садитесь...
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я і мої близькі проголосують за партію Порошенка. Все решта або вата або корисні ідіоти.
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Первую пятёрку достойных можете назвать. Порошенко найближчим часом презентує оновлену партію БПП "Солідарність", - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2488
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геращенко, чубаров, вітовська, роговцева, ричкова, ар,єв, гончаренко і т д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в ближайшее время презентует обновленную партию БПП "Солидарность", - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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