 Порошенко в ближайшее время презентует обновленную партию БПП "Солидарность", - Ирина Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Мы будем обязательно рассматривать этот вопрос (ребрендинга политической силы. – Ред.). Уже работа идет по этому поводу. В ближайшее время, думаю, наш лидер Петр Порошенко презентует эти наработки", - сказала Луценко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

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Как сообщалось, в начале мая первый зампредседателя фракции "БПП" в Раде Игорь Кононенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко - "Солидарность" намерена объединить проевропейские силы в Украине и идти на парламентские выборы единой организацией, а лидерство в ней Порошенко дискутируется.

Ранее Порошенко заявлял, что перед парламентскими выборами в своей партии он намерен провести праймериз (внутрипартийные выборы), чтобы в БПП прошли только самый достойные политики.