 Террорист Пушилин утверждает, что "следствие" нашло организаторов ликвидации Захарченко

Об этом он заявил российскому информагентству "РИА Новости", информирует Цензор.НЕТ.
Пушилин утверждает, что удалось восстановить всю схему операции — от подготовки до реализации — и выяснить, что среди заказчиков есть "высокопоставленные граждане Украины".
"Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку", — заявил Пушилин.
Конкретных фамилий Пушилин при этом не назвал, объяснив это тем, что "задержаны еще не все причастные".
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Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
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27 сентября СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Захерченко в Лугандоне на руке ***** был
кстати, такой же говорун из него, как и из остальных напалечных кукол
Ось власне вбивця. Арсенал, термооптичний камуфляж... - нема сумніву, це його стиль!
Высокопоставленные это не обязательно импотенты на Банковой
Это еще и олигархи, у которых отжали где-то что-то
главное, чтобы не останавливались...те высооокопоставленные заказчики...
ЧеПушило...
...Він так каже, наче в цьому є щось погане
А вообще добро пожаловать в кафе "сепар"!