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Все про:Захарченко Александр (335) Пушилин (42)

 Террорист Пушилин утверждает, что "следствие" нашло организаторов ликвидации Захарченко

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что его приспешникам удалось установить заказчиков и исполнителей ликвидации экс-вожака боевиков Александра Захарченко.

Об этом он заявил российскому информагентству "РИА Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Пушилин утверждает, что удалось восстановить всю схему операции — от подготовки до реализации — и выяснить, что среди заказчиков есть "высокопоставленные граждане Украины".

"Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку", — заявил Пушилин.

Конкретных фамилий Пушилин при этом не назвал, объяснив это тем, что "задержаны еще не все причастные".

Читайте на Цензор.НЕТ: Уничтожение Захарченко было выгодно прежде всего РФ, - замглавы СБУ Кононенко

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Также на Цензор.НЕТ: Были деньги и красивые дома. Жил на широкую ногу, - террорист Бородай о ликвидированном главаре "ДНР" Захарченко

27 сентября СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3127419
 
 
 Топ комментарии
 
мы убрали Захарченко!.. уберем и Пушилина!
Террорист Пушилин утверждает, что "следствие" нашло организаторов ликвидации Захарченко - Цензор.НЕТ 2231
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Неужели ниточки тянутся в Кремль? Ой....
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зеленський танцював на пілоні - увагу відволікав)
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та всі давно знають про цих відважних: пеця потрошенко та сьома кролик.
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та кому эта напалечная кукла сдалась ?

Захерченко в Лугандоне на руке ***** был

кстати, такой же говорун из него, как и из остальных напалечных кукол
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Что консерва переживаешь за лугандон???
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Зеленський. Він був головним виконавцем.
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зеленський танцював на пілоні - увагу відволікав)
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А путлер замаскировался под полковником.
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ЛЕНИН И СРАЛИН.. два в одном а позади Путин Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 1197
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Дык, оно же заявляло, шо заказчик - киевская хунта, а исполнитель - укр.ДРГ. Или шо-то уже не так?
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мы убрали Захарченко!.. уберем и Пушилина!
Террорист Пушилин утверждает, что "следствие" нашло организаторов ликвидации Захарченко - Цензор.НЕТ 2231
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Даааа... Сильнаю "дурь" Пушилин достал.
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Неужели ниточки тянутся в Кремль? Ой....
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Если бы следствие действительно проводилось, то абизяны вышли бы сами на себя)))🐷🐕
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рептилоіди і масони, як мінімум...я це знав і без слідства недоумковатих новоотсосов
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Ви трохи помиляєтесь.
Ось власне вбивця. Арсенал, термооптичний камуфляж... - нема сумніву, це його стиль!

Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 8033
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может обменять Петю и мертвечука на пленных ?
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Лучше Зе и Колому. За них больше дадут.
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Чего штырит?
Высокопоставленные это не обязательно импотенты на Банковой
Это еще и олигархи, у которых отжали где-то что-то
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наглядный пример что бывает когда к власти приходят закомплексованые клоуны...
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Что бывает? Они получают втрое меньше голосов и мечтают о захвате власти.
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Просыпается такой Путин от звонка в дверь. На пороге Пушилин: "У нас ордер на ваш арест, гражданин оказывающий поддержку киевскому режиму... "
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На фото пушилин? Ты смотри как на захерченко похож....как живой...
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для чого мені ця новина? нема так нема! Ну і добре! Йдемо далі....
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невже пеніс душилін вийшов на самого *****?!!
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За чем писать что там какая то крыса заявляет....
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плевать..
главное, чтобы не останавливались...те высооокопоставленные заказчики...
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Так, Петро заговорював охоронцям зуби, Трамп під виглядом відвідувача забронював столик, Меркель під виглядом офіціанти заклала вибухівку, а втекли вони на автомобілі яким керував Ердоган.
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Починається полювання на відьом серед "маладих государственников".
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"Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку" - ага, враги Захараста - Наполеон и адмирал Нельсон...
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Заказчики - американцы, империалисты, на деньги МВФ, а исполнители - правосеки с НАТО-вским оружием. А организовала всё киевская хунта.

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"Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку". Россияне что ли? Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 7517
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теперь осталось найти ликвидаторов пушилина))
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среди заказчиков есть "высокопоставленные граждане Украины". "Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку", - заявил Пушилин.
...Він так каже, наче в цьому є щось погане
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Вы ж его в закрытом гробу "хоронили". Может там вообще никого не было.
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Пля... Он что? Сводки Гиркина не читает? Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 6550

А вообще добро пожаловать в кафе "сепар"! Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 2007
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Так они уже об этом завывали. Заказчик - Поршенко, исполнители - "украинская хунта", а США на стреме стояли.
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Мочат друг друга,потому что друг другу мешают,отжимают чьей-то добро,отжатое быстро заканчивается,а хочется ещё. СДД - сожрите друг друга!
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не открою тайну, если скажу, что захарченко и все руководители лднр - граждане Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррорист Пушилин утверждает, что "следствие" нашло организаторов ликвидации Захарченко
 
 
 
 
 
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