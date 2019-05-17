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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1265) Луценко Ирина (394)

 Если действия Зеленского будут против нашего курса, то БПП перейдет в конструктивную оппозицию, - Ирина Луценко

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде перейдет в конструктивную оппозицию, если действия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будут противоречить курсу БПП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Мы, если будут предприниматься действия против нашего курса, заходим в конструктивную оппозицию", - сказала она журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3127417
 
 
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Бегущих в разные стороны крыс вряд ли можно назвать блоком
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Гыыы, бпп однозначно перейдет на свалку
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Рейтинг на уровне 10%, патрон пролетел на выборах как фанера, а у них «против нашего курса»
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К слову у Пороха и его полит. силсейчас рейтинг 18%, так что не загибай.
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уже давно нікого не цікавить думка і позиція жадібних крис.
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Шото этого субъекта 3го века до н.э. много сегодня.
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Против курса на разграбление и геноцид украинцев?
Конечно Зеля будет против мало того надеюсь вы мрази будете в клетке уже философствовать на эту тему
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да бе пе пе давно уже в оПОЗИЦИИ к Украине и ее народу.
мародеры не могут быть союзниками. обворованных.
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Если Зеленский не будет так же воровать как БПП, то БПП уйдет в оппозицию.
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Будет ли «новый» «сильным» президентом?
Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что сегодня нельзя определить идеологию как внешней, так и внутренней политики, которую будет проводить президент Зеленский.
«Пока он не назовет фамилию министра иностранных дел и не проведет большую пресс-конференцию, и не даст ответы не все вопросы о направлениях деятельности, о внешней политике говорить нет смыла. Скорее всего, он будет работать в той системе координат, которая была создана при президенте Петре Порошенко. Это мнение укрепляет тот факт, как быстро новоизбранного президента поздравили с победой представители США и ЕС, а также предложили встречи с президентом Зеленским».

Политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий считает, что «Возможно, сразу после выборов, кто-то рассчитывал на конструктив со стороны Зеленского, но он выбрал тактику конфронтации с парламентом по любому из поводов. И предлагаемая им дата инаугурации - 19 мая - день памяти жертв политических репрессий, не могла быть ошибкой его окружения или его команды. Это был вызов, чтобы будоражить парламент, создать впечатление, что парламент боится роспуска - ему это удалось». «Но парламент остановил эту конфронтационную игру, он сделал все, чтобы закончилась прослеизбирательная риторика Зеленского и началась настоящая политическая работа. А то, можно ли нет распустить парламент, это больше похоже на игру на фоне предстоящих кадровых назначений - пока у Зеленского нет большинства в парламенте. И что будет с его рейтингом, если все объединятся и будут воевать против него, как он воевал против Порошенко - тоже вопрос».
«Несмотря на заверения американцев и европейцев поддерживать Украину при новой власти, которую избрал народ, то, что происходит сейчас в ПАСЕ - попытки возвращения российской делегации, это первый звонок и «подталкивание» Украины к более активным переговорам с Россией. Похоже на то, что европейцы не хотят больше терять в бизнесе и коммуникациях с Россией, и это очень серьезный вызов - сможет ли дипломатия при Зеленском выдержать этот напор, будет ли у нас сильная позиция по отношению к российской агрессии».
Официальный Вашингтон, говорит Юрий Лесничий, все так же системно демонстрирует поддержку и партнерство с Украиной, несмотря на «игры» некоторых украинских политиков, связанные с президентскими выборами в Соединенных Штатах.

https://auburn-daddy.livejournal.com/449522.html?utm_source=embed_post
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іра, курс у вови с бєньою буде таким, як і у вас-красти, красти, красти.
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Основы зеленской экономики или как запустить печатный станок
Тем временем узеленского заявили, что если включить печатный станок, ничего плохого случиться не может. Наоборот, на появившиеся из неоткуда деньги можно построить школы и садики, дороги, выплатить зарплаты бюджетникам, поднять пенсии. Основы экономики, которые рассказывают в обязательном курсе для всех специальностей в институте, прошли мимо не только строящего карьеру в КВН Зеленского, но и у его советников.
видео -- https://youtu.be/auzFO0Pe5pw
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Провідники курс бпп - це насірови, сємочки, ***********, свинарчуки, гонтарєва, гелетей, льоша мінометник, іруська геращенчиха і льоша гончаренко.. Бридкий курс у бпп.
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агонія баби яги!!
йди в ліс лякати мухоморів
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Эта новая оппозиция будет предлагать другой путь для страны или просто гавкать на Зеленского с требованиями повысить зарплаты и уменьшить тарифы, всем мужикам по бабе, а бабам по мужику?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли действия Зеленского будут против нашего курса, то БПП перейдет в конструктивную оппозицию, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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