 Если действия Зеленского будут против нашего курса, то БПП перейдет в конструктивную оппозицию, - Ирина Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
"Мы, если будут предприниматься действия против нашего курса, заходим в конструктивную оппозицию", - сказала она журналистам в кулуарах парламента в пятницу.
Конечно Зеля будет против мало того надеюсь вы мрази будете в клетке уже философствовать на эту тему
мародеры не могут быть союзниками. обворованных.
Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что сегодня нельзя определить идеологию как внешней, так и внутренней политики, которую будет проводить президент Зеленский.
«Пока он не назовет фамилию министра иностранных дел и не проведет большую пресс-конференцию, и не даст ответы не все вопросы о направлениях деятельности, о внешней политике говорить нет смыла. Скорее всего, он будет работать в той системе координат, которая была создана при президенте Петре Порошенко. Это мнение укрепляет тот факт, как быстро новоизбранного президента поздравили с победой представители США и ЕС, а также предложили встречи с президентом Зеленским».
Политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий считает, что «Возможно, сразу после выборов, кто-то рассчитывал на конструктив со стороны Зеленского, но он выбрал тактику конфронтации с парламентом по любому из поводов. И предлагаемая им дата инаугурации - 19 мая - день памяти жертв политических репрессий, не могла быть ошибкой его окружения или его команды. Это был вызов, чтобы будоражить парламент, создать впечатление, что парламент боится роспуска - ему это удалось». «Но парламент остановил эту конфронтационную игру, он сделал все, чтобы закончилась прослеизбирательная риторика Зеленского и началась настоящая политическая работа. А то, можно ли нет распустить парламент, это больше похоже на игру на фоне предстоящих кадровых назначений - пока у Зеленского нет большинства в парламенте. И что будет с его рейтингом, если все объединятся и будут воевать против него, как он воевал против Порошенко - тоже вопрос».
«Несмотря на заверения американцев и европейцев поддерживать Украину при новой власти, которую избрал народ, то, что происходит сейчас в ПАСЕ - попытки возвращения российской делегации, это первый звонок и «подталкивание» Украины к более активным переговорам с Россией. Похоже на то, что европейцы не хотят больше терять в бизнесе и коммуникациях с Россией, и это очень серьезный вызов - сможет ли дипломатия при Зеленском выдержать этот напор, будет ли у нас сильная позиция по отношению к российской агрессии».
Официальный Вашингтон, говорит Юрий Лесничий, все так же системно демонстрирует поддержку и партнерство с Украиной, несмотря на «игры» некоторых украинских политиков, связанные с президентскими выборами в Соединенных Штатах.
https://auburn-daddy.livejournal.com/449522.html?utm_source=embed_post
Тем временем узеленского заявили, что если включить печатный станок, ничего плохого случиться не может. Наоборот, на появившиеся из неоткуда деньги можно построить школы и садики, дороги, выплатить зарплаты бюджетникам, поднять пенсии. Основы экономики, которые рассказывают в обязательном курсе для всех специальностей в институте, прошли мимо не только строящего карьеру в КВН Зеленского, но и у его советников.
видео -- https://youtu.be/auzFO0Pe5pw
https://vesti-ukr.com/strana/336816-lutsenko-ukhodit-v-otstavku?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec
йди в ліс лякати мухоморів