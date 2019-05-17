 Если действия Зеленского будут против нашего курса, то БПП перейдет в конструктивную оппозицию, - Ирина Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Мы, если будут предприниматься действия против нашего курса, заходим в конструктивную оппозицию", - сказала она журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

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