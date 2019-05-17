 Сроки строительства "Северного потока-2" перенесли

Об этом говорится в заявке оператора проекта Nord Stream 2 AG по данному маршруту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

В документе отмечено, что планируется строительство двух параллельных подводных трубопроводов диаметром 48 дюймов для транспортировки около 55 млрд кубометров на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне страны.

"Планируется, что трубопроводная система будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", – сказано в заявке Nord Stream 2 AG.

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В документе также сообщается, что разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и на территории России. Подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех в странах, и в настоящее время ведется прокладка трубопровода в водах Германии, Швеции и Финляндии.

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Ранее представители России неоднократно заявляли о намерении завершить строительство газопровода "Северный поток-2" до конца 2019 года.