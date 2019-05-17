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Все про:Дания (197) Россия (72808) Северный поток (460) Транзит газа (56)

 Сроки строительства "Северного потока-2" перенесли

Газопровод "Северный поток-2" будет готов не раньше второй половины 2020 года, и то если Дания даст разрешение на строительство к югу-востоку от Борнхольма.

Об этом говорится в заявке оператора проекта Nord Stream 2 AG по данному маршруту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

В документе отмечено, что планируется строительство двух параллельных подводных трубопроводов диаметром 48 дюймов для транспортировки около 55 млрд кубометров на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне страны.

"Планируется, что трубопроводная система будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", – сказано в заявке Nord Stream 2 AG.

Также на Цензор.НЕТ: Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против "Северного потока-2". ФОТО

В документе также сообщается, что разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и на территории России. Подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех в странах, и в настоящее время ведется прокладка трубопровода в водах Германии, Швеции и Финляндии.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ может прервать украинский транзит в следующем году и без запуска "Северного потока-2", - Коболев

Ранее представители России неоднократно заявляли о намерении завершить строительство газопровода "Северный поток-2" до конца 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3127414
 
 
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Вот вам обязательность и хваленное качество иностранных строителей.
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у Датчан нету никаких обязанностей по СП-2
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Крохотная Дания на флейте крутит все вяличие Лапте Империи
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К чему ты это сюда приплел?? обязательность и качество с винтрогим скотом из паРаши и самой паРашей не имеет ничего общего...
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Я смотрел репортаж со строительства, там все западное оборудование и рабочие. Работают с ленцой, попивая кофе.
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они с ленцой и потрахивают вас, расслабились там в своих гейропах
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Вы там за у себя за реакторами приглядывайте, а то "специалисты" вам настроят.

Регулятор атомной энергетики Турции два раза обнаруживал трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит российская государственная корпорация «Росатом».
Об этом сообщает Haberturk.
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И что это меняет? Всё равно Путин будет получать много миллиардов долларов. На эти деньги он будет отстраивать Донбасс? Платить репарации? А что он будет делать не трудно догадаться.
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Це міняє те, що кацапам доведеться терміново підписувати з нами новий договір по транзиту газу. Чинний (Юлькін) логовір закінчується в кінці 2019...
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Ну тут може Європа включитися - їм-то кацапський газ взимку треба...
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Не забудьте перевірити в поштовій скрині чи прийшло запрошення на підписання
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это значит что ПукинГаз утопил десятки лярдов в Балтике,
через год США задавить его своим СПГ, в следующем году они уже будут добывать ТРИЛЛИОН КУБОВ В ГОД
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Кто крупнейший работодатель в России? Государство.
Половина работающего населения России кормится за счет гос бюджета. Так что не все так радужно как кажется.
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шо кацапы пошли мачик рукм до прямых?* - им это не поможет
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Приветик нашим иврапейским партнёрам, спонсорам расейского терроризма!
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сожалею, неужели гавна мало в ЄС, чтобьі качать по трубопроводу
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Сроки строительства "Северного потока-2" перенесли / А тумбалалайки растолкуют украинцам что шрёдер путинская проститутка , кормящаяся из рук путина.А не как всегда языки засунут неизвестно куда.
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Як писав класик і Митець: "От б..ська Данія, п...ц всім сподіванням"... Слова ці у п'єсі промовляє "датський кацап" і мабуть зараз такі ж думки у керівників газпрома. Лесь - пророк??
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Удивляет что Дания которая с РФ вообще никаких дел не ведет отказывается от ее денег, а Украина якобы с РФ 5 лет воюет хочет и торговать и деньги за транзит газа в ЕС получать и на зароботки ездить, потом удивляются почему Запад на Россию давит не особо сильно. Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли - Цензор.НЕТ 9886
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСроки строительства "Северного потока-2" перенесли
 
 
 
 
 
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