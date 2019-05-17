 Лишь 25% средств от эконалога идут по назначению, - Заружко

Как рассказала OBOZREVATEL народный депутат от фракции Радикальной партии Валерия Заружко, для этой цели в парламенте есть проекты законов 10146 и 10147.

Экологический налог - механизм возмещения ущерба природе, причиненный в результате деятельности человека. Дело в том, что сейчас полученные деньги используются неэффективно. Их могут направить на погашение долгов по выплате заработных плат или на содержание госструктур, но не на экологию.

"Исходя из статистических данных, лишь 25% от экосредств идут по назначению. Помимо целевого использования, мы хотим ввести налоговые стимулы для предприятий, чтобы они инвестировали в модернизацию и обновления своих мощностей.

Как это сделаем? Из средств, инвестированных в экологическую безопасность оборудования, предприятия имели возможность до 70% эконалога списывать. И еще важный момент, чтобы избежать коррупционной составляющей - все должно быть прописано в законе и проработано по аналогии с возвращением НДС, то есть, в автоматическом режиме", - пояснила Заружко.

Подход уже давно используется в Европе. Во многих странах он взимается с предприятий, загрязняющих среду. Полученные средства идут на решение экологических проблем: строительство очистных сооружений, безопасную утилизацию отходов, сохранение природных заповедников, ландшафтные работы и так далее.

Более того, это одно из условий, которое Украина должна принять в рамках "Национального плана" - обязательства, прописанного в соглашениях с Европейским Союзом.

"Перед нами стоят четкие обязательства по улучшению экологической составляющей. Мы как страна обязаны сделать. Это прописано в нашем евроинтеграционном пакете и мы должны это сделать как можно скорее, иначе будем считаться неблагонадежным партнером", - подчеркнула народный депутат.

В четверг, 16 мая, в Министерстве экологии проходил круглый стол на данную тематику с участием как профильных специалистов, так и народных депутатов. Было принято решение - идею поддержать. Поэтому в ближайшие недели, по словам Заружко, два законопроекта вынесут на голосование парламентариев в первом чтении.