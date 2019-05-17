EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2737  29
Все про:арест (9831) Аллеров (88)

 Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-главе Нацгвардии Юрию Аллерову.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд решил частично удовлетворить ходатайство прокуратуры и постановил арестовать экс-главу Нацгвардии Юрия Аллерова на 60 суток с возможностью внесения залога 4 млн 802,5 тыс. грн.

Также Аллеров обязан сдать паспорта для выезда за границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Это дело - политический заказ, - Аллеров. ФОТОрепортаж

Аллерова арестовали в зале суда.

У адвокатов Аллерова есть 5 дней на обжалование решения суда.

Сам Аллеров после задержания отметил, что 4,8 млн грн для внесения залога у него нет, но он будет обращаться к друзьям за помощью.

"У меня таких денег нет. ... У меня много друзей, буду общаться с ними каким-то образом, родственники будут с ними общаться", - заявил Аллеров.

Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн 01

Аллерова арестовали в зале суда.

Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн 02
Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн 03
Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн 04
Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3127409
 
 
 Топ комментарии
 
Астанавитесь! Клетчатое одеяло девальвировало с 50 млн до 4, реформы все дела.
 показать весь комментарий
 
4.8 млн. 😄😄😄😄😄
Та він вечерять дома буде
 показать весь комментарий
 
160 тыщ евро.

Чуть больше чем стоит обычный Ленд Крузер, и чуть меньше, чем бронированный.
Т
Такой залог не ударит по карману даже начальника какого-нибудь РОВД в средненьком городе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я очень сомневаюсь, что он конечный бенефициар! Да уж, рюкзачки...
 показать весь комментарий
 
Астанавитесь! Клетчатое одеяло девальвировало с 50 млн до 4, реформы все дела.
 показать весь комментарий
 
 
В чем преступление?В том что на 15 семей больше получила бы жилье?
 показать весь комментарий
 
 
Получили на 15 квартир больше, сэкономили 81 миллион грн ... Так его награждать надо, а не наказывать ))
 показать весь комментарий
 
160 000 нормальних грошей це копійки. я не знаю в чому вина цього хлопця, але завстава повинна бути в 20 разів мінімум більша від суми попередньо розглядаємого збитку.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, в 20 разів не повинна, але як мінімум повинна покривати можливий збиток, судові збори, і витрати держави на пошук та юридичну тяганину в разі якшо гівнюк втече в Австрію.
 показать весь комментарий
 
але ж повинно бути і покарання, крім повернення збитків з усіма витратами. А так виходе, що можна тікати з чистою совістю. Тому я за суму значно перевищуючу витрати і збитки
 показать весь комментарий
 
Це, як казав один видатний реформатор, трохи "не на часі".

Якщо саджати за несплату податків або розкрадання бюджету як, наприклад, в США - суспільство цього не прийме. Ми ще люди совеццькі, красти для суспільства -- це поки що норма, як для слюсаря, так і для чиновника.
В Україні наразі повернути вкрадене - це найбільш оптимістичний результат.
 показать весь комментарий
 
Для вкраденого важливий розмір! гайка і вагон в різних вагових категоріях. І несплата податків і розпил бюджету, як на мене, теж не одне і теж. За розпил бюджетних коштів і смертна кара буде замалою. Інакше так і будемо в вєчних совєтах. Не можу з Вами повністю погодитись. А тим паче, що суспільство не сприйме покарання ворюг.
 показать весь комментарий
 
Воно з часом прийде. Ми зараз на етапі початку розуміння того, що власність, наприклад підприємства - це теж приватна власність, і за крадіжку на роботі теж можна саджати. Так майже ніхто не робить, але в принципі люди вже звикли, що підприємство не колгосп, а власність, така сама, як квартира чи сарай.
А от з державою все складніше, люди себе і державу розділяють і не розуміють, що державні гроші - це їх гроші.
 показать весь комментарий
 
Он может свалить в рашу, там у него дочь.
 показать весь комментарий
 
Та вряд ли, они ж там его в хунту записывали
А если теперь получится шо он типа сдался и раскаялся - то значит он не убивал мирных даунбаситов?
Та ещё и такой величины фигура - получится шо у нас не хунта, а шайка мелких жуликов , хто ж тогда из Череповца поедет защищать лугандонцев?
 показать весь комментарий
 
4.8 млн. 😄😄😄😄😄
Та він вечерять дома буде
 показать весь комментарий
 
 
Вечером он будет уже в Вене коньячок пить.
 показать весь комментарий
 
Залог для коррупционеров должен быть не меньше суммы убытков.
 показать весь комментарий
 
я смотрю, у нас тут съезд любителей ненаучной фантастики
 показать весь комментарий
 
На УП висить новина про російське громадянство дочки пана Аллєрова, про її постійне перебування в москві, про часті поїздки за поребрик дружини пана Аллєрова..
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/17/7215291/
 показать весь комментарий
 
 
как ты смеешь, а вдруг Путин нападэ! Это была секретная разведка! И кого уже чем удивишь, после свинарчуков и семочко.
 показать весь комментарий
 
 
160 тыщ евро.

Чуть больше чем стоит обычный Ленд Крузер, и чуть меньше, чем бронированный.
Т
Такой залог не ударит по карману даже начальника какого-нибудь РОВД в средненьком городе.
 показать весь комментарий
 
 
Снова факт мародерства...Думаете его начальнику ничего не отпало?
 показать весь комментарий
 
Обычная песня, таких денег нет но сейчас друзья дружно скинутся и жена принесет.))
 показать весь комментарий
 
 
Ага...Из матраса достанет и вроде как друзья скинулись.
 показать весь комментарий
 
Донька екс-керівника Національної гвардії України Юрія Аллерова Катерина Пустиннікова має російське громадянство і більшу частину часу проживає у Москві.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання у справі про квартири Нацгвардії.

Геть від Москви! Так переможемо!
 показать весь комментарий
 
 
Через дней десять выпустят за гораздо меньшую сумму)))
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос не в его воровитости.Скажите как бывший ФСБшник у нас керует нац.гвардией, и катается ежегодно в отпуск в расею? ГОСПОДА УКРАИНЦЫ! МЫ ИДИОТЫ?
 показать весь комментарий
 
Та де там он ФСБшник, обычный мусор-краснопогонник.
 показать весь комментарий
 
Первый Пецин урод пошел.
Пора брать за хитрую жопу и самое Барыгу...
 показать весь комментарий
 
"Дочь бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии, имеет двойное гражданство - украинское и российское. Большую часть времени она проживает в Москве. Об этом в ходе судебного заседания сообщил прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры, сообщает "Громадське".
В ходе следствия выяснилось, что в Москве у дочери экс-главы Нацгвардии Украины есть семья. В российскую столицу также неоднократно выезжала жена Аллерова."

Интересно, жена Шойгу когда была последний раз в Украине?
Дебилы в АП Порошенко.
В России запрещен выезд за границу силовикам и членам их семей.
А в Украине с 2014 года не могут ввести такой запрет для выезда в Россию и Л/ДНР.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх