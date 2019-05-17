 Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд решил частично удовлетворить ходатайство прокуратуры и постановил арестовать экс-главу Нацгвардии Юрия Аллерова на 60 суток с возможностью внесения залога 4 млн 802,5 тыс. грн.

Также Аллеров обязан сдать паспорта для выезда за границу.

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Аллерова арестовали в зале суда.

У адвокатов Аллерова есть 5 дней на обжалование решения суда.

Сам Аллеров после задержания отметил, что 4,8 млн грн для внесения залога у него нет, но он будет обращаться к друзьям за помощью.

"У меня таких денег нет. ... У меня много друзей, буду общаться с ними каким-то образом, родственники будут с ними общаться", - заявил Аллеров.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук.