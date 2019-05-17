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 Политика Украины
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Все про:арест (9831) Аллеров (78)

 Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. ВИДЕО

Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-главе Нацгвардии Юрию Аллерову.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд решил частично удовлетворить ходатайство прокуратуры и постановил арестовать экс-главу Нацгвардии Юрия Аллерова на 60 суток с возможностью внесения залога 4 млн 802,5 тыс. грн.

Также Аллеров обязан сдать паспорта для выезда за границу.

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Аллерова арестовали в зале суда.

У адвокатов Аллерова есть 5 дней на обжалование решения суда.

Сам Аллеров после задержания отметил, что 4,8 млн грн для внесения залога у него нет, но он будет обращаться к друзьям за помощью.

"У меня таких денег нет. ... У меня много друзей, буду общаться с ними каким-то образом, родственники будут с ними общаться", - заявил Аллеров.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3127409
 
 
 Топ комментарии
 
Астанавитесь! Клетчатое одеяло девальвировало с 50 млн до 4, реформы все дела.
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4.8 млн. 😄😄😄😄😄
Та він вечерять дома буде
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Астанавитесь! Клетчатое одеяло девальвировало с 50 млн до 4, реформы все дела.
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В чем преступление?В том что на 15 семей больше получила бы жилье?
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Получили на 15 квартир больше, сэкономили 81 миллион грн ... Так его награждать надо, а не наказывать ))
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160 000 нормальних грошей це копійки. я не знаю в чому вина цього хлопця, але завстава повинна бути в 20 разів мінімум більша від суми попередньо розглядаємого збитку.
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Ну, в 20 разів не повинна, але як мінімум повинна покривати можливий збиток, судові збори, і витрати держави на пошук та юридичну тяганину в разі якшо гівнюк втече в Австрію.
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але ж повинно бути і покарання, крім повернення збитків з усіма витратами. А так виходе, що можна тікати з чистою совістю. Тому я за суму значно перевищуючу витрати і збитки
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4.8 млн. 😄😄😄😄😄
Та він вечерять дома буде
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Вечером он будет уже в Вене коньячок пить.
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Залог для коррупционеров должен быть не меньше суммы убытков.
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я смотрю, у нас тут съезд любителей ненаучной фантастики
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На УП висить новина про російське громадянство дочки пана Аллєрова, про її постійне перебування в москві, про часті поїздки за поребрик дружини пана Аллєрова..
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/17/7215291/
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как ты смеешь, а вдруг Путин нападэ! Это была секретная разведка! И кого уже чем удивишь, после свинарчуков и семочко.
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160 тыщ евро.

Чуть больше чем стоит обычный Ленд Крузер, и чуть меньше, чем бронированный.
Т
Такой залог не ударит по карману даже начальника какого-нибудь РОВД в средненьком городе.
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Снова факт мародерства...Думаете его начальнику ничего не отпало?
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Обычная песня, таких денег нет но сейчас друзья дружно скинутся и жена принесет.))
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Донька екс-керівника Національної гвардії України Юрія Аллерова Катерина Пустиннікова має російське громадянство і більшу частину часу проживає у Москві.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання у справі про квартири Нацгвардії.

Геть від Москви! Так переможемо!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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