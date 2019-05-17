 Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде в пятницу.

"Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко о том, чтобы он уволил меня с этой должности", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко

Вместе с тем Луценко подвела итоги своей работы, а также дала советы новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому относительно того, как построить сотрудничество с парламентом.