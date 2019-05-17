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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22865) Порошенко (17481) должность (81) Луценко Ирина (394)

 Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко подала главе государства Петру Порошенко заявление об освобождении ее от обязанностей представителя в парламенте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде в пятницу.

"Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко о том, чтобы он уволил меня с этой должности", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко

Вместе с тем Луценко подвела итоги своей работы, а также дала советы новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому относительно того, как построить сотрудничество с парламентом.

Источник: https://censor.net.ua/n3127407
 
 
 Топ комментарии
 
Они все надеются таким образом избежать ответственности за то что сейчас происходит в стране? Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8665
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Хочу быть Бриджит Бардо
И пить по утрам Бордо
Обедать в "Максиме"
А ужинать в "Лидо"....
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я за то, шоб это мерзкое отродье пореже мелькало в новостях...
не у всех крепкая психика, шоб видеть такое
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Так она и не уходит, она бежит, быстрее собственного визга. Ей надо больше всех, там муженек-алканафт в очередную историю влип. Теперь эту семейку будут иметь все кому не лень.
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самочка третьего тысячелетия,куда ты?...на качановку?
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Крысы разбегаются!!!!Странное поведение дей,котлрые позиционировали себя честными людьми😂😂😂
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Мадам...а что по вашему они должны делать..?? Она представитель Президента Порошенко в ВР.... уходит Порошенко..уходит и она....
А презЕдент зеленский назначит своего...нового представителя в ВР....
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Ну пора уже привыкнуть, что тут полно тех, кто о процедурах не слышал даже. Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8777
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К этому трудно привыкнуть....но судя по всему придется...
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придется идти работать.. а не клаву царапать..
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М-да...
А процедуры лакеям мародёров абсолютно бы не помешали...
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было бы странным, если б представитель президента оставался один и тот же при разных президентах Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2423
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Они все надеются таким образом избежать ответственности за то что сейчас происходит в стране? Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8665
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Бред....
Если им есть за что отвечать..они ответят в любом случае....
А сечас люди уходят со своих постов потому что на эти должности презЕдент зеленский будет назначать других людей....
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Уверен, до 20 числа будет указ о её награждении. Как вы думаете, что дадут?
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Кобылий хвост ей надо дать и от дохлого осла уши Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1716
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Не, ей пришлось
Она ж представитель Пети в Раде
Завтра и послезавтра выходные
В понедельник инаугурация

Так что никто там бежать не собирается пока
Отдирать их от корыта придётся ещё долго: правительство Рада министерства суды ГПУ и это только гос значения
А есть же ещё областные и городские деятели
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Не, ей пришлосьОна ж представитель Пети в РадеРастолковывают украинцам кто есть кто в Украине тумбалалайки. Засовывающие язык неизвестно куда когда: Остановить строительство "Северного потока-2" уже не удастся, - еврокомиссар Эттингер
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ЛУЦЕНКО И СЮМАР ДВЕ КАРИКАТУРЫ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ !
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Сюмар видно пластику, но Луценко как-то и незаметно
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я не отрицаю, что она ее делала с ее то баблом, но операция, видно, прошла не успешно...
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Не желаете свое фото выставить?)) Обычно других обсуждают те, кому самим стыдно в зеркало смотреть)))
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А с жинщины 3-го тысячелетия у@бать не желаешь?
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Пиши заявление Зе на штатную балалайку!)
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баба яга уходит, а как же не охота, как оно себя, быдло, небожителем чувствовала
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Давайте активные любители Петра - навалитесь в защиту кумы, женщины-3000+
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и бляхе-мухе наступил кирдык, теперь пора ответ держать, за содеянное, вместе с патроном поросякой
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Вельмишановна Іра, щоб ви зараз не робили асвого хаха уу Луцика не вілмолили.
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а теперь вас, всех докупы и на скамью подсудимых
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Вангую, до сентября в семье гениев-политиков Луценок будет своя партия...возможно с названием "Генеральный", "За женщин-3000"
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вон нах, истото третьего тысячелетия, ВОН!
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На х... на х.. кричали п'яні бояре, забери Танюху черновол, другу ірку клімакстеричну потвору і повинось всіх козлів з собою..бляха муха))) Незабаром з чоловіком в буцегарню потрібно, якщо не втечете разом..гниди
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а шо там букмекеры говорят?
закроют Юрика или нет? Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 3022
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Не совсем понятен смысл этой должности...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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