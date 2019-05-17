 Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде в пятницу.
"Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко о том, чтобы он уволил меня с этой должности", - сказала она.
Вместе с тем Луценко подвела итоги своей работы, а также дала советы новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому относительно того, как построить сотрудничество с парламентом.
И пить по утрам Бордо
Обедать в "Максиме"
А ужинать в "Лидо"....
не у всех крепкая психика, шоб видеть такое
А презЕдент зеленский назначит своего...нового представителя в ВР....
А процедуры лакеям мародёров абсолютно бы не помешали...
Если им есть за что отвечать..они ответят в любом случае....
А сечас люди уходят со своих постов потому что на эти должности презЕдент зеленский будет назначать других людей....
Она ж представитель Пети в Раде
Завтра и послезавтра выходные
В понедельник инаугурация
Так что никто там бежать не собирается пока
Отдирать их от корыта придётся ещё долго: правительство Рада министерства суды ГПУ и это только гос значения
А есть же ещё областные и городские деятели
закроют Юрика или нет?