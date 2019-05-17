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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1265) инаугурация (326) Шефчович Марош (67)

 На инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Об этом сообщили в пятницу в Брюсселе в Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"От ЕС будет вице-президент Шефчович", – сказали в Еврокомиссии.

Накануне глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли не смог ответить журналистам на вопрос о том, кто будет представлять ЕС на инаугурации. "Кто-то приедет", – сказал он.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского назначена на 20 мая.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес

16 мая действующий президент Петр Порошенко создал оргкомитет по проведению инаугурации и подписал указ "Об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины".

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал создание оргкомитета "еще одним признаком цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике".

Также на Цензор.НЕТ: В преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3127405
 
 
 Топ комментарии
 
а жирным и в косяк слабо написать?
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На инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 3135 А еще подчеркнутым и зачеркнутым.... для пущей убедительности....
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Порошенко створив імідж на міжнародній арені і тепер вони з нами рахуються.
ЗЕ може все зіпсувати.
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а жирным и в косяк слабо написать?
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А еще подчеркнутым и зачеркнутым.... для пущей убедительности....
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человек радуется и кричит об этом, а вы высмеивайте, ну пусть порадуется, чего вы злые как собаки.
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вони не для Зеленського старються, а більше для України.
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Порошенко выходит ни при чем
Дело в Украине
Неужели дошло?
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Порошенко створив імідж на міжнародній арені і тепер вони з нами рахуються.
ЗЕ може все зіпсувати.
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Да-да, так считаются с шоколадным имиджмейкером что РФ сегодня в Совет Европы вернули
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росія ж не сидить склавши ручки, вона купляє політиків
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а я їх рахувала ?
напевно, достатньо
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Ну вы же заявляете что он всех подкупил - все дело только в этом
Значит должны знать сколько у него денег и сколько кому дал
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а чому ваша Меркель будує ПП2 ?
росія нічого не пообіцяла ?
ви не знаєте методів русні ? На інавгурації Зеленського ЄС представлятиме віце-президент Єврокомісії Шефчович - Цензор.НЕТ 1512
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$100 ярдов только по самым скромным подсчетам распихано налом по хранилищам в Европе. И это только личных денег. А еще у расейских пенсионеров можно красть безвозмездно в любом количестве.
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Паніко, ці два з німецькими прапорами - вони обидва лалалахтинці.
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а ты сидя на унитазе новости читаешь? наверное в тот момент ты перднул! не вернули, а разрешили принять участие в голосовании на выборах Генсека. если они видят, что в Украине преобладает дебилизм, 73% бы@ла голосует за шута, то почему бы не восстановить паРАШКУ в правах, и не снять санкции. время ваЗЕлина будет описано в истории как народная поговорка- "плыли плыли, а на берегу всрались".
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Ага. Мародер "створив" імідж. Рік тому на Мюнхенській конференції по безпеці Петро робив доповідь порожньому залу.
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Мінстецькі! Скажіть хтось свойому Мародеру, нехай не лізе у внутрішні справи Америки. Бо винуваті будуть усі українці
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Пусть парочку скоморохов и клоунов пришлют - для аутентичности.

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То есть всего лишь разрешили принять участие в голосовании? Ты определись - это ужас ужасный и все пропало
Или «всего лишь разрешили выбрать Генсека»
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Приедут заместители заместителя по вопросам общего из всего общего. На инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 8573

Но вообще- это сигнал Зеленскому, что политикум ЕС пекрасно понимает, кто такой Зеленский. С голограммой не станут говорить, тем более её поздравлять. Будут разговаривать только с хозяевами Зеленского. И не плохо бы что бы СМИ ЕС уделили этому вопросу "Кто хозяин Зеленского" немного места на вторых, третьих полосах газет.
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Кенгурация зебила будет в понедельник - это хорошо
Что они не делают не идут дела видно в понедельник их мама родила
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тебе хорошо - свалил хоть куда-то(((
зачем издеваться то?
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Тролінг рівень бог)))

Уляна Супрун

Важлива інформація для майбутніх батьків та батьків з немовлятами🤱
Можливо, ви чули про важливість контакту між батьками і новонародженою дитиною шкіра-до-шкіри або так званий метод Кенгуру. Він вважається стандартом виходжування передчасно народжених дітей, що має безліч переваг для здоров'я дитини та доведену ефективність. На инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 1440

На инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 3318

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Америка на буратинизацию кого то с Уолта Диснея отправит
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Скажите как его зовуууут? Бу... парам парам пам пам пам..
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на месте уважающих себя депутатов я бы 20 мая в цирк не пошел.
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Депутати, що себе поважають, не будуть мародерити, як Бурбак і шкодити, як фсбшнік Парубій. Насамкінець не чиплялись би за владу з 3%ми довіри, а йшли б на дострокові
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когда уже у запутинских свиноботов перестанет подгорать?
после того пепа со своей шоблой пролетит на парламентских?
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На інавгурації Зеленського ЄС представлятиме віце-президент Єврокомісії Шефчович - Цензор.НЕТ 7924Юрій Каракай‏ @karakay67 4 ч.4 часа назад
Коли оборонці зі стін фортеці вже бачили перемогу, з веселим реготом бидло відчинило головні ворота.
Падіння цитаделі відбулося в той момент, коли навіть ворог втратив сподівання і був готовий відступити.


На інавгурації Зеленського ЄС представлятиме віце-президент Єврокомісії Шефчович - Цензор.НЕТ 8953 🇺🇦 ysv0511‏ @ysv0511 2 ч.2 часа назад
В ответ @karakay67 @____tshp______

Причому бидло, яке в обороні фортеці не приймало жодної участі.
Це бидло просто "устало", що їх захисники якось невесело виглядають.
А в цей час на захищеній площі якраз виступав кумедний блазень...
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Та ладно! У військах Зєля, а не Мародер, набрав більший відсоток, ніж вцілому по Україні.
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І давайте, будь ласка, не ділити українців на "Иліту" і "зебілів". Більшість є більшість і її право має залишатись.
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уровень представительства серьёзный... На інавгурації Зеленського ЄС представлятиме віце-президент Єврокомісії Шефчович - Цензор.НЕТ 2680
ну,ничо,а ведь могли и начальника транспортного цеха прислать..
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зеленському обов'язково треба перевірити листки в біблії до того, барига міг просто від природної жадібності половину підмінити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович
 
 
 
 
 
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