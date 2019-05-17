 На инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Об этом сообщили в пятницу в Брюсселе в Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"От ЕС будет вице-президент Шефчович", – сказали в Еврокомиссии.
Накануне глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли не смог ответить журналистам на вопрос о том, кто будет представлять ЕС на инаугурации. "Кто-то приедет", – сказал он.
Напомним, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского назначена на 20 мая.
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16 мая действующий президент Петр Порошенко создал оргкомитет по проведению инаугурации и подписал указ "Об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины".
Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал создание оргкомитета "еще одним признаком цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике".
Также на Цензор.НЕТ: В преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко
Дело в Украине
Неужели дошло?
ЗЕ може все зіпсувати.
напевно, достатньо
Значит должны знать сколько у него денег и сколько кому дал
росія нічого не пообіцяла ?
ви не знаєте методів русні ?
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Мінстецькі! Скажіть хтось свойому Мародеру, нехай не лізе у внутрішні справи Америки. Бо винуваті будуть усі українці
Или «всего лишь разрешили выбрать Генсека»
Но вообще- это сигнал Зеленскому, что политикум ЕС пекрасно понимает, кто такой Зеленский. С голограммой не станут говорить, тем более её поздравлять. Будут разговаривать только с хозяевами Зеленского. И не плохо бы что бы СМИ ЕС уделили этому вопросу "Кто хозяин Зеленского" немного места на вторых, третьих полосах газет.
Что они не делают не идут дела видно в понедельник их мама родила
зачем издеваться то?
Уляна Супрун
Важлива інформація для майбутніх батьків та батьків з немовлятами🤱
Можливо, ви чули про важливість контакту між батьками і новонародженою дитиною шкіра-до-шкіри або так званий метод Кенгуру. Він вважається стандартом виходжування передчасно народжених дітей, що має безліч переваг для здоров'я дитини та доведену ефективність.
после того пепа со своей шоблой пролетит на парламентских?
Коли оборонці зі стін фортеці вже бачили перемогу, з веселим реготом бидло відчинило головні ворота.
Падіння цитаделі відбулося в той момент, коли навіть ворог втратив сподівання і був готовий відступити.
🇺🇦 ysv0511 @ysv0511 2 ч.2 часа назад
В ответ @karakay67 @____tshp______
Причому бидло, яке в обороні фортеці не приймало жодної участі.
Це бидло просто "устало", що їх захисники якось невесело виглядають.
А в цей час на захищеній площі якраз виступав кумедний блазень...
ну,ничо,а ведь могли и начальника транспортного цеха прислать..