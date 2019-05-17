 На инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Об этом сообщили в пятницу в Брюсселе в Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"От ЕС будет вице-президент Шефчович", – сказали в Еврокомиссии.

Накануне глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли не смог ответить журналистам на вопрос о том, кто будет представлять ЕС на инаугурации. "Кто-то приедет", – сказал он.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского назначена на 20 мая.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес

16 мая действующий президент Петр Порошенко создал оргкомитет по проведению инаугурации и подписал указ "Об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины".

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал создание оргкомитета "еще одним признаком цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике".

Также на Цензор.НЕТ: В преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко