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Все про:Евросоюз (12433) Йозвяк (18)

 Украинцам с российскими паспортами могут запретить въезд в ЕС, - Йозвяк

В Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", – написал журналист.

Также послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией. По информации Йозвяка, пока только 7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Также на Цензор.НЕТ: Вопросы Украины европейские политики рассматривают только сквозь призму своих интересов, - Борислав Береза об отказе ЕС вводить санкции против РФ

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3127404
 
   
 Топ комментарии
 
Украинцам с российскими паспортами могут запретить..

Но это только если эти дебилы будут ехать по этим расейским паспортам. Но они не идиоты и будут ехать по своим украинским. Так точно как крымчане на первом посту показывают русский паспорт, а на втором - украинский. No problem.
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а кто им выдал новый паспорт, ну ок, выдали законно, так реально есть. Но у вас не разрешенно двойное гражданство, вот и лишайте их своего гражданство и список таких в базу данных. Очень просто, только надо самим вам начинать действовать.
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вопрос в другом - как сепарье даунбаское и антиукраинцы прокацапские пользуются нашим Украинским ЗП...
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Украинцам с российскими паспортами могут запретить..

Но это только если эти дебилы будут ехать по этим расейским паспортам. Но они не идиоты и будут ехать по своим украинским. Так точно как крымчане на первом посту показывают русский паспорт, а на втором - украинский. No problem.
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Та то такє....Вони й так далі Дамбаса і ростовськоі губерніі нікуда у житті не іздили , ім та Єуропа до дупи.
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бо в Еуропе опасные ,подстерегающие на каждом шагу геи и НАТОвский сапох готовый всегда дать по рылу. После таких ужасов любой уважающий себя лугандон никуда кроме ростова не поедет
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100% )))я на вулицю тут без щмайсера не вихожу і то в день !)
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что обязаны и на основание чего? с Крымом ясно - выдали в Крыму, значит противоправно, а в этом случие, что тут не законное? Существо само добровольно записывается в стадо крепостных - почему их ограничивать в этом вопросе!
Да ещё - в ЕС представителям необходим заграничный паспорт а не фуйня с ограничеными возможностями.
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А как они узнают? Им что, Раша списки выдаст?
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Так это у нас ни один чиновник в ЕС не выедет
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с чинуш надо и начинать а не с простых бедняков
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Зачем простым беднякам с российскими паспортами ЕС.
Безвиз - это происки преступной Порошенковской власти - и потому нефиг.
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НЕ ЗАБУДЬ ПРО ГЕНОЦИД ТАРИФОВ РОТЕРДАМ
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А какой "РОТЕРДАМ" ? Тот что с одной "Т" или двумя?
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Ви мабуть хотіли написати з даунбаського прокацапського бидло-люмпену, а не бідняків?
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агалтелые русафобы с асобым кащунством. Українцям з російськими паспортами можуть заборонити в'їзд в ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1732
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Ну вообще то правильнее говорить "с особым цинизмом", но и так можно.
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тут трудно найти законное основание для не разрешение прибытия в ЕС, особенно если не просто трепать языком а понять, что предъявляет заграничный паспорт а не какую то уйню с отметкой об ограниченных возможностей.
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Законное обоснование такое, что безвиз для граждан Украины, а не России.
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это курам на смех. Человек предъявляет биометрический паспорт Украины - и все, его пустят.
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Та да, но там могут иметь доступ к базе данных тех кто получил российский паспорт. Они ведь там не лохи. К тому же ну очень пунктуальны.
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официальный доступ к базе данных Раши? Это фантастика.
А всякие "неофициальные" источники они применять не имеют права.
Йозвяк имел в виду другое - ежели кто из дамбасян получит расейский паспорт, потом загран расейский, сделает в него визу - то при пересечении границы, если указан орган выдачи в Домбабве или Луганде - их не будут пускать. Но вото только загвоздка - у дамбасян украинские биометрические паспорта, им даром не надо расейский загранник да еще и визы получать.
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СБУ уже заявила, что у них будут списки. Так что всё получится.
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СБУ причем к европейским пограничникам?
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и что? если он гражданин Украины и вы им выдали новый паспорт, то имеет по Украинскому заехать в ЕС, но это тоже временно, ведь работа о приостановление безвиза для Украины продолжается, ну так, чуть есть сделать что то по приколу - так что прикольные радости рродолжается.
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Цитирую:
украинцы с российскими паспортами - это уже НЕ украинцы...это кто угодно...но не украинцы
поэтому, если есть законные основания не впускать новопредставившихся сруцких - не впускайте
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глупости не пиши, персона с двойным гражданством имеет все права граждан обоих стран.
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в Украине пока... запрещено двойное гражданство.. (официально...)
и принимая на душу))) паспорт раши, украинский внутренний паспорт скорее всего отберут
другое дело - закордонный...его спрячут по-глубже, чтоб иметь возможность шастать еще где-то, кроме сраши... вот это и есть предмет спора - пускать ли таких - то ли украинцев то ли сруцких - в Европу (я лично понял так)))))
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Тут и спорить не о чем. Ясно, что не пускать.
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ну так если вы лишили кого то гражданства - вы должны предьявить список тех существ, мы не можем знать - кого лишили кого нет, так что с нас нет спроса в этом.
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В Украине нет двойного гражданства.
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боже мой, ты не то что немножко умный, ок, чтоб не нагрубить - прочти выше что сказано.
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украинцы с российскими паспортами - это уже НЕ украинцы...это кто угодно...но не украинцы
поэтому, если есть законные основания не впускать новопредставившихся сруцких - не впускайте..
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какие основания, права представляется по паспорту законно выданному, так что - и ещё, срусня не может заехать официально по их местному паспорту, нужен заграничный - видишь, это автор текста хотел бури но пшик получился, он не в состояние понять, что по той уйне они и так не может заехать в ЕС.
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Украинцам с российскими паспортами могут запретить въезд в ЕС, - Йозвяк

..................
не "можуть", а це той мінімум, який необхідно зробити.
Але ж і Україна, в свою, мабуть чи не в першу чергу, повинна прийняти закон про автоматичну втрату громадянства тими особами, які взяли сьогодні паспорт країни-агресора. Тоді і у ЄС буде законна підстава не пускати до себе таких осіб.
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А они и не будут по рашенским ехать! У них укратнские никто не забирает.Нахрена чухню нести
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нужно создать единый реестр, что бы они этого не делали по украинским паспортам.
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а кто им выдал новый паспорт, ну ок, выдали законно, так реально есть. Но у вас не разрешенно двойное гражданство, вот и лишайте их своего гражданство и список таких в базу данных. Очень просто, только надо самим вам начинать действовать.
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еще лучше передать в базу Интрпола, как преступников.
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Для нищих жителей ОРДЛО это не беда им и Россия счастье.
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як на мене, це ваще якийсь нонсенс--українці з кацапськими паспортами. паспорт країни ворога №1 круче американського.
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Нужно чтобы СБУ предоставила в ЕС список тех кто получил паспорт ското-*********.
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Зачем донецким шахтерам эта проклятая Европа?Всё что им надо есть и в Донецке-мивина и дешевая водка
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Запретить могут запросто!
А вот проконтролировать - проблема. Не будет ЕС переделывать схему допуска иностранцев под нужды отдельных стран.
Особенно, если учесть, что для большинства стран ЕС двойное гражданство законно.
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да их СБУ должно проводить до границы с конфискацией квартиры и имущества.
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