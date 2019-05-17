 Украинцам с российскими паспортами могут запретить въезд в ЕС, - Йозвяк

Об этом сообщил постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", – написал журналист.
Также послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией. По информации Йозвяка, пока только 7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции.
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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
Но это только если эти дебилы будут ехать по этим расейским паспортам. Но они не идиоты и будут ехать по своим украинским. Так точно как крымчане на первом посту показывают русский паспорт, а на втором - украинский. No problem.
Да ещё - в ЕС представителям необходим заграничный паспорт а не фуйня с ограничеными возможностями.
Безвиз - это происки преступной Порошенковской власти - и потому нефиг.
А всякие "неофициальные" источники они применять не имеют права.
Йозвяк имел в виду другое - ежели кто из дамбасян получит расейский паспорт, потом загран расейский, сделает в него визу - то при пересечении границы, если указан орган выдачи в Домбабве или Луганде - их не будут пускать. Но вото только загвоздка - у дамбасян украинские биометрические паспорта, им даром не надо расейский загранник да еще и визы получать.
украинцы с российскими паспортами - это уже НЕ украинцы...это кто угодно...но не украинцы
поэтому, если есть законные основания не впускать новопредставившихся сруцких - не впускайте
и принимая на душу))) паспорт раши, украинский внутренний паспорт скорее всего отберут
другое дело - закордонный...его спрячут по-глубже, чтоб иметь возможность шастать еще где-то, кроме сраши... вот это и есть предмет спора - пускать ли таких - то ли украинцев то ли сруцких - в Европу (я лично понял так)))))
поэтому, если есть законные основания не впускать новопредставившихся сруцких - не впускайте..
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не "можуть", а це той мінімум, який необхідно зробити.
Але ж і Україна, в свою, мабуть чи не в першу чергу, повинна прийняти закон про автоматичну втрату громадянства тими особами, які взяли сьогодні паспорт країни-агресора. Тоді і у ЄС буде законна підстава не пускати до себе таких осіб.
А вот проконтролировать - проблема. Не будет ЕС переделывать схему допуска иностранцев под нужды отдельных стран.
Особенно, если учесть, что для большинства стран ЕС двойное гражданство законно.