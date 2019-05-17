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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Депутаты, покинувшие коалицию из-за неприязни к Порошенко, могут теперь вернуться в нее, - Тетерук

Ранее причиной выхода депутатов и политсил из коалиции была личная неприязнь к Петру Порошенко. Теперь же при новом президенте нет оснований для того, чтобы они не вернулись в коалицию.

Об этом журналистам сказал первый замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Тетерук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ранее единственной причиной выхода из коалиции была личная позиция против президента Петра Порошенко. Теперь Порошенко передает свои полномочия Зеленскому и я не вижу оснований для того, чтобы депутаты, покинувшие коалицию, вернулись в нее", - сказал нардеп.

Также Тетерук уверен, что "Народный фронт" будет поддерживать инициативы нового президента направленные на развитие страны. В частности, это касается вопросов национальной безопасности и внешней политики.

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По поводу судьбы правительства, Тетерук сказал, что "Народный фронт" гордится министрами, которых он делегировал.

"Каждый министр от "Народного фронта" достойно занимает свой пост и показывает качественную работу, невзирая на огромную инфоволну, направленную против репутации "Народного фронта". Именно позиция "Народного фронта" спасала Украину с 2014 года и до сегодняшнего дня. Мы оправдали доверие 2014 года и конвертировали его в защиту Украины. Мы готовы отчитаться за каждый свой шаг. Этого не может себе позволить ни одна другая политсила", - резюмировал нардеп.

Ранее "Народный фронт" вышел из коалиции, призвав к переговорам по созданию новой. После этого спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Раде. Также он объявил о начале периода для консультаций по созданию новой коалиции в Раде.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Вместе с тем, стоит отметить, что при данных обстоятельствах, даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов, которые должны состояться в конце октября 2019 года.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3127403
 
   
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это ЗЕкоманда такие картинки придумывет?
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не, они не рисуют, они голос новоизбранного транслируют... роликовая команда
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а ты - чей проект ?
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Да уж получше будет партии "слуга урода"...получше...
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А я очень рада, что Вакарчук идет на парламентские выборы. Это значит, что Галичина проголосует за него, а Порошенко в Раду не попадет.
Вакарчук - гораздо более значимая и авторитетная фигура, чем Порошенко-бывший президент. Не сможет Петя влиять на Славу.
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Вакарчук вообще дебил после этого, порох всем уже ясно, что полное днище, зачем Славик с ним сотрудничает, после этого рейтинг никогда у него не поднимется.
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Славик пролетает, т.к. лемит на подобные новые лица исчерпан. Всё остальное, только усилит этот пролёт.
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- Возьмите меня! - вопил Паниковский из последних сил, - Я хороший.(c)
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депутаты хватит создавать в Украине дефицит обуви Депутаты, покинувшие коалицию из-за неприязни к Порошенко, могут теперь вернуться в нее, - Тетерук - Цензор.НЕТ 254
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зенлёной, ну или хотя бы салатовой и носки с трусами.
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... а також любителів гри х.м на роялі.. Коаліця прийме всіх..
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Депутаты, покинувшие коалицию из-за неприязни к Порошенко, могут теперь вернуться в нее, - Тетерук - Цензор.НЕТ 3981Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 45 мин.45 минут назад
На Зеленского надеются одни мрази и пид*ры.

Венгры надеются, что он отменит языковой закон, ***** надеется, что он просто перестанет стрелять и сдаст Украину, Коломойский надеется, что он вернет ему Приватбанк.
А вы о ком подумали?

Твоё лицо, когда люди Коломойского пристроились к твоему заду

Депутаты, покинувшие коалицию из-за неприязни к Порошенко, могут теперь вернуться в нее, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8967

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Ну это разве что амнезией заболеть и забыть как НФ в едином порыве с БПП
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Так проблема существования коалиции была только в Петре
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Иди дай еще раз бабе Саше по башке бутылкой ,пригласи в курволицию..... Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8114
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Как же не хочется отрываться от кормушки! ВАЙ-ВАЙ-ВАЙ!!!! А тем более занять место у параши . А ведь многим прийдется.Ну жысть она такая.
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Кролики поздно пить боржом,когда почки сгнили
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Коалиция создается фракциями, а не отдельными депутатами. Раз Порошенко больше не президент, логично распустить фракцию БПП. Тетурук думает, что ее депутаты сейчас побегут во фракцию Зеленского? Слабо верится.
Хотя они почти все бывшие регионалы, им не впервой менять фракцию чтобы остаться у власти.
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вот как это у тебя всё одновременно помещается в одной голове ?

КАК ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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я всегда думал что презик у нас петро - а ты говоришь он
интересно Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6809 Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6809
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***
на лекции по политологии:
- зайдите в любой свинарник... те свиньи, которые у корыта, спокойно лежат, дружелюбно глядят и неторопливо чавкают... а вот те, которых оттерли-оттеснили от корыта.. и которые пытаются пробиться обратно, ужасно и отчаянно верещат... вот, собственно, и все, что вам нужно знать о любой оппозиции...

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Продажные безпринципные барыги все ,без исключения ,и старые и тем более новые калозеленнные
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походу у ваЗЕлина полномочий будет не больше, чем у английской королевы, или чем у додона в Молдове....
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Гражданин Истерук, как много оказывается во власти клоунов! Сотни!
Так вы Зеленского оскорбляли, поскольку конкуренции боитесь? ))))))))
"В очередь, суки, в очередь!"(с) В смысле - все на выборы! Бегом марш!
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а то шо ?

с дивана встанешь ?
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Почему оскорбляли? А разве Зеля не клоун?
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не розумыю, чому росыяни так стидаються свого прапора, так покажыть звыдки ви такы умные?
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пора вчити гуцульські і бойківські Коломийки
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Коломия не помия,
Коломия місто....
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обі то важко буде, бо не знаєш української.... почитай/послухай карпатські Коломийки....ти хоч знаєш , що то таке? Ну, як ваші частушки... приблизно
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Частушки у тебя в голове,соевый,выпей бояры и не грусти,скоро рошенки перестанут давать,вот и переобуешься,еще и ***** соснешь
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а далі що писати будеш? вже знаєш?
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які розумні наші народні депутати і взагалі влада коли їм треба. були б вони такі розумні задля держави і народу. "обклали" нового президента щоб не розпустив парламент. а може воно все і до кращого і не треба її розпускати. тихіше їдеш далі будеш.
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Три хода сделать депутатам. Создать коалицию "импичмента". Принять закон. Подписать закон через Парубия. Опубликовать закон. Далее всё сделать по закону. И идите на каникулы до выборов в ВРУ и президентских. И не плохо бы закон "Ответственность лиц избранных на выборах через технологии и манипуляции"
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О, украинский брут нарисовался. Кто б сомневался...
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Сейчас начнётся морализаторство из всех щелей ВР. Хор воров и проституток будут нас учить, как Родину любить. Сгиньте уже, бездари, и идите в службу занятости, ибо работать, как люди вы не научились.
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Тетерук и гаврилюк -два дебіла велика сила. Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8898
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Там людей вменяемых едва три десятка наберётся. Остальные - заробитчане политические, или шлюхи, короче.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты, покинувшие коалицию из-за неприязни к Порошенко, могут теперь вернуться в нее, - Тетерук
 
 
 
 
 
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