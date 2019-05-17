 Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Как сообщили в ведомстве, очередное судебное заседание по делу несправедливо обвиненного гвардейца пройдет сегодня, 17 мая, в городе Павия (Италия).
Будут допрошены свидетели защиты: и.о. командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николай Балан и четверо сослуживцев-гвардейцев Виталия Маркива.
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков так же будет присутствовать в зале суда для того, чтобы выразить поддержку украинскому военнослужащему и предоставить все необходимые доказательства его невиновности.
"Я уверен в невиновности Виталия Маркива и именно поэтому я сегодня здесь. Несмотря на то, что у нас в Украине прекратила существование парламентская коалиция и в понедельник инаугурация Президента Украины. Для нас это важно. Это наш солдат и мы его не оставим. Я с уважением отношусь к итальянскому суду, я здесь не для того, чтобы давить, а для того, чтобы предоставить информацию. И министерство внутренних дел, и министерство иностранных дел Италии способствуют этому визиту", - подчеркнул Аваков.
Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 г. во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами И.Гиркина в городе Славянск Донецкой области.
Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.
И Аваков поступил правильно, даже с точки зрения моральной поддержки.
Огнестрельное оружие это автомат,а позиция "Карачун" находится в 2 ух километрах от места гибели Рокелли.
Следовательно Маркив находился в двух местах одновременно.
Это европейское правосудие.
Новость о задержании Маркива вызвала в Италии нешуточный резонанс. На следующий день после задержания это событие вошло в число топовых новостей всех без исключения основных средств массовой информации на Апеннинах. Стоит отметить, что изложение новости было далеко от принципов журналистской этики. Вместо слова "подозреваемый", которое является уместным в этом случае, газеты пестрели заголовками типа: "Задержан убийца", "Киллер Рокелли арестован".
Но больше всего отличился сюжет в вечернем выпуске новостей на Первом общенациональном государственном телеканале RAI UNO, когда журналистка, сознательно неправильно переведя слова Маркива с интервью о событиях на Майдане для одного из украинских каналов, вложила в его уста слова, которых он не говорил, о расстреле гражданских в зоне АТО, создавая таким родом образ безжалостного убийцы. Этому сюжету итальянская редакция СтопФейк посвятила отдельную статью, разобрав по частям всю ложную информацию. В общем без суда и следствия у зрителей в течение всего дня, 1 июля, итальянскими СМИ формировалось общественное мнение о Виталии как о безжалостном и жестоком убийце.
Вместо того что бы задавать риторические вопросы итальянскому правосудию на цензоре лучше поинтересуйся "показаниями свидетелей" которые есть в открытом доступе.
Там они уточняют из какого "огнестрельного оружия" якобы стрелял Маркив.
По утверждению обвинения Маркив имел два вида оружия разной дальности и из них обстреливал журналистов,следовательно одновременно находился в разных местах: на горе и в бронепоезде(где была позиция бунтарей- ихтамнетов).
Судья не обращает на это внимание еще с того первого заседания,когда избиралась мера пресечения.
Следовательно Маркив уже два года незаконно находится под стражей.
Это европейское правосудие.
еализация международно-правового стандарта обоснованности подозрения при избрании судом меры пресечения в виде заключения под стражу.
Изучай.
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:
с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения ....
Не стыдно?
Нет?
Или он риторический?
А вопрос том, что если журналист сознательно полез на линию огня, делать потом кого то виноватым в принципе глупая затея.
С таким же успехом ножно стать на шпалы, а потом обвинять водителя поезда в убийстве.
Это противоречит физическим законам и не может быть рассмотрено в суде,разве только если в итальянском,тогда ладно)))
Здесь претензии наступившего на швабру к производителю швабр, а твоя позиция - это попытка доказать, что швабра не могла ударить по лбу
Аваков доказать что не убивал?
А вы точно "знаток континентального права"?
Государственное обвинение.
Оно и должно доказывать что Маркив убил журналиста.
Лично у меня как у лица не заинтересованного возникли бы вопросы кто же все таки стрелял из автомата,потому что очевидно что Маркив находясь на горе не мог этого сделать.
Но судья не может себе такого позволить потому что тогда рушится версия о криминальной умышленной цели Маркива убить журналиста.
Потому что с расстояния двух километров он не мог идентифицировать его как журналиста.
Поэтому тут все шито белыми нитками и плохо пахнет.
Потом будем обсуждать то что тебе пока не совсем понятно.
Обвинение может утверждать, что угодно - вплоть до того, что Маркив лично Христа распинал!
Не стыдно?
Нет?
Но нет - Маркива арестовали и дло довели до суда.
так что я впервые за много лет хвалю Авакова.
Да, нужно сделать все от нас зависящее, чтобы вытащить парня. А потом поддержать подачу в ЕСПЧ против Италии за то что продержало ДВА ГОДА по абсурдному обвинению.
а не пошел бы ты в дупу, юрист куев.
Немчика, у которого Бутусов недавно интервю брал тоже ждут неприятности. Обратно в Германию дорога закрыта.
Наемничество тут причем?
Так как он гражданин Украины он не может быть не заинтересованным лицом,значит не подпадает под определение наемник.
А по его причастности к гибели журналистов доказательств нет,даже напротив все очевидно шито белыми нитками.
Дело политическое и плохо пахнет,но итальянцы считают что им этот запах идет)))