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Все про:Аваков (2792) Италия (880) МВД (7848) суд (22127) Маркив (33)

 Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии. ФОТОрепортаж

Глава МВД Арсен Аваков прибыл в Италию на судебное заседание по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как сообщили в ведомстве, очередное судебное заседание по делу несправедливо обвиненного гвардейца пройдет сегодня, 17 мая, в городе Павия (Италия).  

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 01

Будут допрошены свидетели защиты: и.о. командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николай Балан и четверо сослуживцев-гвардейцев Виталия Маркива.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководство Нацгвардии готово свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива, - Аваков. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков так же будет присутствовать в зале суда для того, чтобы выразить поддержку украинскому военнослужащему и предоставить все необходимые доказательства его невиновности.

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 02

"Я уверен в невиновности Виталия Маркива и именно поэтому я сегодня здесь. Несмотря на то, что у нас в Украине прекратила существование парламентская коалиция и в понедельник инаугурация Президента Украины. Для нас это важно. Это наш солдат и мы его не оставим. Я с уважением отношусь к итальянскому суду, я здесь не для того, чтобы давить, а для того, чтобы предоставить информацию. И министерство внутренних дел, и министерство иностранных дел Италии способствуют этому визиту", - подчеркнул Аваков.

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 03

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 г. во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами И.Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 04

Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 05
Фото: сайт МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3127398
 
   
 Топ комментарии
 
долбаные кацапы и их прикормленная европейская шестерня..
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Украина своих не бросает, в отличие от хуйловской мокшинской педерации!!!
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Пусть сторона обвинения предъявит суду осколки мины, извлечённые из тела Рокелли и других раненых во время обстрела, на которых выгравировано: "Цю міну спорядив, зарядив і випустив я, Марків, власноручно...".
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Украина своих не бросает, в отличие от ********** мокшинской *********!!!
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долбаные кацапы и их прикормленная европейская шестерня..
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Пусть сторона обвинения предъявит суду осколки мины, извлечённые из тела Рокелли и других раненых во время обстрела, на которых выгравировано: "Цю міну спорядив, зарядив і випустив я, Марків, власноручно...".
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Европейское правосудие не занимается такими не нужными вещами.
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А чем оно "занимается"? "пустопорожними, голословными обвинениями?... На чём же оно базируется, обвиняя человека в убийстве, любопытно узнать? Может, что-то новое узнаю, ты мне "Америку откроешь"... Вещественные доказательства, напрямую связанные с совершением убийства - это наиболее серьёзные вещи в данном случае...
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Вы правильно написали. Итальянское правосудие - оно такое. Случаи, когда человека держат за решеткой без оснований там вовсе не редкость, а судебные дела могут тянуться очень долго. И никаких претензий не предъявишь - ну расследуют же, а расследовать могут долго и нудно. Процесс чисто политический.

И Аваков поступил правильно, даже с точки зрения моральной поддержки.
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Невже суду недостатньо офіційної бумаги від Нацгвардії, що на озброєнні підрозділу Марківа не було мінометів?
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Согласно материалам дела: "Имея в качестве базы позиции на склоне "Карачун" и руководствуясь нарочной криминальной целью, спровоцировал смерть итальянского гражданина Андреа Роккелли, используя против последнего (и против всех тех, с кем последний проводил фоторепортаж на местности) сначала многочисленные выстрелы из огнестрельного оружия, а затем, после того, как Роккелли спрятался в небольшом овраге, с целью спасти свою жизнь, выпустил 20 выстрелов из миномета по его хранилищу, прицеливаясь таким образом, чтобы точнее поразить цель, и попасть в Андреа Роккелли, который вследствие этого был убит вместе со своим российским коллегой Андреем Мироновым, а также тяжело ранить французского журналиста Вильяма Роглона и двух других лиц украинской национальности, которых нет возможности идентифицировать".

Огнестрельное оружие это автомат,а позиция "Карачун" находится в 2 ух километрах от места гибели Рокелли.
Следовательно Маркив находился в двух местах одновременно.
Это европейское правосудие.
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И вишенка на тортик о европейских жуоналистских стандартах.
Новость о задержании Маркива вызвала в Италии нешуточный резонанс. На следующий день после задержания это событие вошло в число топовых новостей всех без исключения основных средств массовой информации на Апеннинах. Стоит отметить, что изложение новости было далеко от принципов журналистской этики. Вместо слова "подозреваемый", которое является уместным в этом случае, газеты пестрели заголовками типа: "Задержан убийца", "Киллер Рокелли арестован".

Но больше всего отличился сюжет в вечернем выпуске новостей на Первом общенациональном государственном телеканале RAI UNO, когда журналистка, сознательно неправильно переведя слова Маркива с интервью о событиях на Майдане для одного из украинских каналов, вложила в его уста слова, которых он не говорил, о расстреле гражданских в зоне АТО, создавая таким родом образ безжалостного убийцы. Этому сюжету итальянская редакция СтопФейк посвятила отдельную статью, разобрав по частям всю ложную информацию. В общем без суда и следствия у зрителей в течение всего дня, 1 июля, итальянскими СМИ формировалось общественное мнение о Виталии как о безжалостном и жестоком убийце.
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Бестолочь, понятие "огнестрельное оружие" охватывает ВСЕ виды оружия, в которых производится метание снаряда при помощи газов, возникших в результате воспламеняющегося в стволе метательного вещества... Орудия линкора, калибра 408 мм - тоже "огнестрельное оружие"...
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Сам ты бестолочь.
Вместо того что бы задавать риторические вопросы итальянскому правосудию на цензоре лучше поинтересуйся "показаниями свидетелей" которые есть в открытом доступе.
Там они уточняют из какого "огнестрельного оружия" якобы стрелял Маркив.
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Ну и что тут такого? Это вполне законный вопрос при рассмотрении дела об убийстве - установить, "Имел-ли обвиняемый, в своём распоряжении, огнестрельное оружие конкретного типа, калибра и боеприпасы к нему? Имел-ли возможность произвести выстрел? Имеет ли данный тип оружия, по своим ТТХ, доставить снаряд определённого типа на то расстояние, откуда, предположительно, велась стрельба?..."Аваков тоже будет об этом говорить... И предоставлять документы, согласно которым будут получены ответы отрицательные... Может быть, на все три вопроса... И обвинение "рассыпется"... Но это должен установить СУД, в судебном заседании, а не "балабол" на форуме...
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Ты не внимателен.
По утверждению обвинения Маркив имел два вида оружия разной дальности и из них обстреливал журналистов,следовательно одновременно находился в разных местах: на горе и в бронепоезде(где была позиция бунтарей- ихтамнетов).
Судья не обращает на это внимание еще с того первого заседания,когда избиралась мера пресечения.
Следовательно Маркив уже два года незаконно находится под стражей.
Это европейское правосудие.
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Слушай, да иди ты в жопу! Обвинение может утверждать, что угодно - вплоть до того, что Маркив лично Христа распинал! Но, пока не закончено судебное следствие, пока не прозвучали речи стороны обвинения и стороны защиты в прениях, это - болтовня!!! А на что обращает внимание суд - ни тебе, ни мне, неизвестно...(Кстати, любой военнослужащий способен иметь не только "два вида оружия разной дальности", но и три, и четыре, и больше... Например, нож, автомат, пистолет, ручные гранаты, гранаты для "подствольника", и артиллерийское орудие... И всё - в одних руках, и всё - "для разных расстояний"... А где именно он находился в тот или иной момент, на каком расстоянии, из какого оружия стрелял, и куда именно - пусть устанавливает суд... Именно для этого он там и заседает...).
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А ты точно "знаток континентального права"?
еализация международно-правового стандарта обоснованности подозрения при избрании судом меры пресечения в виде заключения под стражу.
Изучай.
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Когда я ЭТО изучал, ты манную кашу по "слюнявчику" размазывал...
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Статья 5 - Право на свободу и личную неприкосновенность

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:

с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения ....

Не стыдно?
Нет?
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Алиночка, ВСЁ современное законодательство континентальной Европы (включая и страны бывшего СССР), создано на основании законодательства, созданного в постреволюционной Франции (так называемый "Кодекс Наполеона"). А оно создано на основе "римского права"... Поэтому принципы судебного процесса общи для всех европейских стран... И преподают его во всех перечисленных странах, практически, одинаково... Различия только в "частностях", касающихся особенностей того или иного государства или нации... Поэтому я и не "махаю шашкой", а трезво рассуждаю...
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На каком основании??? Рокелли находился на территории НЕ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ Украине НЕЗАКОННО без разрешения украинских властей и сдох как собака за кацапский мир!
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Да все это в Италии прекрасно понимают. Но им нужна эта шумиха, чтобы как можно более дискредитировть Украину и снять санкции с кацапстана.
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Стоять, Зорька! Вы О ЧЁМ? Тут спор о том, КАКИМИ доказательствами виновности Маркива располагает сторона обвинения, и являются-ли вещественные доказательства (в частности, "осколки с надписью"), существенными доказательствами... Я, в отличие от "знатока юриспруденции","чтеца", обладаю пониманием судебного процесса в континентальном праве, поэтому и ставлю подобные вопросы... Тут вопрос не в том, имел право Рокелли там находиться, а имел-ли возможность Маркив стрелять, стрелял-ли, и от его-ли личных действий погиб человек... Вот что существенно, в данном случае... А потом уже будем рассматривать другие вещи - было-ли это "умышленным убийством", "убийством по неосторожности", "несчастным случаем", или "казусом"... (Но это только тогда, когда докажут причастность Маркива к гибели Рокелли).
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И кому вы ставите этот вопрос "знаток континентального права"?
Или он риторический?
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Ты тоже не газуй, многое тоже зависит от постановки вопроса.
А вопрос том, что если журналист сознательно полез на линию огня, делать потом кого то виноватым в принципе глупая затея.
С таким же успехом ножно стать на шпалы, а потом обвинять водителя поезда в убийстве.
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"Газует" тут шобло, ни хрена не разбирающееся в судебном процессе... А я этот механизм знаю "изнутри", потому что и учил его, и участвовал в нём, неоднократно... И знаю, КАК он действует... Вы попривыкали, при "совке", что если суд - обязательно должно быть осуждение, обязательно должен быть виновный... Не понимаете, что СУД - это процесс разбирательства, насколько права сторона обвинения, насколько тяжко обвинение, и имеет ли оно место вообще... Это "спор двух сторон", а судья - независимое лицо, определяющее правоту обоих сторон и доказанность их доводов...
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Какое же это независимое лицо если по его мнению Маркив одновременно находился в двух местах:на горе откуда вел артелиристский огонь и в двух километрах от горы откуда стрелял из огнестрельного оружия.
Это противоречит физическим законам и не может быть рассмотрено в суде,разве только если в итальянском,тогда ладно)))
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Это судья такое заявил? "Пацан в коротких штанишках"! СУДЬЯ, до приговора, НИЧЕГО заявлять не может!!! Он может выслушивать стороны, задавать вопросы, руководить, как "администратор", судебным процессом... Но своё мнение он высказывать не может! ... Потому как сторона, интересы которой будут, в данном случае, ущемлены, сразу же заявит о "заангажированности " суда, его заинтересованности в результатах процесса, заявит жалобу - отвод судье, по этим причинам...Судебный процесс будет остановлен, дело у судьи будет отобрано и назначено к новому рассмотрению, в ином составе суда... (А у судьи будут "проблемы" - вплоть до лишения судейской мантии).
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Для разбирательства нужны основания.
Здесь претензии наступившего на швабру к производителю швабр, а твоя позиция - это попытка доказать, что швабра не могла ударить по лбу
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"Основанием" для судебного разбирательства (и в Украине - тоже), являются материалы досудебного следствия, собранные уполномоченным государством органом. А поводом к этому следствию, может быть заявление какого угодно лица, сообщающего о деянии, имеющего признаки преступления... В данном случае имеется заявление журналиста. На его основании были собраны доказательства виновности. Насколько они весомы, и обоснованны, оценивает суд... А про "швабру" рассказывайте "тёте Фросе", на лавочке у подъезда...
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Рокеллі вбило осколами міни? Осколками міни. У Марківа (чи його підрозділі) був міномет? Ні! Які ще можуть бути питання?
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Вот именно для этого Аваков и поехал в Италию... ДОКАЗАТЬ ЭТО!!!
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Т.е. это не Италия должна доказывать что Маркив убил Роккелли,а наоборот?
Аваков доказать что не убивал?
А вы точно "знаток континентального права"?
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Слушай, а как у тебя с логикой? Аваков поехал, чтобы доказать невиновность Маркива, опираясь на доказательства, имеющиеся у него... Не "Италия" написала заявление, не "Италия" обвиняет Маркива в убийстве. Обвиняют конкретные люди... Дело суда - выслушав обе стороны, установить доказанность обвинения... Если сторона обвинения это доказать не сможет, Маркив будет оправдан... Одним из доказательств будут и свидетельские показания Авакова, как "верхнего" командира того подразделения, в котором служил Маркив...
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Италия обвиняет.
Государственное обвинение.
Оно и должно доказывать что Маркив убил журналиста.
Лично у меня как у лица не заинтересованного возникли бы вопросы кто же все таки стрелял из автомата,потому что очевидно что Маркив находясь на горе не мог этого сделать.
Но судья не может себе такого позволить потому что тогда рушится версия о криминальной умышленной цели Маркива убить журналиста.
Потому что с расстояния двух километров он не мог идентифицировать его как журналиста.
Поэтому тут все шито белыми нитками и плохо пахнет.
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Слушай, ты уже вернулся оттуда, куда я тебя "послал"? Так сходи ещё раз...Наш разговор напоминает беседу первоклассника со студентом фихтеха, об основах квантовой физики... Ты не понимаешь самих основ судебного разбирательства, не знаешь процесса... Это всё равно, что объяснять слепому от рождения, что такое солнце... Завязывай, а то будешь "послан" и в "другие места"...
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Изучай континентальное право проффесор.
Потом будем обсуждать то что тебе пока не совсем понятно.
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Давай, давай, "Катон-старший"... Афедрон тебя уже заждался...
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относительно международно-правового стандарта обоснованности подозрения, который суды обязаны учитывать при принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или продлении срока действия таковой. Автор исследует имеющиеся подходы, содержащиеся в отечественной доктрине уголовно-процессуального права применительно к соотношению понятий «обоснованность обвинения» и «обоснованность подозрения», «разумность подозрения». На основе анализа результатов изучения судебной практики формулируются различные уровни доказанности и убедительности фактов, подтверждающих обоснованность подозрения.

Обвинение может утверждать, что угодно - вплоть до того, что Маркив лично Христа распинал!

Не стыдно?
Нет?
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Я не понял - мы тут, битый час,обсуждали "обоснованность обвинения", или "обоснованность избрания меры пресечения"? Ну, мальчик, ты и дурак...Процитировал выдержку из какого-то пособия по уголовному процессу, и думаешь, что меня "сразил"? Ты же второе сейчас доказываешь, а не первое!!!
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чтец, по вашему, Украине нужно забить на попытки усилить позицию защиты, и ждать чт скажет итальянское правосудие. Которое, если бы опиралось на голый факт того что журналист не имел манишки ПРЕССА и находясь в зоне боевых действий, не должно было в принципе увидеть состава преступления в этом деле.

Но нет - Маркива арестовали и дло довели до суда.

так что я впервые за много лет хвалю Авакова.

Да, нужно сделать все от нас зависящее, чтобы вытащить парня. А потом поддержать подачу в ЕСПЧ против Италии за то что продержало ДВА ГОДА по абсурдному обвинению.
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По хорошому ця справа не мала б і до суду дійти - документ з МВС про відсутність мінометів у Марківа передали італійським прокурорам ще на етапі досудового слідства. Справу давно вже мали б закрити...
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Ышшо один "юриспрудент"... И где вы только берётесь? От сырости, что-ли? Да "журналюги"-бы, в клочки порвали орган следствия... Сами же утверждаете, что процесс "политический"!!! Ну так и решили его разрешить высшим порядком - через суд, решение которого намного труднее опротестовать, чем решение досудебного органа...
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поэтому что? Аваков и главком НГУ не должны были ехать в суд защищать Маркива?
а не пошел бы ты в дупу, юрист куев.
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МА-ла-дец!!! Аплодирую стоя... Ты бы хоть в сути полемики разобрался, что-ли, а потом оскорблениями кидался, "куев неюрист"... Я здесь, кроме всего прочего, доказывал и необходимость показаний Авакова в итальянском суде...
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Если не за убийство, то за наёмничество посадят. Урок будет всем с двумя гражданствами не лезть куда не надо.

Немчика, у которого Бутусов недавно интервю брал тоже ждут неприятности. Обратно в Германию дорога закрыта.
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Он гражданин Украины.
Наемничество тут причем?
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В Италии это разрешено.
Так как он гражданин Украины он не может быть не заинтересованным лицом,значит не подпадает под определение наемник.
А по его причастности к гибели журналистов доказательств нет,даже напротив все очевидно шито белыми нитками.
Дело политическое и плохо пахнет,но итальянцы считают что им этот запах идет)))
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А есть ли у него официально украинское гражданство, украинский паспорт? Вот в чем вопрос. Если нет, то дело плохо.
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Он не может быть наемником являясь гражданином Украины и воюя на территории украины и дав присягу на верность Украине.
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Он комбатант, это полностью законно
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Если немцы дают двойное гражданство то в чем солдик виноват то?
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Звиздешь и провокация, в международном праве есть такое понятие как комбатант, это норма для всех стран так шо Зигфрид ничего не нарушал.
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в италии полно гавнюков продажных Аваков бере участь у засіданні суду у справі Марківа в Італії - Цензор.НЕТ 6747
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Один раз уже писал и ещё раз повторюсь дело шито белыми нитками, доказательст НЕТ всё только бла бла бла а на бла бла бла дело не построишь. Италии надо готовится к суду в ЕС по правам человека после того как дело будет выиграно...так как платить за незаконный арест придётся.
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У Украины нету в европе друзей кроме прибалтов и частично поляков, тут про войну нашу никто ни сном ни духом, это не модно зато маразматики типа берлускони и местные нацики типа чинкве стеллы путину очко лижут причмокивая,санкции скорее всего снимут , так шо расчитывать мы можем только на свою армию и патриотизм даже не тратя время на эту лядскую европолитику
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Предвзятость и некомпетентность итальянских судов показал в свое время процесс над ******* Нокс если кто помнит
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эта Харьковская Крыса и бенин халуй должен участвовать в другом суде, за кражы и присвоение гос. земель в Харькове и области, крышевание незаконных строительств и нарко.бизнеса гепы с дУпой.....
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Фашисты остаются фашистами... Я про итальяшек, если что.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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