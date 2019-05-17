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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Байден (413) Луценко (7482) США (14969) Джулиани (12)

 У Луценко нет претензий к Байденам и Бурисме, - Bloomberg

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поставил точку в вопросах правонарушений Джо Байдена и его сына в Украине, несмотря на претензии со стороны адвоката президента Дональда Трампа.

Об этом Луценко заявил изданию Bloomberg, сообщают "Українські Новини".

Вопрос касается дипломатических действий Байдена, в то время как его сын, Хантер Байден, находился в совете директоров Burisma Group - крупнейшей частной газодобывающей компании Украины. Будучи вице-президентом США, Байден-старший поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году, которая, в частности, включала призыв к отставке бывшего Генпрокурора страны Виктора Шокина, пишет издание.

В свою очередь Луценко заявил, что ни Хантер Байден, ни Burisma в настоящем времени не являются объектом расследования. "Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений", - отметил Генпрокурор Украины.

Ранее личный адвокат президента США Руди Джулиани заявлял, что у Джо Байдена возник конфликт интересов, когда он общался с украинскими чиновниками относительно борьбы с коррупцией.

В марте 2016 года Байден якобы поставил ультиматум: Украина не получит миллиард долларов США в виде гарантий по кредитам, если не справится с коррупцией и не уволит генерального прокурора Виктора Шокина.

Луценко сказал Bloomberg, что встречался с Джулиани в январе этого года.

Генеральный прокурор подчеркнул, что нынешнее расследование "никоим образом" не касается Burisma.

"Все дела против Burisma были закрыты. Я не вижу правонарушений среди иностранцев, которые работали на Burisma в Украине", - сказал Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3127397
 
 
 Топ комментарии
 
Что творится в балде этого алкоголика "комсомольца" ??? И это недоразумение генПрокурор недоделанный. Пипец, жесть.
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Ну он думал что можно устроить этот скандал и самому остаться чистеньким
А оно вона как
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Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений", - отметил Генпрокурор Украины Источник: https://censor.net.ua/n3127397

Вначале ездил по ушам Джулиани что Байден шантажировал миллиардом
Теперь пошёл на попятную

И не подаёт в отставку после такого скандала
Ничего
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Зеленскому тоже следует морозить Трампа с его хотелками. Ставить против демократов очень глупо!
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И Козлевич, против своей воли, снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
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Суд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам "ДНР" 10 украинских военных в 2014 году, в результате чего их расстреляли. Николая Бутрименко приговорили к 8 годам заключения, 6 из которых ему зачтут "по закону Савченко".
Луценко отрицает правонарушения в делах бывшего вице-президента США и его сына, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5642
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Савченко виновата, что недоделаннык следователи, прокуроры и судьи 3(!!!) года не могли (сабботировали?) закончить не сильно сложное дело.
И 8 лет за 10 смертей - не сильно мягкий приговор?
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Что творится в балде этого алкоголика "комсомольца" ??? И это недоразумение генПрокурор недоделанный. Пипец, жесть.
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Ну он думал что можно устроить этот скандал и самому остаться чистеньким
А оно вона как
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Луценко заперечує правопорушення в справах колишнього віце-президента США і його сина, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6385 До генплокуЛОЛа без образования дошло, что его в очередной раз поимели. Вот теперь Юга беги, тебя будут иметь с двух сторон, и "слоники", и "ослики"...... Да, бедолага, тебе теперь не позавидуешь..... И прессекритутке свой посоветуй поискать где можно половой тряпкой прикинуться.
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Меня больше всего в этой истории поражает что это делает генпрокурор
Закон порядок репутация
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Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений", - отметил Генпрокурор Украины Источник: https://censor.net.ua/n3127397

Вначале ездил по ушам Джулиани что Байден шантажировал миллиардом
Теперь пошёл на попятную

И не подаёт в отставку после такого скандала
Ничего
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вот это поворот!
По нашим новостям можно подумать, что Украина чуть ли не управляет политикой США, и что в США только и говорят, что об Украине.
А гейпрокурор знатно в галошу сел. Видать, кто-то надоумил, что у Байдена шансы стать президентом примерно во столько раз больше, во сколько раз больше были шансы у Зеленского против Порошенко.
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Ахххх.... Ну что ж вы, Юрий, так... А ведь Трамп ждал от ва именно компромата на Байдена через сына, на Йованович и на весь лагерь демократов в целом. Ведь именно за этим и приезжал Джулиани, именно ради этого и разгорелся весь сыр-бор. Ну зачем вы так? Сначала делаете громогласные заявления, даете интервью, а затем... кукиш с маслом. Нехорошо получается. Луценко заперечує правопорушення в справах колишнього віце-президента США і його сина, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2117
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Вначале он Джулиани долго заливал о том как Байден вмешивался

Вы понимаете, Алина, этот скандал начали не Штаты.
Этот скандал начал Луценко
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Злочевский, когда дело запахло керосином,в 2014 вводит в состав директоров екс-президента Польши Александра Квасневського,сына Байдена и банкира Алана Аптера.Вишенкой на тортик стал ввод в состав директоров,бывшего руководителя Антитерростического центра США Джозеф Кофер Блэк.Последний вообще чел ще той
Джозеф Кофер Блек.Ну и Юга естественно,теперь не может тронуть ни Злочевского ни Бурисму У Луценка немає претензій до Байденів і Бурисми, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8050
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А у народу України є багато питань к Юрику Лу. За 5 років не один резонансний злочин не розкрито, нікого не засуджено та не покарано. Але статки родини Ю. Лу зросли дуже сильно. Мало віриться, що це ні як не пов'язано.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Луценко нет претензий к Байденам и Бурисме, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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