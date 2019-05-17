 Луценко отрицает правонарушения в делах бывшего вице-президента США и его сына, - Bloomberg

Об этом Луценко заявил изданию Bloomberg, сообщают "Українські Новини".
Вопрос касается дипломатических действий Байдена, в то время как его сын, Хантер Байден, находился в совете директоров Burisma Group - крупнейшей частной газодобывающей компании Украины. Будучи вице-президентом США, Байден-старший поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году, которая, в частности, включала призыв к отставке бывшего Генпрокурора страны Виктора Шокина, пишет издание.
В свою очередь Луценко заявил, что ни Хантер Байден, ни Burisma в настоящем времени не являются объектом расследования. "Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений", - отметил Генпрокурор Украины.
Ранее личный адвокат президента США Руди Джулиани заявлял, что у Джо Байдена возник конфликт интересов, когда он общался с украинскими чиновниками относительно борьбы с коррупцией.
В марте 2016 года Байден якобы поставил ультиматум: Украина не получит миллиард долларов США в виде гарантий по кредитам, если не справится с коррупцией и не уволит генерального прокурора Виктора Шокина.
Луценко сказал Bloomberg, что встречался с Джулиани в январе этого года.
Генеральный прокурор подчеркнул, что нынешнее расследование "никоим образом" не касается Burisma.
"Все дела против Burisma были закрыты. Я не вижу правонарушений среди иностранцев, которые работали на Burisma в Украине", - сказал Луценко.
И 8 лет за 10 смертей - не сильно мягкий приговор?
😁
А оно вона как
Закон порядок репутация
Вначале ездил по ушам Джулиани что Байден шантажировал миллиардом
Теперь пошёл на попятную
И не подаёт в отставку после такого скандала
Ничего
По нашим новостям можно подумать, что Украина чуть ли не управляет политикой США, и что в США только и говорят, что об Украине.
А гейпрокурор знатно в галошу сел. Видать, кто-то надоумил, что у Байдена шансы стать президентом примерно во столько раз больше, во сколько раз больше были шансы у Зеленского против Порошенко.
Вы понимаете, Алина, этот скандал начали не Штаты.
Этот скандал начал Луценко