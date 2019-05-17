EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
  2401  132
Все про:Всемирный Банк (325) Приватбанк (469)

 Денационализация "Приватбанка" приведет к прекращению сотрудничества с международными институтами, - Всемирный банк

Если суд примет решение о возвращении "Приватбанка" прежним собственникам, это станет "крайне болезненным" сигналом для инвесторов и поставит крест на сотрудничестве Украины с международными институциями.

Об этом заявил председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в перечень институтов Всемирного банка, Джейсон Палмер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тогда можно будет забыть о международных финансовых институтах в Украине", – сказал Палмер.

В то же время он отметил, что последствия такого решения будут крайне негативными, и выразил сомнение, что суды могут принять подобное решение.

"Это будет настолько болезненный сигнал для инвесторов, что вряд ли это произойдет", – добавил Палмер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

23 апреля судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которая приняла решение о признании незаконной национализацию "Приватбанка", обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного правонарушения. Судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия.

Также на Цензор.НЕТ: $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова

Замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила , что регулятор будет настаивать на повторной национализации ПриватБанка, если отменит предыдущее решение Нацбанка о передаче банка в госсобственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3127396
 
   
 Топ комментарии
 
Ой, хотя Зесептиконам пох лишь бы Пороху насолить.
 показать весь комментарий
 
Входим в зону комфорта для зебилов.
Пристегните ремни и держитесь за поручни.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
вот только это и то редко - а так на рынке уважаемый - дешево и сердито - в магазах пусть живущие поновому отовариаются
 показать весь комментарий
 
 
Рынок тоже выставляет цену с учетом НДС и прочих налогов. Так что думая что ты покупаешь у бабушек и не платишь косвенных налогов может только глупый простачек. Кстати ты ведь не живешь в шалаше без электричества? Та что готовся платить повыше а то Бенины феросплавные заодики убыточные! Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 9711
 показать весь комментарий
 
 
а мне плевать на его заводики, твои и твоего любимого кудряшки пью тоже - а где живу - там живу Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 9730
покупаю у тех бабушек которые торгуют ментовским конрабасом
 показать весь комментарий
 
Крупный специалист в рыночной экономике, да еще и астролог, как много сошлось в одном человеке Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 5544
 показать весь комментарий
 
а мне насрать - я нигде нету)))
ни в базах ни в магазах Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 6702 Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 6702
 показать весь комментарий
 
 
а ты рискни проверить))))) Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 229 Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 229
удачи в этом нелегком деле
 показать весь комментарий
 
Да мне пох но судя по твоим понтам то тебя это коснется в первую очередь. Для тебя и хлебушек будет лакомство!
 показать весь комментарий
 
Если Приват забрали не за Законом, то всегда можно убытки возместить национализацией другой не менее дешевой корпорацией...а там и спирт, и сладости.
 показать весь комментарий
 
 
Приватбанк терпит убытки с 208года. Что значит не законно? Тут кто платит бабки тот и рулит, а все время за ПБ платит бюджет Украины!
 показать весь комментарий
 
 
Так зебилам обещали "канец эпохи биднасти" им пофиг!
 показать весь комментарий
 
 
Так конечно конец эпохи бидности! Раньше гривневым мультимилиардером был Беня а теперь все будут гривневыми мультимиллиардерами будут все!
 показать весь комментарий
 
 
ну вот и сразу 75%населения станут счастливы
 показать весь комментарий
 
 
шота порохня раздухарилась - эй веоикорошенцы-опущенцы - на всех ******** виллы в испании не хватит - она не резиновая
 показать весь комментарий
 
 
в стране нет приличного банка больше, кроме как отжатого привата?
 показать весь комментарий
 
 
Это крупнейший банк и если он рухнет начнется тупо инфляция и паника подстегивающая инфляцию! Ну короче курс будет 8 гривен 1 ... боливар Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 2435
 показать весь комментарий
 
 
отжатого? Коломойски его сам отдал а теперь харя ж-кая хочет вернуть назад после того как он наполнился баблом снова.
 показать весь комментарий
 
 
а что есть - ощад дохлый - спасибо Пышному - там дыр как в лупшлае, приват отжат, альфа - кацапсинский.. какой?
 показать весь комментарий
 
Если суд примет решение о возвращении "Приватбанка" прежним собственникам, то этих судей надо привлечь к ответственности за измену Родине.
 показать весь комментарий
 
 
какой именно родине? процветающей панамской? великой рошении или стране БПП))) Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 6257 Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 6257
 показать весь комментарий
 
 
Ага и 72% украинцев которые за торчка-скомороха проголосовали!
 показать весь комментарий
 
 
а 25% у нас любителей панамского наследственного вора. который нарисовал себе 2 тур и 10% доката Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 7133
 показать весь комментарий
 
 
и зашел на регистрацию с заднего прохода - и всеравно пролетео --- он на конкурсе типилов займет последнее место - потому что просрал все что мог и лярды Бюджетных денег потраченых на слачу анализов
 показать весь комментарий
 
Зеленский на сдаче мочи украл миллиарды долларов так что все впорядке!
 показать весь комментарий
 
а что Порошенко украл? Есть какие то доказательства кроме лозунгов кацапТВ???
 показать весь комментарий
 
Ну дык пусть Коломой вернёт те деньги, что были влиты в Приватбанк за счёт нас, налогоплательщиков, а потом ещё платит аренду за то, что пользуется спасённым банком.
 показать весь комментарий
 
Сколько Зеленский задолжал Коломойскому, что должен быть послушным?
 показать весь комментарий
 
Никак не хотят господа "порохоботы" ответить мне на этот вопрос?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенационализация "Приватбанка" приведет к прекращению сотрудничества с международными институтами, - Всемирный банк
 
 
 
 
 
 вверх