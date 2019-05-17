 Денационализация "Приватбанка" приведет к прекращению сотрудничества с международными институтами, - Всемирный банк

Об этом заявил председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в перечень институтов Всемирного банка, Джейсон Палмер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тогда можно будет забыть о международных финансовых институтах в Украине", – сказал Палмер.

В то же время он отметил, что последствия такого решения будут крайне негативными, и выразил сомнение, что суды могут принять подобное решение.

"Это будет настолько болезненный сигнал для инвесторов, что вряд ли это произойдет", – добавил Палмер.

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Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

23 апреля судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которая приняла решение о признании незаконной национализацию "Приватбанка", обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного правонарушения. Судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия.

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Замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила , что регулятор будет настаивать на повторной национализации ПриватБанка, если отменит предыдущее решение Нацбанка о передаче банка в госсобственность.