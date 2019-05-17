 Совет Европы позволил России принять участие в выборах нового генсека

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных началах в Комитете министров и Парламентской ассамблее – двух уставных органах Совета Европы", – сказано в решении.
В то же время, как напомнили министры, одним из фундаментальных обязательств стран-членов является уплата взносов в бюджет СЕ.
Главы МИД также заявили, что они бы приветствовали тот факт, если бы все страны-члены смогли принять участие в сессии ПАСЕ в июне, отмечая важность выборов генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека.
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Министры также подчеркнули важность усиления координации в действиях КМСЕ и ПАСЕ для "укрепления способности Организации эффективно реагировать на ситуации, когда страна-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы".
Как сообщалось, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.
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Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.
Это зеля под беней будет "европу опускать", "амеров" привлекать и "Бомбу вертать"? Мечта, достойная семидесятитрёхпроцентного воплощения истины в последней инстанции!
"В то же время, как напомнили министры, одним из фундаментальных обязательств стран-членов является уплата взносов в бюджет СЕ"
наглої анексії Криму їм мало?
а зброя на донбасі звичайно ж в шахтах народилась, правда росвиробництва...?!
якщо цього всього мало, то вибір Зеленського ніяким чином не вплинув на їх "сліпоту"...та що там багато говорити - ОБСЄ чітке відображення їх ставлення "до внутрішніш справ"...
тому не потрібно з хворої голови на здорову - їм реально завжди було пох...
видят тут около 50% ваты(с)
й Ви перший з цих 50%))) чого ж Ви зразу не сказали що Ви руцькій....
Чуваки, конечно лично Зеленский виноват, что соевая банда обосралась по всем без исключения направлениям! Разумеется, это Зеленский провалил 155 с четвертью реформ! Именно Зеленский организовал козью морду, которую скривила "мною созданная антироссийская международная коалиция". Только дайте ж, суки, Зеленскому хоть на пост заступить, чтобы он, подлец, ответил за последние пять лет измывательства над страной и людьми! )))))))
Разваливается при малейшем сотрясении.