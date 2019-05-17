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 Совет Европы позволил России принять участие в выборах нового генсека

Более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных началах в Комитете министров и Парламентской ассамблее – двух уставных органах Совета Европы", – сказано в решении.

В то же время, как напомнили министры, одним из фундаментальных обязательств стран-членов является уплата взносов в бюджет СЕ.

Главы МИД также заявили, что они бы приветствовали тот факт, если бы все страны-члены смогли принять участие в сессии ПАСЕ в июне, отмечая важность выборов генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека.

Читайте на Цензор.НЕТ: Страны, поддерживающие возвращение РФ в ПАСЕ просто так, являются соучастниками подрыва минских соглашений, - Климкин

Министры также подчеркнули важность усиления координации в действиях КМСЕ и ПАСЕ для "укрепления способности Организации эффективно реагировать на ситуации, когда страна-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы".

Как сообщалось, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: В ПАСЕ образовалась коалиция голосов в поддержку России. Готовьтесь к новой Европе, - Кулеба

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3127393
 
 
 Топ комментарии
 
Это полный провал выбора украинцев. Захотели фигляра - получите цирк.
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1939-й год. Парламент Великобритании разрешил Гитлеру принять участите в выборах премьер-министра.
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От и пошли первые результаты выбора мудрого украинского народа.
Дальше снятие санкций с русни...
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не надо подправлять Я написал как есть. Интересы у всех свои. Это всегда было и будет.
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Совершенно с Вами согласен! Но вот в реальность реализации этих совершенно здравых и уместных Ваших предложений не верится. Следующее будет составлять исключительно характеристику сложившейся абсурдной ситуации - никоим образом не принимайте это на свой счёт.
Это зеля под беней будет "европу опускать", "амеров" привлекать и "Бомбу вертать"? Мечта, достойная семидесятитрёхпроцентного воплощения истины в последней инстанции!
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Идеалы демократии, млять:
"В то же время, как напомнили министры, одним из фундаментальных обязательств стран-членов является уплата взносов в бюджет СЕ"
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Был. Но со Скоморохом никто работать не хочет по причине его тупости и наркомании!
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тобто їм краще з міжнародним терористом ****** працювати?мож тоді ну нах такий "західний світ"?!
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Для Европы он пока не террорист. А что там Украина с Россией бодается так после выбора Зеленского это внутреннее дело Украины и России.
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МН-17 їм малувато?!
наглої анексії Криму їм мало?
а зброя на донбасі звичайно ж в шахтах народилась, правда росвиробництва...?!

якщо цього всього мало, то вибір Зеленського ніяким чином не вплинув на їх "сліпоту"...та що там багато говорити - ОБСЄ чітке відображення їх ставлення "до внутрішніш справ"...

тому не потрібно з хворої голови на здорову - їм реально завжди було пох...
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Ну из твоего истереческого списка только сбитый боинг. ***** по тихому выплатит компенсацию и извинится и всё закончится. А Украину ждет судьба Молдовы. Европейцы может бы и помогли как Прибалтике и Восточной Европе но они не слепые и видят тут около 50% ваты которой Европа не нужна!
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Ну из твоего истереческого списка (с)

видят тут около 50% ваты(с)

й Ви перший з цих 50%))) чого ж Ви зразу не сказали що Ви руцькій....
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Читаю комменты и поражаюсь... ***, где соевый урка-Петя набрал такое стадо умственно ограниченных писяев? Или соевая ботва ранее была разного образования и развития, но Петя всех откалибровал током высокого напряжения? )))
Чуваки, конечно лично Зеленский виноват, что соевая банда обосралась по всем без исключения направлениям! Разумеется, это Зеленский провалил 155 с четвертью реформ! Именно Зеленский организовал козью морду, которую скривила "мною созданная антироссийская международная коалиция". Только дайте ж, суки, Зеленскому хоть на пост заступить, чтобы он, подлец, ответил за последние пять лет измывательства над страной и людьми! )))))))
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За які якості Зеленського його обрали його виборці? Чим він був кращий за всіх інших крім Петі кандидатів?
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Да причём тут Зеленский? Он кто такой по профессии ? Артист эстрады. Его амплуа ? Пародист. Образование? Юрист, без работы по специальности, то есть "мёртвый" диплом. К вашему Зеленскому только один вопрос и задавать его должны правоохранительные органы, почему он артист эстрады, путём технологий обмана избирателей, ввязался во всё это. Кто за этим стоит? Может был применён шантаж Зеленского, через его бизнес, угрозу жизни родным? Вот и все вопросы к Зеленскому, если он заложник игры. Если он звено игры, тогда вопросов должно быть больше. И после ответа, господин Зеленский должен отправится, куда отправился его киношный Голобородько ... .
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Порошенко построил внешнюю политику "из песка".
Разваливается при малейшем сотрясении.
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