 Выход "Народного фронта" из коалиции – это их право, - Герасимов

Об этом заявил журналистам глава фракции БПП Артур Герасимов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это решение "Народного фронта", это право "Народного фронта". Главное – все должно происходить в четком соответствии законодательству и Конституции. Что касается фракции БПП, то своей главной задачей мы видим обеспечение необратимого курса в НАТО, европейский вектор развития, курс Украины на реформы и защиты Украины от агрессора", - заявил Герасимов, после чего отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов.
Ранее "Народный фронт" вышел из коалиции, призвав к переговорам по созданию новой. После этого спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Раде. Также он объявил о начале периода для консультаций по созданию новой коалиции в Раде.
Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Вместе с тем, стоит отметить, что при данных обстоятельствах, даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов, которые должны состояться в конце октября 2019 года.
Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.
Зеленский намерен привлечь HR-агентства к поиску кадров на госдолжности
Значит хорошие сапоги, надо брать
Зеленский до выборов заявил, что избирается на один срок. Многократно повторил и после избрания... Ему не нужно цепляться зубами за кресло. "Больше, чем уверен", что оракулам тоже нужно учить матчасть.
Панове, передайте, будь ласка, Парубію, що неможливо вийти з того, чого немає. У Конституції України йдеться не просто про коаліцію, а про коаліцію «депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України». Ось якби така коаліція існувала, тоді у випадку виходу з неї фракції «Народний Фронт» можна було б вести мову про якісь юридичні наслідки (і то ці наслідки були б для Парубія невтішними, оскільки з Регламенту Верховної Ради України будь-які згадки про коаліцію прибрані ще в 2010 році у зв'язку з поверненням Конституції взірця 1996 року й досі не відновлені завдяки кричущій безпорадності все того ж Парубія). Але в парламенті немає ніякої коаліції «депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України» - вона припинила своє існування понад три роки тому, а об'єднання фракцій «Народного Фронту» й «Блоку Петра Порошенка» такої коаліції не утворює, бо сумарна кількість депутатів, що входять до складу цих фракцій, складає 215 голів. Тому на можливість проголошення дострокових парламентських виборів ці потуги Парубія ніяк не вплинуть
Вы что в это действительно верите?! Тогда вы не просто глупые, а идиоты !!!
https://www.economics-prorok.com/2019/05/%d0%ba%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d1%81-2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5.html#more-72541