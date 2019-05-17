 В ботсаду Киева и на Лысой горе нашли боеприпасы времен Второй мировой

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в г. Киеве.

"16 мая на ул. Тимирязевская, 1, в Печерском районе столицы, на территории Национального ботанического сада им. Гришко обнаружен артиллерийский снаряд Д-75. На ул. Златоустовской, 27 в Шевченковском районе столицы на территории строительной площадки, обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 мм. Кроме того, в урочище "Лысая гора", что в Голосеевском районе столицы, на открытой территории обнаружена граната Ф-1. Все обнаруженные взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны", – сказано в сообщении.

Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

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Отмечается, что всего с начала года на территории г. Киева было изъято и уничтожено 492 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.