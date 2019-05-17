 Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции

Об этом заявил журналистам глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ
"Это не неожиданность. Об этом говорили уже несколько дней. Это инструмент пролонгации деятельности правительства. Если бы состоялся роспуск парламента, то была бы новая коалиция и новое правительство. Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых правительство будет работать еще полгода. То есть они не беспокоятся о парламенте и государстве", - заявил Березюк, комментируя выход НФ из коалиции.
Ранее "Народный фронт" вышел из коалиции, призвав к переговорам по созданию новой. После этого спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Раде. Также он объявил о начале периода для консультаций по созданию новой коалиции в Раде.
Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Вместе с тем, стоит отметить, что при данных обстоятельствах, даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов, которые должны состояться в конце октября 2019 года.
Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.
которой индульгенция делать то , что захочет. ДЕПУТАТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ !
Ох....... штучка , которую идя в 2014 на выборы Порошенко обещал упразднить. Выполнил ?!
Зеленский помешал.
В ВР еще нет фракции Зеленского , они не проработали еще ни одной минуты , не приняли ни одного закона.Будут плохо работать , уйдут нах как БПП. Порохоботам нужно успокоиться , а не выть как шакалы в «Книги джунглей» :" Акела промахнулся " !
Если коалицию в течение 30 дней не создадут, то Раду распустить нельзя. Нахер такой Закон? Почему? Птому что так решили НАРОДНЫЕ депутаты. Суть коалиции - работоспособность Рады. Нет коалиции - роспуск.
Коалиция важна при назначении правительства.....более она ни для чего не нужна...
Это для Вас новость?
Они после выборов уже почти месяц так кричат
После инаугурации так вообще
В цивилизованных странах правительство подаёт в отставку когда становятся такими непопулярными
То есть ещё пару лет тому
Ну а уж после развала коалиции остаться - тут вообще слов нкт
Не хотел бы больше видеть этих немощных слабаков в будущем...
Все жители Украины находятся в одной лодке и если доллар повышается то это по всем бьет
Тарифы и законы - тоже для всех
Ну не может украинец так злорадствовать над своим же горем
НФ очередной раз показал свое нутро (бабло и власть превыше всего)!! Пофиг на народ пофиг на страну ГЛАВНОЕ КОРЫТО!! Да классный ход с точки зрения полномочий и закона! Теперь новый президент даже если и начнет распускать парламент все это будет очень сомнительно с точки зрения закона!! а именно это и надо нынешней власти, будут бегать по судам упираться ругаться короче хрен ЗЕЛЯ сможет их спокойно распустить!! СРАЧУ БУДЕТ ДО НЕБЕС!!
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції
Поскольку в Конституции говорится о факте отсутствия коалиции, который был зафиксирован неоднократно, в т.ч. судом, думаю Раду распустят без проблем. Нигде не говорится, что нужно именно объявить об отсутствии коалиции. Фактически коалиция перестала существовать, когда из нее вышли "Батькивщина", РП и Самопомощь, т.е. несколько лет назад.
Хто всрався? - зильбертштейн.
Так его же пока нету ? - вы не верите в мыролюбность и реформизм свиней????.