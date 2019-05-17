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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22865) коалиция (3673) Березюк (190)

 Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции

Выход "Народного фронта" из коалиции продлит работу действующего правительства еще на полгода.

Об этом заявил журналистам глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ

"Это не неожиданность. Об этом говорили уже несколько дней. Это инструмент пролонгации деятельности правительства. Если бы состоялся роспуск парламента, то была бы новая коалиция и новое правительство. Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых правительство будет работать еще полгода. То есть они не беспокоятся о парламенте и государстве", - заявил Березюк, комментируя выход НФ из коалиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман

Ранее "Народный фронт" вышел из коалиции, призвав к переговорам по созданию новой. После этого спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Раде. Также он объявил о начале периода для консультаций по созданию новой коалиции в Раде. 

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Вместе с тем, стоит отметить, что при данных обстоятельствах, даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов, которые должны состояться в конце октября 2019 года.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3127381
 
 
 Топ комментарии
 
Как весело за истерикой зедебилов наблюдать )))).
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Вы даже не представляете ,как вы пороходебилы будете бежать без оглядки.аж волосы назад. Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции - Цензор.НЕТ 2464
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одне слово до народу про допомогу винести всю цю порошенківську кодлу -- і діло не заіржавіє. Глас народу--основний закон.
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Как весело за истерикой зедебилов наблюдать )))).
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Вы даже не представляете ,как вы пороходебилы будете бежать без оглядки.аж волосы назад. Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции - Цензор.НЕТ 2464
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Так я, таким как ты, уже неоднократно предлагал - подъезжай и расскажи мне, как и от кого я буду бежать ))). Адрес напишу. Только ж вы, зедебилы, только в интернете смелые ))).
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Центральный вход в киностудию "Укртелефильм". В 12.00 устроит ?
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Центральный вход в киностудию "Укртелефильм". В 12.00 устроит ? Подъезжай.
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Давай на среду.Еду на фронт через Киев.Заскочу.
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Мені цікаво - от ЯК вас ТАКИХ тупих на роботу набирають??? Ви НАСПРАВДІ вважаєте, що кацапський тролль не скаже, що Крим український а пукін хло??? СПРАВДІ???
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Шо усрался порохососик,ниче я тебя и так найду,дам тебе пососать рошеку Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции - Цензор.НЕТ 6188
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Я подьеду обязательно,намыль очко быдло соевое Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции - Цензор.НЕТ 9864
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ЗЕлупа, ты чего такая грозная, как ************** стал так осмелел????
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Богисыч, как минимум будет за баранкой до декабря. Поглядим шо останется от 73 % к октябрю м-ц. Бывшие, в своё время, поставили на четвереньки фанатика членина и заставили принять НЭП. Саботаж чрезвычайно эффективное оружие.
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не называй порохоботов зедебилами. им обидно.
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Напиши мне адресс гнида соевая и я тебя сделаю своей телочкой
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Смотря кто и куда будет бежать, вы решили ***** страну на блюдечке отдать, а Порошенко законным образом его отстаивает, это вам за крики смартфона-отдай булаву, за это время большая вероятность что консерва вскроется и будете вы бежать дальше чем видеть, только рашка вас уже не спасет...
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По-моему, истерика как раз у "НЕненародного фронта". Как им страшно от корыта отползать. Хрюкают, чавкают, пакостят подленько. Великие комбинаторы, интриги строят, сами собой восхищаются. Тошнит от них...
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Ну дык сделайте так чтоб у Гнойсмана и подельников "земля под ногами горела"....Вы же депутаты!
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Посмотрите расклад мест по фракциям в ВР и все поймете. Это не клика , это МАФИЯ , у
которой индульгенция делать то , что захочет. ДЕПУТАТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ !
Ох....... штучка , которую идя в 2014 на выборы Порошенко обещал упразднить. Выполнил ?!
Зеленский помешал.
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У меня есть основания обвинять и БПП,И НФ и др. в .уевой работе на благо Украины.
В ВР еще нет фракции Зеленского , они не проработали еще ни одной минуты , не приняли ни одного закона.Будут плохо работать , уйдут нах как БПП. Порохоботам нужно успокоиться , а не выть как шакалы в «Книги джунглей» :" Акела промахнулся " !
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Ага, "сделают"... "Блазнючата", в "благодарность", их разогнать уже, собрались... А в Раде сидят далеко не идиоты...
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Самонеміч у всій красі!"Я не я й хата не моя"
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Ничего страшного, уже есть Президент с правом ВЕТО.
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твой президент может только наложить перед ******
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Да, сделал... "Наложил"... Да так, "наложил", что Путин носа из России показать не может... "Обложили" со всех сторон, как волка флажками...
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Знатно вас ватарогих по губам водят... А дальше больше, вам ***** уже не поможет...
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портнова невистача. і то срочно! він грамотний юрист, і допоможе вові Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции - Цензор.НЕТ 6778
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сам коломойша так сказав. Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции - Цензор.НЕТ 2398 а шо сказав коломойша - для зегови святе.
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Так меняйте Законы. Нет коалиции - роспуск без оговорок!!! Зачем был написан Закон о коалиции?
Если коалицию в течение 30 дней не создадут, то Раду распустить нельзя. Нахер такой Закон? Почему? Птому что так решили НАРОДНЫЕ депутаты. Суть коалиции - работоспособность Рады. Нет коалиции - роспуск.
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Работа Рады...это принятие Законов...наличие или отсутствие коалиции на это не влияет....
Коалиция важна при назначении правительства.....более она ни для чего не нужна...
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Идиот. Коалиция это не менее 226 голосов. Нет большинства - нет Законов.
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За некоторые законы даже рыги голосуют, а они не в коалиции

Это для Вас новость?


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пойди и розпусти Раду, зелебот
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Закон вже є. А пиймати та змінювати закони - не прорегатива прєзіка, у разумкова спитай. Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции - Цензор.НЕТ 5589
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Речь идёт о Раде. Президент Законы не принимает.
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одне слово до народу про допомогу винести всю цю порошенківську кодлу -- і діло не заіржавіє. Глас народу--основний закон.
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та нікого ваш нарід не винесе. без 25% ваші 73% - ніхто, овочі, хоча б відро зі сміттям виносили з хати. а 25% виносити "порошенківську кодлу" не збираються.
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давай, давай, відривай сраку від тілівізіра - і на Майдан. Ті, хто у 2004 та 2013-14 році майданив, вже запасаються поп-корном. Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции - Цензор.НЕТ 7947
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Соя после этого не кричите почему Зеля не сделал то или это.
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Будут 😊
Они после выборов уже почти месяц так кричат
После инаугурации так вообще
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Щас) обязательно обсырать зелю будем -за каждый его промах и лажу)))
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А як же там "патріотизм" соєвий?Уже заіржавів?
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кловун вообще не корелируеца с Украиной
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А як же соєвий?Згнив,зотлів,зіржавів,розсипався на порох()?
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забудьте за нього, здебіли і готуйтесь за свого зє тут огрібати по повній.
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Ой я вас умоляю а чего вы ждали

В цивилизованных странах правительство подаёт в отставку когда становятся такими непопулярными
То есть ещё пару лет тому

Ну а уж после развала коалиции остаться - тут вообще слов нкт
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уряд подає у відставку коли, згідно Закону, не може продовжувати свою діяльність. Якщо може продовжувати - продовжує.
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Ой я вас умоляю а чего вы ждалиВ цивилизованных странах правительство подаёт в отставку когда становятся такими непопулярными/ Растолковывают украинцам каким должно быть правительство в Украине тумбалалайки. Засовывающие язык неизвестно куда когда: Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы.
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А слабо было самонемощи за 5 лет "создать" другие "обстоятельства", при которых корыта бы не было?
Не хотел бы больше видеть этих немощных слабаков в будущем...
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ели бы такие как ты, не голсовали за порохоботв, которых намного больше в ВР
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Я не ходил на выборы, зебильный бот. Создайте теперь свою зебильную коалицию бабломойского со шляшками, рыгами и бабюлами. Дауны ватные...
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так чего ты пистишь, сидя на диване, всякую фуету...
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Писдишь ты, зебил диванный. Я в 14-м - 15-м с автоматом на передовой бегал, зебот. Твой през зебил тогда развлекал кацапов, высмеивал Украину и бабки выводил в офшоры бени бабломойского.
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Интересное наблюдение. Порохнявые пэтриоты радостно воспринимают то, что диабетик запойный погрузил Украину в хаос и анархизм.
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зеленемощь шо та там гавкает на Великого Президента ... гыыыы
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Всєя Галактики й її найближчих й найдальших околиць вседержателя?Часом не втіленням Будди є *****?
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це епітети на після 20-го для свого зегови прибережіть.
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Мне давно кажется что большая часть из них пишет из-за поребрика
Все жители Украины находятся в одной лодке и если доллар повышается то это по всем бьет
Тарифы и законы - тоже для всех

Ну не может украинец так злорадствовать над своим же горем
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Интересное наблюдение. Ты в курсе что от регулярной лжи и клеветы наступает рак? Задумайся.
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ХА ХА ХА
НФ очередной раз показал свое нутро (бабло и власть превыше всего)!! Пофиг на народ пофиг на страну ГЛАВНОЕ КОРЫТО!! Да классный ход с точки зрения полномочий и закона! Теперь новый президент даже если и начнет распускать парламент все это будет очень сомнительно с точки зрения закона!! а именно это и надо нынешней власти, будут бегать по судам упираться ругаться короче хрен ЗЕЛЯ сможет их спокойно распустить!! СРАЧУ БУДЕТ ДО НЕБЕС!!
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Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції
Поскольку в Конституции говорится о факте отсутствия коалиции, который был зафиксирован неоднократно, в т.ч. судом, думаю Раду распустят без проблем. Нигде не говорится, что нужно именно объявить об отсутствии коалиции. Фактически коалиция перестала существовать, когда из нее вышли "Батькивщина", РП и Самопомощь, т.е. несколько лет назад.
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Бггг) самонемоч рада до ужаса, тк в парламент не попала бы -но и тут кривляется, показывая свое кривое нутро))))
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Разница между срочными и досрочными выборами, срочным нынешним и теоретически возможным новым правительством всего пару месяцев. Березюк реально считает что два месяца превратят эту страну в Чехию? Кого Воно пытается обмануть, Воно явно коррумпировано Коломойшей.
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не сцы ребя, ща Зеля для когось морковку винтом выстругае...
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Кто мешает, создавайте свою коалицию и увольняйте этот кабмин и будете сами у корыта, раз зудит так от этой мысли
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Клика не клика, а они точно не дадут узеленскому в ближайшие полгода похерить закон о языке и много чего другого, что они задумали сделать против Украины!
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От вам і відповідь хто займався саботажем реформ ці 5 років, хто був у ВР заради свїх шкурних інтересів- порохориги і антинародофронтівці
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Это Зеленский 5 лет реформами занимался?
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ага. как в пословице.

Хто всрався? - зильбертштейн.
Так его же пока нету ? - вы не верите в мыролюбность и реформизм свиней????.
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А в чём проблема? Новообраный президент вполне может назначить наичестнейших генпрокуроров и тд и контролировать клику.
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свинокорыто дало трещину. вариант избежать мыролюбного реформирования свиней стремится к нулю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции
 
 
 
 
 
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