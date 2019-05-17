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 Политика Украины
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Все про:ВР (22865) коалиция (3673) Самопомич (891) Сыроид (233)

 "Эти люди лучше не стали", - Сыроид заявила, что "Самопомич" не будет участвовать в формировании новой коалиции

Парламентская фракция "Самопомич" не считает возможным участвовать в формировании новой коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII созыва.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет вице-спикер парламента Оксана Сыроид, делегированная на эту должность фракций "Самопомич".

"Самопомич заявили свое отношение к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот – показали много своих неспособностей. Самопомич не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявили Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде. ВИДЕО

Напомним, согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

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Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3127379
 
 
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Бггг. "Не будут" потому, что их и звать никто не собирался ))). Неуловимые Джо, хреновы ))).
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Єдина правда полягає в тому - що потрібно ізолювати від суспільства років на 30 НА ЗОНІ більшість ВР , і Лише потім можна говорити про такі сякі на ВИГОДУ ВСЬОГО НАРОДУ УКРАЇНИ РЕЕХВОРМИ.
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Это уже не имеет ни какого значения....
На формирование коалиции дается один месяц...а распустить Раду невозможно будет уже через две недели.....
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Влажные мечты зебилов не комментируются... "Ці люди кращими не стали", - Сироїд заявила, що "Самопоміч" не братиме участі у формуванні нової коаліції - Цензор.НЕТ 62
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Ви і в новий парламент не потрапляєте..
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а вот и хаос в стране, который устроил мегапатриот пэтя
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Доки Люцифера не запроторять за грати,бедлам буде продовжуватися.
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В чем заключается хаос?? В том что Рада будет работать и принимать Законы??
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Та вы самонемощные и зебилам не надо... Зебилы с бабюлей и рыгами новыую коалицию создадут через пол-года.
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Пані Сироїд ! Вчора всі, хто відчуває себе українцем , одягнув вишиванку . А Ви ?
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А пані сироїд вважає, що іі німб не засмальцьовано?
Може вона до осені святою стане, і усі поганці падуть ниц...😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Эти люди лучше не стали", - Сыроид заявила, что "Самопомич" не будет участвовать в формировании новой коалиции
 
 
 
 
 
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