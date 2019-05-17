 Суд постановил обнародовать фрагменты доклада Мюллера о вмешательстве России в выборы в США

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Минюст США впервые в истории получил судебное распоряжение рассекретить отдельные части подготовленного им отчета.

На этом фоне сам Флинн уведомил команду спецпрокурора Мюллера, что лица, связанные с администрацией Трампа и Конгрессом США, пытались, по его словам, повлиять на характер его сотрудничества со следователями, занимавшимися изучением возможного вмешательства РФ в выборы американского президента.

В доказательство своих слов генерал-лейтенант в отставке предоставил аудиозапись одной из таких бесед, говорится в документах, направленных в суд прокуратурой.

Информация о фигурантах, с которыми Майкл Флинн состоял в контакте, а также содержание диалога не разглашаются. Указывается лишь, что эти контакты "могли повлиять на его готовность к сотрудничеству" со следствием, а также на "всесторонность этого сотрудничества".

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По данным прокуроров, они не были осведомлены о некоторых из этих инцидентов, имевших место до и после признания Флинном своей вины.

Судья Эммет Салливан распорядился предоставить ему копию аудиозаписей и обнародовать их. Кроме того, он потребовал довести до сведения общественности стенограммы телефонных переговоров Майкла Флинна с российскими официальными лицами, включая занимавшего на тот момент пост посла РФ в США Сергея Кисляка.

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В ходе процесса спецпрокурор Мюллер обращался к суду с просьбой не приговаривать Флинна к тюремному заключению, поскольку тот оказал "существенную поддержку" расследованию по делу о возможных связях между штабом Трампа и российскими властями.

В декабре 2017 года Майкл Флинн официально признал свою вину, заявив, что солгал агентам Федерального бюро расследований США о своих контактах с российским дипломатом Сергеем Кисляком.

В конце марта 2019 года Мюллер представил доклад о проделанной работе по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, который, однако, был обнародован с купюрами. Члены Демократической партии США требуют опубликовать материалы в полном объеме.

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