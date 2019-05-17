 Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу. Гройсман призвал: "Давайте с вами, совместно с новоизбранным президентом, весь украинский парламент определим ту повестку дня, которая нас объединяет".
Напомним, согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.
Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).
Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.
Або ляжеш на операцію, а хірургом візьмеш місцевого гопаря) Типу - треба ж людину дати шанс щось зробити?)
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!*********** ********** звинувачують у зраді:Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!Ось вже інша ********** вилізає виступать:"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".А тим часом - черга в стаді для нової **********:"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".Все, дискусії скінчились - ********** притомились,Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.Якщо будем вибирать в Раду різну **********,Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
Мені аж цікаво))
Хіба проплачених нацжон приженуть покричати і то на пару годин))
не знав, не знав..)))
3) Але і два уроки не пішли "народу" на користь! Тепер "продуктам загального виборчого права" сильно понДравілся випадковий персонаж естрадного жопного гумору і низькопробного квазіполітично-художнього кіно (насправді агіаційно-пропагандистського), склепленого за сценарієм якогось московського писаки-рускамірця. На відміну від перших двох улюбленців сракоголових продуктів, дії третього передбачити з одного боку неважко (аж надто явно за його спиною видно всміхнуті харі Бені, Пінчука-Зятька, Хорошковського ...), а з іншого неможливо собі уявити, до чого він зі своїм оточенням може довести країну.
Раду и Кабмин ждет много сюрпризов в ближайшее время.
Він обіцяв закінчити епоху бідності і знизити тарифи. Що за кидалово?
Тобто він знав, що президент не може знизити тарифи і садити людей і все одно обіцяв?
А казали - чесний.
Він вже обіцяв всіх посадити і знизити тарифи. І де воно?
Головне не піти по барижним тропам.
Вже 20 травня Зеленський має офіційно вступити на пост глави держави, а достроково розпустити Раду можна до 27 травня. Проте зробити це майбутньому українському лідеру не вдасться.
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Нардепи від "Народного фронту" оголосити про вихід із коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.
Коаліція депутатських фракцій була заснована 27 листопада 2014 року. Тоді до неї увійшли фракції Блоку Петра Порошенка, "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Народного фронту", "Батьківщини". В її складі було 302 депутати. Пізніше "Самопоміч", Радикальна партія і "Батьківщина" заявили про вихід із коаліції.
Тепер депутати матимуть 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду - неможливо. Після цього - вже теж.
Раніше кандидат юридичних наук, адвокат Василь Мірошниченко у коментарі 24 каналу припускав, що проти ймовірного розпуску українського парламенту найбільше пручатимуться саме депутати від "Народного фронту".
Категорично проти дострокових виборів і буде пручатися до останнього "Народний фронт". Вони не проходять ніяк (на наступних парламентських виборах - 24 канал), і їх ніхто не збирається брати з собою
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кобелева тоже пыжился выгнать и чё? (мало того что не выгнал, так еще и по ратыцям надавали и такой возможности даже теоритически лишили)
с газовыми нормами-тарифами такого накрутил, что яйки открутить мало (до сих пор какие-то решения судов и апелляции на эти решения не дают понять, где нас наё... но наё - точно!)