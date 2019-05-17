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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22865) Кабмин (10961) коалиция (3673) Гройсман (4704)

 Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Верховная Рада и правительство будут работать до следующих, очередных парламентских выборов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу. Гройсман призвал: "Давайте с вами, совместно с новоизбранным президентом, весь украинский парламент определим ту повестку дня, которая нас объединяет".

Напомним, согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий призвал начать консультации по созданию новой коалиции в Раде

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3127375
 
   
 Топ комментарии
 
конечно будут работать, от зебила же толку ноль Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2202
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а ти хочеш замість ради цирк шапіто?Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9975
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конечно будут работать, от зебила же толку ноль Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2202
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Старий досвідчений Кріль завди вчив онука Сєню тримати вуха за вітром
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плинтус макартневич,не нервничай так.будут они работать но в другом месте.
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Твари, для этого и сделано все чтоб не дать распустить Раду.
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нет, они сделали это ради Народа Украины! Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7904
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а ливоруч вверху ник пОциента палаты №6 ?
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Я хочу что им хоть дали шанс что-то сделать, но даже шанса нет.
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давай ти будеш летіти літаком і даш шанс якомусь гопарю покермувати? Типу - подивимся, що буде. Рада і Кабмін працюватимуть до наступних парламентських виборів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4971
Або ляжеш на операцію, а хірургом візьмеш місцевого гопаря) Типу - треба ж людину дати шанс щось зробити?) Рада і Кабмін працюватимуть до наступних парламентських виборів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4971
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Краще просто шапіто, аніж цирк повний ворюг і запроданців.
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Шапіто в Верховній Раді
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!*********** ********** звинувачують у зраді:Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!Ось вже інша ********** вилізає виступать:"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".А тим часом - черга в стаді для нової **********:"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".Все, дискусії скінчились - ********** притомились,Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.Якщо будем вибирать в Раду різну **********,Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
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Навпаки, Кролі подали пас новій команді. За місяць усім доведеться вимітатися з Ради
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Во дурак. Когда же ты прочитаешь Конституцию Украины.
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А когда же зеленский начнет озвучивать свою программу? Меня как то не устраивает что он никому ничего не обещал....
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Її треба розпускати але спочатку змінити виборчий закон
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Значит коалиция существовала? И Зе не мог розпустить раду?
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У киевлян появилась надежда: Кличко, про открытие моста, со стеклянным полом: «Я вешу 110 кг. Возьму своего брата и вместе попрыгаем».
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Два дебила - это сила! Только сам не иди, а то толку не будет если хоть один выживет. Обязательно братишку прихвати и котят не забудь.
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здебіли не вийдуть, а український народ за клоуна - тим більше. Сиди собі перед тілівізіром та дивись свій "95-й гектар" та "слуга урода", ущербне.
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Он хотел сказать, - пора кацапов с Белгорода подвозить.
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Порохобот, почему столько негатива?
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а он кацап с белгорода - заработать надо - кредитов полно
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Давай давай. Подивимся, як ті 73% відірвуть зад від дивана і підуть за клоуна битись з поліцією))))
Мені аж цікаво))
Хіба проплачених нацжон приженуть покричати і то на пару годин))
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а він що , захопив рейдерським захопленням хайфу ?
не знав, не знав..)))
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Если Батькивщина поддержит новую липовую коалицию, то рискует не войти в новый парламент .
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1) Коли "народу", тобто продуктам загального виборчого права, люди, у яких, крім ку-ку і полови, в голові є мозок, здатний мислити, говорили в 2009 році, криком кричали, що не можна допускати до верховної влади єнакіївського урку з "македонськими" паханами, баригами, шулерами і т.п., більшість таких продуктів пропаганди Манафорта та інших пінчуків нікого слухати не хотіли. Напевно вважали, що ку-ку і полова можеm думати краще, ніж людський мозок. Як протікала диктатура-паханат Вітька Хама і чим закінчилася, сподіваюся, нагадувати не варто. 2) Але урок не пішов "народу" на користь і в травні 2014 року недолугі "продукти загального виборчого права" подарували 54,7% голосів однотуровому Баризі, хоча люди з людським мозком в голові знов криком кричали, як та Касандра в обложеній греками Трої, що не можна на чолі держави ставити, ні урку, ні баригу. Але знову перемогли ку-ку і полова замість мозку. Результат, який було розумним людям неважко передбачити в травні 2014 року, що вони і робили, не забарився реалізуватись в повній мірі ще до кінця 2014 року!

3) Але і два уроки не пішли "народу" на користь! Тепер "продуктам загального виборчого права" сильно понДравілся випадковий персонаж естрадного жопного гумору і низькопробного квазіполітично-художнього кіно (насправді агіаційно-пропагандистського), склепленого за сценарієм якогось московського писаки-рускамірця. На відміну від перших двох улюбленців сракоголових продуктів, дії третього передбачити з одного боку неважко (аж надто явно за його спиною видно всміхнуті харі Бені, Пінчука-Зятька, Хорошковського ...), а з іншого неможливо собі уявити, до чого він зі своїм оточенням може довести країну.
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Таня, поди на рынок купи себе мозги, ну хоть куриные. Ну страшно же быть такой пустоголовой. Новая коалиция никому нах не нужна. Это так технично выбивают из под клована табурет, в вопросе досрочного роспуска ВР,
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Мечты, мечты... Порошенко тоже недооценивал Зеленского, и чем это закончилось?
Раду и Кабмин ждет много сюрпризов в ближайшее время.
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Плювати на них. Що буде з Україною, захопленою міжнародним олігархатом?!!!
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Зебеню тепер теж чекає багато сюр прайзів. Хай готуються.
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Надю Савченко на вас всех по сценарию алкаша "комсомольца" Луценко, с миномётами, автоматами, гранатами....Как вы уже всех *******.
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а як вже здебіли усіх заїпали. А ще інаугурації не було.
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Ты памперс смени или тампакс, можеш с Ляшко чпокнутся.
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Будуть,будуть!От тільки чи не в гранітному карєрі тачки тягатимуть?
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а ти шо - начальник кар'єру? чи центральної пральні?
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Вам же и хуже, так можно было начать спрашивать с Зеленского - а тут получается, что до осени за все отвечает БПП и Кабмин, а проще говоря - Порошенко.
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але тим часом вже мона буде оцінити і зебеню - хто там мішок, хто - кіт у мішку. Почекаємо, нехай зебеня тим часом покаже свою "прірву геніяльності". Рада і Кабмін працюватимуть до наступних парламентських виборів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9531
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непоняла, як то Зеля не відповідає???
Він обіцяв закінчити епоху бідності і знизити тарифи. Що за кидалово?
Тобто він знав, що президент не може знизити тарифи і садити людей і все одно обіцяв?
А казали - чесний.
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Коалиция развалилась а мы коалиционное правительство бывшей коалиции останемся
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і вони залишиться доти, доки не буде зформована нова коаліція, цією Радою, чи наступною - без різниці. А на формування нової коаліції відпущено 30 днів, а меньш ніж за півроку до закінчення каденції Ради її розпускати не мона - Конституція не велить. Так шо нехай зебеня засукує рукави - призначає нову адміністрацію, а його лохторат її нехай оцінює, вірніше - рівень свого лоховства. Рада і Кабмін працюватимуть до наступних парламентських виборів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6943
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Коалиция развалилась а мы коалиционное правительство бывшей коалиции останемся / Гневно разоблачают тумбалалайки.Засовывающие язык неизвестно куда когда: Меркель заявила о заинтересованности Германии в добрых отношениях с РФ/ Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым.
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Тобто є домовленість із Коломойським і Боголюбовим, що ВР Зеленський не розганяє.
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Если бы была договоренность то фронт не вышел бы из коалиции. А так получается что Зе-***** не сможет розпустить ВР. И выборы будут осенью. А там могут рейтинг Зе и его "партии" очень сильно упасть.
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У Зе упадёт, у другого молодого встанет. А вот у старпёров шансов нет
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100% У Вакарчука дві вищі освіти (+стажування на курсі в США) і захищена дисертація...
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Фронт все не вирішує, але збирається у "Слугу народу".
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Может оно и к лучшему. Пару нужных дембельских законов примут и свободны
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Сподобалося біля корита порохоригам і антинародофронтівцям . Чого ж кишенькова коаліція- пєціни холуї за 5 років не змінили виборчий закон ? Але все одно цій зРаді жаба цицьки дасть
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Законодатели ху.вы. Со всех сторон защитили себя для доступа к корыту. О людях заботы ноль!
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Люди в большинстве своем тупые и ленивые хер на них!
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Все силы будут брошены на обрушение всех позиций Украины включая экономику, уровень жизни, политику и международный имидж. С Церковью уже превратили Украину а балаган с руганью в каждом храме, получилось, бинго! теперь очередь за государством, разрушим и покажем что без пети - никак, без мародераства и грабежа страна не выживет. Свинарчуковское мурло снова на царство.
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Абсолютно те ж саме можна буде сказати про правління президентури маріонетки олігархічного міжнародного консенсусу гаспадіна Зюзі. Щоб передбачити це не треба ніяких видатних аналіичних здібностей.
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"можна буде" - сослагательное наклонение, если у бабки будет х.... она станет дедкой, в общем понятно, пороховорам больше сказать нечего.
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Ну теперь самое время принять закон про импичмент и неприкосновенность...
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Зе це тільки в плюси.Кине клич на нові вибори--"Добємо їх разом"--й ВР його.
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і хто йому другий раз повірить?
Він вже обіцяв всіх посадити і знизити тарифи. І де воно?
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через півроку воно тільки пуй свій через рояль зможе кинути.
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Блииин, а зелины думали, что хамлу ответят по другому? Это так мило)
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Видно це задумувалось, як суворий виговор для Ради. А виглядало - ніби шавка тявкає)))
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Грося пророк... От вже сподобалося біля корита
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Мені ні. Я за нього не голосував. Будь якій свині на городі одна честь - поліно
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коаліції вже давно немає. рада існує як джерело безкарного збагачення. Нічого важливого для людей вони не розглядають. Якщо зе дійсно буде до народу за допомогою, ця зрада усім складом може відправитись в місця, куди кожен українець їх з радістю відправить.
Головне не піти по барижним тропам.
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Хай Зеля тоді розстріляє Раду, а зебіли вийдуть за нього на Майдан)) Слабо?
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ідіотам навіть з жіночими половими ознаками, важко відповісти, щоб вони зрозуміли суть.
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зебіли - на майдан7???? бгггггг, як вони можуть вийти на Майдан коли по тілівізіру - "95-й гектар" та "слуга урода"?
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Новообраний український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все - через рішення фракції "Народного фронту" вийти з парламентської коаліції.

Вже 20 травня Зеленський має офіційно вступити на пост глави держави, а достроково розпустити Раду можна до 27 травня. Проте зробити це майбутньому українському лідеру не вдасться.

Читайте також: "Самопоміч" не планує брати участь у формуванні нової коаліції, - Сироїд "Самопоміч" не планує брати участь у формуванні нової коаліції, - Сироїд

Нардепи від "Народного фронту" оголосити про вихід із коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.

Коаліція депутатських фракцій була заснована 27 листопада 2014 року. Тоді до неї увійшли фракції Блоку Петра Порошенка, "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Народного фронту", "Батьківщини". В її складі було 302 депутати. Пізніше "Самопоміч", Радикальна партія і "Батьківщина" заявили про вихід із коаліції.

Тепер депутати матимуть 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду - неможливо. Після цього - вже теж.

Раніше кандидат юридичних наук, адвокат Василь Мірошниченко у коментарі 24 каналу припускав, що проти ймовірного розпуску українського парламенту найбільше пручатимуться саме депутати від "Народного фронту".

Категорично проти дострокових виборів і буде пручатися до останнього "Народний фронт". Вони не проходять ніяк (на наступних парламентських виборах - 24 канал), і їх ніхто не збирається брати з собою

https://24tv.ua/****************
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Все бывает в первый раз - первый раз Зе получил мокрыми стрингами по всей морде
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Ради такого дела я готов и свои трусы ему намочить, только боюсь он в них утонет
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ого - да ты спец - видосики выложи - бабы будут рыдать и ржать
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А через пів-року буде тікати (як Янек) на пару з Бенею Коломойским
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не вангуй...грося...
кобелева тоже пыжился выгнать и чё? (мало того что не выгнал, так еще и по ратыцям надавали и такой возможности даже теоритически лишили)
с газовыми нормами-тарифами такого накрутил, что яйки открутить мало (до сих пор какие-то решения судов и апелляции на эти решения не дают понять, где нас наё... но наё - точно!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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