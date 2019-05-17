 Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп, руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

"Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс. Местные жители, желающие получить второе гражданство, массово высказывают недовольство крайней забюрократизированностью "упрощенного" процесса, необходимостью предварительно получить "паспорта ЛНР/ДНР", а также тратить большое количество времени для получения различных справок и нотариально заверенных копий украинских документов, необходимых для получения паспортов РФ, причем все эти услуги – платные", - написал он.

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По словам Тымчука, особое недовольство высказывают т.н. "ветераны ополчения", принимавшие активное участие в боевых действиях против Украины, а теперь вынужденные также выстаивать огромные очереди для получения российского паспорта.

"Одновременно появилось немалое количество "посредников", делающих на получении паспортов РФ свой "бизнес" - за дополнительную плату они берутся не только ускорить процесс получения паспорта РФ, но и прописать родственников "клиентов" с неоккупированной территории в ОРДЛО и "помочь" оформить "паспорт ЛНР/ДНР", что необходимо для получения паспорта гражданина России", - добавил руковоритель группы ИС.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.



