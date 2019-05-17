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 Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом

Жители оккупированных районов Донбасса, желающие получить паспорт РФ, массово высказывают недовольство бюрократичностью получения второго гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп, руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

"Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс. Местные жители, желающие получить второе гражданство, массово высказывают недовольство крайней забюрократизированностью "упрощенного" процесса, необходимостью предварительно получить "паспорта ЛНР/ДНР", а также тратить большое количество времени для получения различных справок и нотариально заверенных копий украинских документов, необходимых для получения паспортов РФ, причем все эти услуги – платные", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает ОБСЕ расширить санкции из-за решения РФ о выдаче паспортов в ОРДЛО

По словам Тымчука, особое недовольство высказывают т.н. "ветераны ополчения", принимавшие активное участие в боевых действиях против Украины, а теперь вынужденные также выстаивать огромные очереди для получения российского паспорта.

"Одновременно появилось немалое количество "посредников", делающих на получении паспортов РФ свой "бизнес" - за дополнительную плату они берутся не только ускорить процесс получения паспорта РФ, но и прописать родственников "клиентов" с неоккупированной территории в ОРДЛО и "помочь" оформить "паспорт ЛНР/ДНР", что необходимо для получения паспорта гражданина России", - добавил руковоритель группы ИС.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Также читайте: Евросоюз понимает, что персональными санкциями не должно закончиться, - Климкин о российских паспортах в ОРДЛО

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей упрощенным процессом 01
Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей упрощенным процессом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127374
 
 
 Топ комментарии
 
Поставили би їм тавро на лобі - і швидше і дешевше і одразу помітно..
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А ще ці російські недопаспорти є дійсними лише у Ростовській області. Тобто від них у зрадників будуть лише проблеми. Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом - Цензор.НЕТ 1527
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Ksenia VB - "Поставили би їм тавро на лобі..." - Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом - Цензор.НЕТ 1584

Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом - Цензор.НЕТ 8992
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А ще ці російські недопаспорти є дійсними лише у Ростовській області. Тобто від них у зрадників будуть лише проблеми.
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хочешь справку быстро - заплати взятку. недовольные они, совок хотели получайте Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом - Цензор.НЕТ 4769
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Поставили би їм тавро на лобі - і швидше і дешевше і одразу помітно..
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Хрен на лбу смотрелся-бы гораздо гармоничнее .
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Це довго. Треба тавро залізне. Розкалив на вогні і до лоба.
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судячи по "мішках" під очима - довго "тату" не проіснує... Поховають разом з власником... У нього нирки "барахлять"...
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Выдайте им по рулону туалетной бумаги, больше толку.
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Все недовольны но толпы стоят, занимают очередь с ночи.))
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Ты там очередь уже продаешь,ускоритель процесса?
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вынужденные также выстаивать огромные очереди для получения российского паспорта.

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и всеравно "огромные очереди". Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом - Цензор.НЕТ 120 Астанавитесь-ростов не резиновый.
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Ну можно ржать с ватников, конечно.
Или внимательно прочитать статью и увидеть "выстаивать ОГРОМНЫЕ очереди".
А это значит что они реально ломанулись за рашапаспортами, и уже через полгода возможность освободить дамбас военным путем будет закрыта НАВСЕГДА, т.к. там поголовно будут проживать "рроссийские" граждане.

Ну что, все еще хочется поржать, и порадоваться что им надо какие-то платные справки оформлять??
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а ты сколько раз в жизни был на БАМБАСЕ? ну вот, думаю 99% нормальных людей столько же. нах он кому то нужен! главное что бы дерьмо не растекалось по стране.
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Кого это ипппеть ,кто там проживает,это абсолютно ничего не меняет,эти лохи,как были заложниками трутина так ими и останутся , только уже обратной дороги не будет
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Надеюсь списки на лишение Украинского гражданства для желающих получить росийский паспорт составляются без ошибок,и лишение украинского гражданства произойдет без проволочек
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Ваша надежда приведет только к тому, что на Донбассе действительно будут жить люди с гражданством только соседнего государства.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВыдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом
 
 
 
 
 
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