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 Политика Украины
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Все про:ВР (22865) коалиция (3673) Народный фронт (1276)

 Парубий призвал начать консультации по созданию новой коалиции в Раде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал народных депутатов начать консультации по созданию новой коалиции в парламенте в связи с прекращением деятельности коалиции "Европейская Украина".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В соответствии с положениями ч.7 ст.83 Конституции Украины на протяжении одного месяца от сегодняшнего дня, со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, в Верховной Раде Украины должна быть сформирована новая коалиция. В связи с этим призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по вопросу формирования новой коалиции", - сказал Парубий на утреннем пленарном заседании парламента в пятницу после того, как объявил о прекращении деятельности прежней коалиции.

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Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3127373
 
   
 Топ комментарии
 
в зону всем составом--там ваша, суки, коалиция
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счаз Вова в гневе запишет новый ролик
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в зону всем составом--там ваша, суки, коалиция
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Вовку - смешную головку все время мокают, сейчас его ватное нутро не выдержит и консерва вскроется... (Хотя есть надежда что он все же не ватник)
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слово ШИРКА НЕ ЗАБЫЛИ
так вот..... враг- моего врага= мой друг...
в пику наглому Зеле и его Политбюро имени Синагоги...
будет БПП+ БЮТ + Оппа + Самопомоч и мажоритарники вот мажоритарники точно пойдут в коалицию им есть что терять возможность прохода в Раду по мажоритарке...
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счаз Вова в гневе запишет новый ролик
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та бачу, є тут недорозвинені, які тільки язиком плескають, а сенсу не розуміють..
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А чё кацап не нравится правда матка? Вы ольгинские такие тупые....
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Ksenia VB - напишут уЗеленского......

Вова прочитает с суфлера...
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А тут и писать нечего, ВР сама себе рейтинги опускает, до осени вобще никто за них не будет голосовать ни за одну из правящих партий
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Це ми ще побачимо...
Я розраховую на партію Славка.
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Так оно уже один раз трусливо и позорно сбежало с рады.
Ты поклоняешься неудачникам？
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Невдаха то твій ЗЕ вовік - несамостійний та некомпетентний телепень.
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Так как тогда назвать пэтьку, если он так разгромно проиграл Зеленскому？
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як показує практика, сильний та чесний не завжди перемагає.
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Кто сильный？ кто честный？ пэтька шоле？ расскажи о его честности попунктно из программы "Жыты по новому"
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Ці кандидати не потрапили в лідери.
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Соображай.
Кого тебе подсунули - того ты и выбрал.
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Вопрос нужно поставить не "как назвать петьку", а как назвать тех идиотов, которые голосовали за бестолкового клоуна. Только так:
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Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 3899
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Славик - трус. Зассал идти на президента, решил повторить провал захода в ВР. Нет у него никакого стержня. Петляет, как заяц.
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Славик как раз очень умный в отличии от тупого клоуна. Кретин без всякого опыта лезет в кресло пилота самолета... Вот только в пассажирах самолета целая страна. И что теперь? А какие-то советники, неизвестно откуда взявшиеся и неизвестно что шепчут на ухо. А этот полудурок сидит молча, уши развесил и раз в месяц в фейсбуке очередную хрень выдает.
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Славко вирішив відтянути голоси у слуги урода. Добра справа. Також відійдуть голоси від БЮТ та інших.
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Если порохоботы зеленского трусом считают, то вакарчук вообще не обсуждается
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считают головы - хватит ли бпп, оппы, видра, за життя и пр. рыговского мусора для коалиции.
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А зеле надо показать народу с кем он, это политика, тут он не сможет на двух стульях или двоем на пианино...
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ИБД продолжается.....лучше бы они просто НИЧЕГО до осенних Выборов не делали и в Раде не появлялись. Больше пользы было бы.
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Не выкинуть, а прямо под стенами прикопать.
В назидание будущим "избранникам".
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Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 9947

над ним и его избирателями издеваться сам Бог велит.....
И вообще... - роспуск ВР на хлеб не намажешь....
Помните об этом...
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Державний переворот? Може ще РФ запросити для наведення порядку? Вірним шляхом ідете - в сраку.
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Глупые не понимают что этим маневром только уничтожают свой оставшийся рейтинг. Один уже разводил как котят - где он сейчас. Эти тоже осенью будут с грусными мордами называть себя и свой 5% электорат "элитой".
А самое худшее, что они таким образом повышают рейтинг оппоблоку.
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Это невероятно. Эти люди, полностью утратившие доверие народа, сейчас публично составили заговор..
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Зеленский в пролете))) Ох не знал Зе куда вляпался Думал будет весело и прикольно ,не будет...тут такие зубры от политики, что ягненку зеленому, шейку быстро перекусят)
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Це зубри від смердючого 30-річного лайна - українських договорняків між мразями. До політики українська малина немає ні найменшого відношення.
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Пердсмертная фраза Пети - и ты кролик....
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Зелемойскому депутаты вставили первый анусный пистон. Его многоходовочка по роспуску Рады провалилась. Теперь у них даже призрачных шансов нет по закону распустить ВР, только по беспределу.. Вова, привыкай...те Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 2295
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Коалицию "Европейская Украина" реформируют в "НАТО-вская Украина"
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пагдлубий 5 лет водил украинский народ за нос... не было коалиции... и это очкастое ******* решило еще раз кого-то одурачить... в тюрьме его место...
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Сначала списки пусть покажет что он распустил.Хочет всучить то чего нет. Элементарный
эфемизм ( подмена понятий) Прикрываясь роспуском легализует несуществующую каолицию.
Ну все равно интересно что дальше.
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То, что они распустили коалицию, ничего не значит. В суде есть запрос на наличие коалиции, задолго до роспуска. Посмотрим, чем эта вся возня закончится
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И что меняет этот запрос..?? Даже если суд признает что коалиции не было...то что случится..?? Решение суда будет после решения о роспуске коалиции.....
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Это то чего следовало ожидать и здесь Зеленскому и его команде нужно проявить все то ради чего он принял решение болотироватся в президенты а осенью народ Украины исходя из его действий сделает вывод как сделали с Порохом этот период до парламенских выборов и будет той лакмусовой бумагой как и для Зеленского так и для действующих депутатов А примьером на этот период можно назначить хорошего экономиста которые есть в Украине и не принадлежащего ни к одной из партий представленных в парламенте и министров тоже предварительно по всем СМИ рассказать о них что они представляют аж до седьмого колена и их экономическую программу развития страны и пусть депутаты попробуют не проголосовать за них
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Не нужно никакого решения суда. С 2016 года отсутствует коалиция, по факту. Зеленский имеет право на роспуск ВР по факту отсутствия коалиции. Пусть бегают и доказывают, почему три года не было коалиции старой и не было новой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий призвал начать консультации по созданию новой коалиции в Раде
 
 
 
 
 
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