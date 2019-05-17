 Парубий призвал начать консультации по созданию новой коалиции в Раде

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В соответствии с положениями ч.7 ст.83 Конституции Украины на протяжении одного месяца от сегодняшнего дня, со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, в Верховной Раде Украины должна быть сформирована новая коалиция. В связи с этим призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по вопросу формирования новой коалиции", - сказал Парубий на утреннем пленарном заседании парламента в пятницу после того, как объявил о прекращении деятельности прежней коалиции.
Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.
Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).
Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.
так вот..... враг- моего врага= мой друг...
в пику наглому Зеле и его Политбюро имени Синагоги...
будет БПП+ БЮТ + Оппа + Самопомоч и мажоритарники вот мажоритарники точно пойдут в коалицию им есть что терять возможность прохода в Раду по мажоритарке...
Вова прочитает с суфлера...
Я розраховую на партію Славка.
Ты поклоняешься неудачникам？
Кого тебе подсунули - того ты и выбрал.
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В назидание будущим "избранникам".
над ним и его избирателями издеваться сам Бог велит.....
И вообще... - роспуск ВР на хлеб не намажешь....
Помните об этом...
А самое худшее, что они таким образом повышают рейтинг оппоблоку.
эфемизм ( подмена понятий) Прикрываясь роспуском легализует несуществующую каолицию.
Ну все равно интересно что дальше.