 Парубий призвал начать консультации по созданию новой коалиции в Раде

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В соответствии с положениями ч.7 ст.83 Конституции Украины на протяжении одного месяца от сегодняшнего дня, со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, в Верховной Раде Украины должна быть сформирована новая коалиция. В связи с этим призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по вопросу формирования новой коалиции", - сказал Парубий на утреннем пленарном заседании парламента в пятницу после того, как объявил о прекращении деятельности прежней коалиции.

Также читайте: "Народный фронт" вышел из коалиции. ВИДЕО

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.