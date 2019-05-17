 "Народный фронт" вышел из коалиции. ВИДЕО

Об этом заявил с трибуны парламента глава фракции Народный фронт Максим Бурбак, передает Цензор.НЕТ."Новые обстоятельства требуют максимальной консолидации державнических сил в парламенте. Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция. Фракция "Народного фронта" заявляет - коалиция, которая была сформирована в 2014 году и действовала по сегодняшний день выполнила свои задачи. За 5 лет этот парламент, два состава правительства и украиснкая власть в целом провели реформ больше, чем за предыдущие два десятилетия. Но это уже история. Мы заявляем о выходе из действующей коалиции", - заявил Бурбак.
Пленарні засідання можуть бути і без коаліції.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-90.htm
9 ч. ·
Если слухи подтвердятся, и завтра НФ действительно произведёт акт «суицида» и «выйдет из коалиции», что в итоге позволит текущей Раде продержаться до ноября, то предлагаю каждую соотв. фамилию нарфронтовца запомнить, занести в специальный список и хейтить до конца жизни при любом удобном случае. Это «харакири» будет настолько брутальным шагом политической силы, рейтинг которой равен нулю по шкале Кельвина, что поступок Мороза и СПУ в 2006 году может поспорить за первенство в категории говнистости. Сидели несколько лет фактически без коалиции, делали вид, что не понимают, о чем их спрашивают, корчили из себя дурачков, не давали список нардепов, которые в эту коалицию входят... и тут вдруг сделают из неё «выход» в последний рабочий день перед инаугурацией. «Ой, а тут оказывается, что коалиции нет!» Разве не гамно они все в таком случае?
В общем, будем наблюдать. Надеюсь, что в НФ не найдётся соответствующее количество «кантонов», весь этот сценарий - лишь слухи и не более... но вдумайтесь: репутации нет, рейтинга нет, депутатская неприкосновенность имеется, принцип «да, мы о%уели, и что?» - тоже имеется, а тут такой соблазн продлить жизнь своему удостоверению нардепа на несколько месяцев. Абсолютно вся бизнес-логика указывает на однозначные, очевидные выгоды в результате «выхода из коалиции».
-Потел
- Это хорошо
Единственное, что остается - не дать свино-оккупантам реванш на парламентских осенью.
НО у ЗЕ есть выход,чтоб распустить Раду и он ОБЯЗАН им воспользоваться,иначе сам до осени не дотянет.
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Не треба мішати все в купу. Навіть в цій Раді є 10% нормальних. Бо так можна вихлюпнути з брудною водою і дитину
Если будут подаваться фуфловые законы во вред Украины, значит, правы депутаты.
Пусть проявляет себя.
І на цьому всьому знову обвалити доллар... З цінами на газ маніпулювати і т.д.
Это тебе не видео снимать....Вот пускай Президент Зеро и покажет свои способности в "политической борьбе"
Быдло пытается переобуться на лету в прыжке! Тьфу гыдота!!