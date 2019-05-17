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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22865) коалиция (3673) Бурбак (351) Народный фронт (1276)

 "Народный фронт" вышел из коалиции. ВИДЕО

"Народный фронт" вышел из парламентской коалиции.

Об этом заявил с трибуны парламента глава фракции Народный фронт Максим Бурбак, передает Цензор.НЕТ.

"Новые обстоятельства требуют максимальной консолидации державнических сил в парламенте. Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция. Фракция "Народного фронта" заявляет - коалиция, которая была сформирована в 2014 году и действовала по сегодняшний день выполнила свои задачи. За 5 лет этот парламент, два состава правительства и украиснкая власть в целом провели реформ больше, чем за предыдущие два десятилетия. Но это уже история. Мы заявляем о выходе из действующей коалиции", - заявил Бурбак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко настаивает на формировании новой коалиции: "Если все остается по-старому, на желание распустить Раду не стоит обижаться"

 

Источник: https://censor.net.ua/n3127367
 
   
 Топ комментарии
 
ну хорошо, Кинули клоуна
а для страны сделали что то хорошее?
мож новый, прогрессивный избирательный кодекс приняли?
мож недоторканисть сняли?
мож взбунтовались против деятельности пороха "на посошок"?
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Зебилам шах и мат "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 2021, Славко Вакарчук раскрутится до осение и от зерейтинга останется пшик
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Тепер в ради є місяць на створення нової коаліції "Народный фронт" вышел из коалиции - Цензор.НЕТ 31
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так деньги на выборы в этом году прописаны в бюджете, просто пораньше они произойдут, только и всего
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Я дико ржу))) Зебилы этого точно не ожидали))
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Ой не нервничайте! У партии "слуга Ненарода",ну очень мало членов и потому досрочка их не интересует,а на людей им "жидко и с большой горки",щас они бабу юлю пригреют,приват раздеребанят и 70% голосующих включат мозг........беня не слезет с Украины,пока последнее не высосет
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І це тільки маленький початок. А що буде далі коли почне робити помилкові кроки ЗеВован, скільки йому впаде на голову та на сердце. Думаю далі йому та його команді "в коротеньких штанцях" набагато тяжче буде, не маючи практичного досвіду в армії, силових структурах, іноземних справах та інш. А часу немає. Це ж не концерт.
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Достроково припинити повноваження Верховної Ради України Президент України має право, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися (ч. 2 ст. 90 Конституції України). Інших причин немає.
Пленарні засідання можуть бути і без коаліції.
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но только в течении месяца, потом таки роспуск
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А потом вступает в силу другой пункт статьи 90.... "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 6690

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-90.htm
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Не можна вийти з того, чого не існує. Нехай Бурбак виходить з своїх трьох десятків крутих іномарок, які він придбав за вирізані на контробанду кругляком Карпати
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Нехай Бурбак виходить з Ради і заходить на довічне з конфіскацією, мерзотник "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 998
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На підставі чого Зеленський міг до цього розпустити ВР?
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
9 ч. ·

Если слухи подтвердятся, и завтра НФ действительно произведёт акт «суицида» и «выйдет из коалиции», что в итоге позволит текущей Раде продержаться до ноября, то предлагаю каждую соотв. фамилию нарфронтовца запомнить, занести в специальный список и хейтить до конца жизни при любом удобном случае. Это «харакири» будет настолько брутальным шагом политической силы, рейтинг которой равен нулю по шкале Кельвина, что поступок Мороза и СПУ в 2006 году может поспорить за первенство в категории говнистости. Сидели несколько лет фактически без коалиции, делали вид, что не понимают, о чем их спрашивают, корчили из себя дурачков, не давали список нардепов, которые в эту коалицию входят... и тут вдруг сделают из неё «выход» в последний рабочий день перед инаугурацией. «Ой, а тут оказывается, что коалиции нет!» Разве не гамно они все в таком случае?
В общем, будем наблюдать. Надеюсь, что в НФ не найдётся соответствующее количество «кантонов», весь этот сценарий - лишь слухи и не более... но вдумайтесь: репутации нет, рейтинга нет, депутатская неприкосновенность имеется, принцип «да, мы о%уели, и что?» - тоже имеется, а тут такой соблазн продлить жизнь своему удостоверению нардепа на несколько месяцев. Абсолютно вся бизнес-логика указывает на однозначные, очевидные выгоды в результате «выхода из коалиции».
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-Больной перед смертью потел ?
-Потел
- Это хорошо
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Поросячьи и кролячьи мародеры нашли способ вновь обыграть народ Украины.
Единственное, что остается - не дать свино-оккупантам реванш на парламентских осенью.
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Навпаки не дати реваншу. Але в Зе команді вже достатньо таких що були б раді реваншу. Якщо де з кого зняти маску то там буде, або колишній риг або жюля.
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Нехай Рада прийме пакет необхідних законів і сидить собі до Листопада
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Другого никто и не ожидал от этого сборища как грабить и быть при корыте как много дольше - нутро этой своры .
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Такой демарш лишь подтвердил высочайший уровень коррупции. Вместо плодотворной работы с новым президентом будут продолжать решать свои насущные проблемы. Те кто сейчас в Раде не имеют будущего. Нахер с пляжа.
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Нахер з пляжу, то так. Але з квітами Зе зустрічати теж в ВРУ не будуть, бо там свої інтереси та дуже протилежні.
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А Зеленский разве хочет плодотворной работы с парламентом? Пока что он сам демонструет обратное.
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Надо было хотя бы дату стереть - вы или крестик снимите или трусы наденьте "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 1009
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вибори-вибори,депутати п....(с)...ем "редіскі")
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Во всех нормальных странах люди разводят кроликов и свиней, и только в Украине Кролик и Свинья "развели" целую страну. (с)
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Это не законодательный орган,а скопище мерзавцев....мерзавец на мерзавце и мерзавцем погоняет.
НО у ЗЕ есть выход,чтоб распустить Раду и он ОБЯЗАН им воспользоваться,иначе сам до осени не дотянет.
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Сначало надо подать законодательные предложения.Снять неприкосновенность, закон об отзыве депутата, закон об импичменте.....все то что Зе обещал подать в своей программе. Новый закон о выборах в парламент. Не приняли депутатишки - ИДИТЕ НА,,,,,,!!!! Распускай Раду!
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Зміни про вибори в Раду. Мажоритарку - геть і списки відкриті
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Нет у зебеней уже выхода.... с этой радой им придется работать до осени....
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Есть шанс , правда очень маленький, что без давле6ия порошенко, эта рада будет работать таки лучше. Сейчас, главное, чтоб они убрали неприкосновенность , приняли новое выборное законодательство. Иначе новая рада качественно от этой мало чем будет отличаться
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Все просто - вони грають пороховську партію.Це фарс з конвульсіями політичних трупів. Бо жодна сьогоденна харя депутаться не хоче ніяких змін. Вони сіли у корита і забиратись не збираються - бо всі старі сьогоднішні політики СВИНАРЧУКИ!! Якби наш народ думав головою то на наступних виборах жодного з цих депутатів не обирали б. А так ЮліВілкулиБойкоЯценюкиБоровикиСадовіЛяшко і інші у вуха полиють цукру,розкажуть у студіях "правільниє весчі",покажуть "нові морди своїх молодих шестьорок", гречку кинуть, подачку всунуть і підуть далі робити те що й робили. А дурні які "нічого не рішають" візьмуть ту подачку,віддадуть свій голос, куплять пляху (або в кращому випадку борщовий набір на раз) і дешеву варьонку і будуть жалітися на кухнях про те що все гівно і новиий Президент гівно, все продано, розграблене - хоча самі пр...бали свій шанс. І будуть далі перекидуватись по ямах, платити тарифи, вилуплювати очі коли почують про зарплати всяких коболєвих.......Ось така невесела пісня.Можна бігати у вишиванках і військових штанях кричати ганьба ....і знову все проср...ти! Тю-тю! Тому вірте і далі всяким наротним фронам бпп оп і іншому псевдопатріотичному лайну, співайте гімни, кричіть "СЛАВА Україні".волайте шо Зеленський клоун маріонєтка Коломойського, зрада!Зрада!...що з того....а молоді пакують чемодани потроху. Бо в країні в якій за наступні 5 років нічого не зміниться завдяки всяким БойкамЯценюкамТимошенкоСадовимВілкуламПорошенка, буде масова еміграція молоді.
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За кого пан голосувал(о) на останніх виборах?
_____________________________-
Не треба мішати все в купу. Навіть в цій Раді є 10% нормальних. Бо так можна вихлюпнути з брудною водою і дитину
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Зе и команда могут доказать несостоятельность Верховной Рады только путем подачи суперовых, толковых законопроектов. Если Рада их не поддержит, значит у Зе правы, "поливая" ее.
Если будут подаваться фуфловые законы во вред Украины, значит, правы депутаты.
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Ждем "фишечек" от зебеней....попкорн есть....запаслись...
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Ждем. У него есть право законодательной инициативы.
Пусть проявляет себя.
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Куля в лоб і потрошенко вирішили многоходовочку розіграти,і мати час до осені щось зварганити,або тупо ігнорити всі ініціативи зеленського,щоб його рейтинг посипався,але ні хлопці ,якшо ви думаєте таким чином всіх *****..и і далі бути у корита то ви дуже помиляєтесь,зараз рейтинг партії скільки 39,а після ваших витівок стане 59.
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Придется вынести эту раду на носаках. Кто со мной?
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Погано це все для економіки, на осінь великі виплати по зовнішньому боргу, світовий кризис на підході, у нас буде 6 місяців бардаку, ніхто ні за що не відповідає, якщо будуть маніпуляції на виборох, можуть організувати протести.
І на цьому всьому знову обвалити доллар... З цінами на газ маніпулювати і т.д.
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Треба, щоб була довіра до влади. Все інше спільними зусиллями вирішити можна
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Зелёная Плесень думала, шо она самая умная, а тут так смачно повозили по губам... Браво!!!

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Зе масса, а что собственно случилось? Кто говорил, что быть Президентом -- это легко? Ему что, ктотрт обещал "красную дорожку"?
Это тебе не видео снимать....Вот пускай Президент Зеро и покажет свои способности в "политической борьбе"
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И на что голомозый моджахед Яйценюк надеется? Рейтинг ноль! Не иначе как с рюкзаками Авакова обратно в Чечню собирается со своим "наградным" писалет-пулеметом "Томпсона" ...
Быдло пытается переобуться на лету в прыжке! Тьфу гыдота!!
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Молодцы НФ! Вот что значит державність, досвід та фахивість проти нахабного аматорства. Эта ВР должна закончить всё начатое (Избират. кодекс, закон о снятии неприкосновенности и импичменте, закон о ПВК...), исправить всё напортаченное ими или др. ветками власти (вопрос "о незаконном збагаченні", євробляхери тощо). Понятно, что ЗЕ поклонникам хочется больше-больше-больше хаоса и безвладдя (всё начатое похерить и потом рассказывать, что они не могут выполнить обещания и нужно начинать всё сначала), чтоб как можно быстрее дорваться до корыта (не верю в их пушистость и благие намерения). Теперь пол года у страны более-менее стабильных есть...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Народный фронт" вышел из коалиции. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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